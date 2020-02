Elektrické SUV Škoda prozrazuje jméno. Je ze všech nejzvláštnější

Již od představení konceptu Vision E je jasné, že rodinu mladoboleslavských SUV Kodiaq, Karoq a Kamiq co nevidět doplní elektrický sourozenec. Jeho premiéra je sice v plánu až závěrem letošního roku, už teď se nás ale Škodovka snaží zaujmout prvními oficiálními informacemi. Jednou z nich je prozrazení názvu – elektrické SUV Škoda se bude jmenovat Enyaq!

A nebyla by to Škodovka, kdyby s představením nového názvu nevysvětlila, jak k němu vlastně přišla. Jméno je prý odvozeno od irského slova „enya“ a znamená „zdroj života“. Samotné slůvko pochází z původního irského slova „Eithne“ a lze jej volně přeložit jako esence, duch, princip. Zdroj života má symbolizovat vstup značky do nové éry elektromobility. Navíc automobilka říká, že je autentické, živé, má charakter a snadno se vyslovuje. Prý se skvěle hodí k začátku nové etapy ve 125leté historii společnosti.

Mladoboleslavští dále říkají, že písmeno E na začátku symbolizuje elektromobilitu, zatímco Q na konci po vzoru ostatních poukazuje na přednosti kategorie SUV. Lze tedy předpokládat, že i další elektrické SUV a crossovery z fabriky Škody ponesou označení s E na začátku a Q na konci.

Jak už nějaký čas víme, elektrické SUV Škoda bude prvním sériovým vozem značky, který dostane modulární elektrifikovanou platformu MEB koncernu Volkswagen. Minimálně další desítku elektrifikovaných vozů chce společnost uvést na trh do roku 2022. Škodovka očekává, že do roku 2025 budou čistě elektrické modely a plug-in hybridy představovat asi 25 % všech prodejů. Do roku 2021 pak automobilka hodlá investovat do vývoje elektrifikovaných modelů a do rozšiřování uceleného a vzájemně propojeného ekosystému pro moderní a ekologická řešení mobility dvě miliardy eur.

Elektrické SUV mělo být původně vůbec prvním sériově vyráběným elektromobilem v historii Škodovky. Tento titul ale Enyaqu minulý rok vyfouklo bateriové Citigo, které sdílí základ s elektrickým Upem a dnes už jej můžete objednat, stejně jako plug-in hybridní Superb. Všechny elektrifikované Škodovky snadno poznáte díky označení iV.