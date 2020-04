Elektrické Bentley by měl být zvýšený luxusní sedan, V12 může zmizet do 10 let

Podle informací webu Autocar plánuje automobilka Bentley představit svůj první čistě elektrický model zhruba v roce 2025, což je na první pohled spousta času. Pro vývojáře a techniky se však bude jednat o výzvu.

Automobilka má totiž poměrně vysoký cíl, kterým je stvořit vůbec nejvíce environmentální a udržitelný model ve světě luxusních automobilů. To však vyžaduje velké investice do technologie baterií, sofistikovanou techniku a funkční design, který ohromí nejen vzhledem, ale také aerodynamikou.

Z toho důvodu se chce automobilka vyhnout koncepci moderních SUV, která jsou aerodynamicky neefektivní. Místo toho chce raději vsadit na luxusní vlajkový sedan, který však bude mít kvůli bateriím uloženým v podlaze vyšší stavbu karoserie.

Adrian Hallmark, šéf Bentley, v rozhovoru pro Autocar naznačil, že inspirací pro první elektrický model značky by se mohl stát například Jaguar I-Pace. Novinka Bentley by však měla být extrémnější a více kombinovat tvary tradičního sedanu s vyšší karoserií. A pochopitelně bude také výrazně luxusnější i dražší.

V podlaze vozu by měly být uloženy lithium-Iontové baterie, jejichž technologie by měla do uvedení vozu na trh opět výrazně pokročit směrem kupředu. „Předpovědí je, že technologie baterií se k tomu datu (uvedení na trh) opět posune kupředu a to nás dostává na hranici toho, co si myslíme, že musíme zákazníkům nabídnout: dojezd 480 až 563 kilometrů nebo možnost cestovat při průměrné rychlost 105 km/h až 5 hodin,“ uvedl Hallmark.

Hallmark navíc dodal, že se značka elektrické budoucnosti rozhodně nebojí. A obavy nemá ani z nezájmu zákazníků. Vozy Bentley jsou sice schopné uhánět vysokou rychlostí, jenže většině zákazníků jde především o komfort, sofistikovanost a lehkost, s jakou vůz jede. Zákazník tak vlastně jen vymění V12 za zhruba 2.000 bateriových článků.

Hallmark v závěru rozhovoru potvrdil chystané vyřazení ikonického motoru V12 z nabídky, nezmínil však žádný časový rámec. Pouze potvrdil, že dvanáctiválcové motory zkrátka měly svůj vyměřený čas. „Uplynulých 100 let jsme se snažili dělat motory větší a výkonnější. Během příštích 10 let se je pokusíme nechat zmizet.“