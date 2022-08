Elektrické Maserati GranTurismo Folgore poprvé vyfoceno bez maskování

První elektrické Maserati, kupé GranTurismo Folgore, nám automobilka ukázala již před pár měsíci, tehdy ho však halila maskovací fólie s logem značky. Nyní se však novinku bez maskování povedlo vyfotit u nabíjecí stanice poblíž kalifornské Pebble Beach, kde by již zanedlouho mohla proběhnout premiéra.

Vůz, který se objevil na instagramovém profilu roadcar19, přitom na první pohled působí vcelku nenápadně, a na rozdíl od většiny elektromobilů si zachoval i typickou masku chladiče. Nově pak vidíme nasávací otvory v rozích nárazníku, zcela odhalené světlomety s novým podpisem a zajímavostí je i výrazný trojzubec na kapotě.

Podle jiných fotek, které se objevily na instagramovém profilu alfaromeoproject950, bude nabíjecí zásuvka umístěna v levém zadním blatníku, zatímco na předních blatnících uvidím nápis Folgore. Označení Maserati pro elektrické modely přitom v překladu z italštiny znamená blesk. V podbězích pak vidíme klasická litá kola, která zřejmě ignorují současnou hru na optimalizaci aerodynamiky.

Připomeňme, že Maserati hovoří o novém elektromobilu jako o prvním luxusním elektrickém kupé na světě, které by měl časem doplnit také první čistě elektrický luxusní kabriolet na světě. Parametry vozu by přitom měly být skutečně působivé.

Namísto motoru V6 by totiž elektrické Maserati GranTurismo Folgore mělo dostat tři elektromotory, jejichž kombinovaný výkon až 1200 koní by měl putovat na všechna kola. Maximální rychlost by se měla pohybovat kolem 300 kilometrů za hodinu, zatímco akceleraci na stovku by měl vůz podle spekulací zvládnout údajně pod 3 sekundy.

Automobilka také mluví o nejlepší ovladatelnosti ve své řídě, specifické dynamice, technice odvozené od speciálů Formule E a platformě kombinující různé materiály. Bližší detaily zatím neznáme, což platí také pro informace o dojezdu. Podle automobilky by však měl být pro její zákazníky „uspokojivý“.