Ducati oslavuje Ayrtona Sennu. Představuje speciální edici Monsteru o 341 kusech

Začátkem letošního května tomu bylo už 30 let od tragického úmrtí Ayrtona Senny. Jeden z nejvýznamnějších pilotů v historii formule 1 zemřel 1. května 1994 na následky osudové havárie při Velké ceně San Marina na italském závodním okruhu Imola. Po ztrátě kontroly nad monopostem Williams vrazil do bariéry v zatáčce Tamburello rychlostí 211 km/h a uražené přední kolo mu nárazem do jeho helmy způsobilo smrtelnou zlomeninu lebky.

Letošních 30 let od smrti Ayrtona Senny si připomíná celý automobilový svět a italský výrobce sportovních motocyklů Ducati se rozhodl vzdát mu hold novou speciální edicí. Oficiálně představuje nové Ducati Monster Senna, jež se inspiruje slavnou žluto-zeleno-modrou helmou tohoto velikána motoristického sportu a vypadá opravdu fantasticky!

Ducati speciální Monster vybavilo také exkluzivnějším výfukovým tlumičem z uhlíkových vláken, hliníkovými stupačkami, speciálními koly z hliníkových slitin nebo modrým sedadlem. Unikátní výbavou Monsteru Senna je také modré sedadlo nebo vlastní uvítací animace na 4,3“ displeji po probuzení motocyklu k životu.

Video se připravuje ...

Rychlou motorku Ducati Monster Senna pohání dvouválec Testastretta o 82 kW (110 koních) a v základní výbavě nechybí ani plně nastavitelné tlumiče Öhlins nebo brzdový systém Brembo se žlutými třmeny. Ducati k tomu přidává i lithium-ion akumulátor nebo karbonové blatníky, díky čemuž je edice Senna o 4,5 kilogramu lehčí než standardní Monster.

Spojení Ducati s Ayrtonem Sennou přitom není žádnou novinkou, protože společnost se slavným jezdcem dlouze spolupracovala. Claudio Castiglioni, tehdejší vlastník společnosti, Ayrtonu Sennovi v roce 1990 daroval motocykl 851 SP. Ayrton Senna navíc byl jedním z prvních majitelů typu Monster 900, na němž v roce 1993 dorazil na galavečer před Velkou cenou Monaka. Jen pár měsíců po jeho smrti pak Ducati uvedlo speciální motorku Ducati 916 Senna.

A kolik nové Ducati Monster Senna oficiálně stojí? Prodejní cena novinky začíná od přibližně 570 tisíc korun a vznikne jen 341 kusů. Číslovkou 3 výrobce oslavuje tři jezdcovy tituly mistra světa, zbylým číslem 41 pak celkový počet jeho umístění na prvním místě ve formuli 1.