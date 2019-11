Elektrický Lightyear One se chlubí nejaerodynamičtější pětimístnou karoserií světa

Podle měření v aerodynamickém tunelu by mohl být prototyp elektrického sedanu Lightyear One jedním z nejaerodynamičtějších pětimístných vozů na světě.

Holandská společnost Lightyear, která se v červnu tohoto roku pochlubil prototypem elektrického sedanu se solárním nabíjením, se vypravila do italského Turína, kde Lightyear One podstoupil první aerodynamické testy ve větrném tunelu. A výsledky se zdají být ohromující.

Během měření měl být vůz otestován v různých konfiguracích, přičemž nejnižší naměřená hodnota měla být dokonce pod hranicí 0.20 Cd. Podle společnosti se tak jedná o dosud nejlepší výsledek pro pětimístný vůz a v roce 2021, kdy má Lightyear One zamířit na trh, by se mohlo jednat o celkově nejaerodynamičtější produkční vůz světa.

„Podlouhlý tvar automobilu, vycházející z umístění z velkého solárního pole, se proměnil v přínos při optimalizaci designu vozidla. Kromě vyzkoušených a ověřených řešení průmyslu, jako jsou kryty kol a nahrazení zpětných zrcátek kamerami, nám design Lightyear One pomohl dosáhnout rekordního součinitele odporu vzduchu 0.20 (Cd), což z něj dělá dosud nejaerodynamičtější pětimístný vůz.“

Tabulkám aerodynamiky přitom v současnosti vládne Volkswagen XL1 z roku 2013, který měl součinitel odporu pouze 0.19 Cd, a elektromobil General Motors EV1 z roku 1996. Oba vozy však byly pouze dvoudveřové, dvoumístné a navíc se nedočkaly větší produkce. Nejbližším konkurentem Lightyear One je tak Tatra T77A z roku 1935, která by měla mít součinitel odporu cca 0.212 Cd.

Díky kombinaci propracované aerodynamiky v kombinaci s nízkou hmotností a solárními články na kapotě i střeše je navíc Lightyear One až dvakrát úspornější, než běžný elektromobil. Očekávaná spotřeba by se podle měření WLTP měla pohybovat okolo 83 Wh/km a dojezd na jedno nabití by tak měl dosahovat až 725 kilometrů. Solární panely pak mají zajistit dojezd dalších cca 60 kilometrů za den.

Automobilka dosáhla snížení hmotnosti především použitím kompozitních materiálů, instalací menší baterie a také díky instalaci čtyř elektromotorů přímo do kol. Akcelerace z 0 na 100 v čase 10 sekund tak možná není nejpůsobivější, to však ani nebylo cílem. Lightyear One totiž měl být co nejlehčím a nejúspornějším vozem.