Elektrické Porsche Macan se ukazuje během testování a odhaluje techniku. Máme se na co těšit

Premiéra nového čistě elektrického Porsche Macan sice byla odložena až na rok 2024, vývoj však stále probíhá na plné obrátky, jak ostatně ukazuje i nová tisková zpráva. V ní se automobilka pochlubila jak snímky z testování, tak i krátkým videem. Především ale zveřejnila i zajímavé technické detaily.

Hned na úvod můžeme připomenout, že nové Porsche Macan EV vznikne na nové prémiové elektrické platformě PPE, na jejímž vývoji se podílí i společnost Audi. Platforma pracuje s 800V architekturou a slibuje nejnovější technologie, díky čemuž by nové modely měly nabízet vysoký dojezd, působivý výkon a také skvělou ovladatelnost.

Video se připravuje ...

Platforma PPE by se měla stát základem široké palety modelů, které budou nabízet pohon buď zadních, nebo všech kol. Na úvod by vrcholné modely měly nabízet výkon až 450 kW a točivý moment až 1000 Nm. Zhruba tyto parametry tak očekáváme u vrcholné verze nového Macanu EV. Je však pravděpodobné, že se časem dočkáme ještě působivějších hodnot.

Automobilka také potvrdila, že model Macan EV osadí nejnovější generací synchronních elektromotorů. Pro dlouhodobý maximální výkon systému se také počítá s vodním chlazením a další optimalizací techniky. Včetně využití nových materiálů.

Platforma s 800V technologií navíc umožňuje velmi rychlé nabíjení, jak ukázal již model Taycan. Elektrický Macan by ale na výkonné nabíječce mohl zvládnout dokonce i více než 270 kW, což dnes předvádí jeho starší elektrický sourozenec. Nabití baterie s kapacitou 100 kWh z 5 na 80 % by tak mělo trvat okolo 25 minut.

Na 400V nabíjecích stanicích by pak Porsche Macan mělo poprvé používat tzv. „bank charging“, kdy se 800V baterie rozdělí na 400V baterie, které jsou dobíjeny souběžně. Systém dokonce umí nejprve vyrovnat stav nabití obou polovin baterie, než je začne souběžně nabíjet dál. Automobilka se navíc pochlubila novým „Power Boxem“, který by v sobě měl kombinovat palubní AC nabíječku, DC/DC konvertor a vysokonapěťové topení, což by mělo šetřit hmotnost i náklady.

Od baterií ale k jízdním zážitkům. Porsche totiž slibuje stále specifickou jízdní charakteristiku, ke které by mělo přispět i umístění zadního elektromotoru do zadní části karoserie. Rozdělení hmotnosti by tak mělo být cca 48:52 v prospěch zadní nápravy. V kombinaci s pohonem všech kol, dynamickým rozdělováním točivého momentu a řízením zadní nápravy by tak nové kompaktní elektrické SUV mohlo nabídnout působivé zážitky za volantem.

Automobilka také kompletně vyladila zavěšení kol modelu Macan. Úpravy na přední nápravě by měly zajistit vyšší přesnost řízení a rychlejší reakce. Úpravy na zadní nápravě by měly zajistit přesnější vedení kol, vyšší tuhost a zapracováno bylo také na odhlučnění. Vrcholná verze modelu navíc dostane elektronicky ovládaný uzavíratelný diferenciál na zadní nápravě.

Video se připravuje ...

Podobně jako Taycan, také Macan bude nabízet pohon všech kol prostřednictvím dvou elektromotorů – každý u jedné nápravy. Zadní náprava by navíc měla být řiditelná, kdy do rychlosti až 80 km/h natáčí kola proti směru kol přední nápravy, čímž se zlepšuje reakce vozu a jeho ovladatelnost. Při vyšších rychlostech se kola natáčí do stejného směru, čímž se zvyšuje stabilita. Kola by přitom mělo být možné natočit až do úhlu 15 stupňů.

Podvozek bude složen z aktivních tlumičů PASM, které mohou být kombinovány buď se vzduchovým odpružením, nebo tradičními pružinami. Macan ovšem dostane nové PASM tlumiče s dvojicí ventilů, které díky specifickému nastavení mají nabídnout ještě lepší tlumení a tím i vyšší komfort. Vzduchové odpružení pak tradičně nabídne úpravu světlé výšky ve prospěch lepší aerodynamiky a tím i lepšího dojezdu. V podbězích by se měly objevit disky o průměru až 22 palců. Šířka předních a zadních pneumatik se bude nepatrně lišit – s ohledem na nepatrně vyšší hmotnost vozu na zadní nápravě.