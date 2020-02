Nová Škoda Octavia RS na prvních skicách. V Ženevě se ukáže jako plug-in hybrid

Ženevský autosalon 2020 bude v případě značky Škoda hlavně ve znamení nových derivátů. Automobilka již dříve dala najevo, že v Palexpu bude vystavovat Kamiq Scoutline, nyní odhaluje i další chystanou novinku pro Ženevu, Octavii RS.

Její první snímky už unikly na internet dříve, nyní však automobilka zveřejňuje oficiální skici nové varianty Octavie. Na nich se představuje liftback i kombi, a to konkrétně ve variantě Škoda Octavia RS iV.

Ano, je to tak, čtvrtá generace Octavie RS bude dostupná i v plug-in hybridním provedení, a to přesně 20 let od příchodu první generace tohoto populárního modelu. V této formě nabídne systémový výkon 180 kW a zároveň nízkou spotřebu. Bližší informace k ústrojí automobilka zatím neodhalila, my už ale víme, že půjde o kombinaci elektrického motoru s benzinovým čtyřválcem 1.4 TSI.

Sportovní varianta Octavie bude samozřejmě jasně rozeznatelná už na první pohled. Zveřejněné skici prezentují přepracovaný přední nárazník s výraznými prolisy a většími chladicími otvory nebo záď ozdobenou spoilerem na víku kufru a již tradiční vodorovnou linkou. Různě po karoserii se objeví i černé detaily.

Škoda Octavia RS čtvrté generace se podle zákulisních zpráv postupně dočká hned tří variant. Plug-in hybrid doplní i benzinová a naftová verze. První použije čtyřválec 2.0 TSI o výkonu kolem 180 kW, zatímco druhá turbodiesel 2.0 TDI se zhruba 147 kW. Stejných derivátů se má do budoucna dočkat i technicky spřízněná Cupra Leon.

Podle zákulisních zpráv se Škoda Octavia na letošním ženevském autosalonu představí v ještě jedné, zatím nepředstavené verzi. Půjde o novou Octavii Scout, alias zvýšený kombík s oplastovanou karoserií. Už se však nespolehne výhradně na pohon všech kol, ale bude dostupný také jako předokolka.