Elektrické SUV inspirované Fordem Mustang začíná odhalovat parametry

Ford chystá v příštím roce premiéru svého nového elektrického SUV, jkteré by mělo být inspirováno populárním Mustangem. A i když do premiéry zbývá ještě spousta času, začíná automobilka pomalu odhalovat jeho parametry.

Již poměrně dlouhou dobu se mluví o nové generaci elektrického SUV, které se Ford chystá v příštím roce představit. Navíc není žádným tajemstvím, že by měl být nový model inspirován v současnosti nejpopulárnějším sportovním kupé světa – Fordem Mustang. A i když do představení zbývá ještě poměrně dlouhá doba, začínají se na internetu objevovat první informace a spekulace o jeho parametrech.

Ty automobilka ukryla do své tiskové zprávy zaměřené na budoucnost nabíjení elektromobilů Ford, kde zmiňuje, že nové „Mustangem inspirované sportovní SUV“ by mělo nabídnout čistě elektrický dojezd až 600 kilometrů dle metodiky testování WLTP. Tisková zpráva přitom hovoří o konfiguraci s prodlouženým dojezdem.

Potvrzují se tak dřívější spekulace, podle kterých by mělo být nové elektrické SUV Ford nabízeno v několika různých konfiguracích. Ty se přitom nemají týkat pouze velikosti baterie, ale také pohonu. Ve vrcholné variantě se počítá s dvojicí elektromotorů a pohonem všech kol, zájemci o slabší provedení by však mohli získat vůz se slabší baterií a například pohonem pouze zadních kol, jak naznačil web InsideEV’s.

Při nabíjení doma nebo v práci pak majitelé elektrických modelů Ford budou moci využívat nabíječku Ford Mobile Charger, kterou lze připojit do zásuvek s napětím 120 i 240 voltů. Při zapojení do slabší zásuvky se bude dojezd zvyšovat zhruba o 4,8 km každou hodinu, u výkonnější a v Evropě běžné 240V zásuvky se pak počítá s nárůstem dojezdu o cca 35 kilometrů za hodinu. Pro rychlejší nabíjení doma však Volkswagen nabízí i vlastní wallbox Ford Connected Charge Station, který by měl nabídnout možnost získat dojezd až 51 kilometrů po hodině nabíjení.

Ford by měl navíc majitelům nových elektromobilů nabídnout přístup k FordPass Charging Network, ve které je sdruženou několik významných provozovatelů veřejných nabíjecích stanic – a to jak amerických, tak evropských. V Evropě bychom se tak měli dočkat i podpory nabíjecích stanic IONITY, u kterých by mělo nové elektrické SUV Ford nabízet dobíjení při výkonu až 150 kW.

Za každých 10 minut u nabíječky IONITY by se tak řidič měl dočkat zvýšení dojezdu o cca 93 kilometrů.