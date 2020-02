Elektrický Renault Twingo Z.E. oficiálně: Ve městě nabídne dojezd až 250 km

Jen pár týdnů poté, co Renault oficiálně ohlásil premiéru nového elektrického Twinga již v tomto roce, přišlo příjemné překvapení. Zatímco mnozí očekávali, že premiéra proběhne až někdy v druhé polovině roku, Renault se rozhodl představit nové Twingo Z.E. již dnes.

Elektrické městské mini vyměnilo tradiční spalovací pohonné jednotky za elektromotor o výkonu 60 kW (82 k) s maximálním točivým momentem 160 Nm, který zůstává u zadní nápravy. Energie je pak skladována ve vodou chlazené lithium-iontové baterii o kapacitě 21,3 kWh, která je umístěna pod předními sedadly.

To sice nejsou nijak oslnivé hodnoty, dohromady však dávají celkem slušný výsledek. Samotná baterie totiž váží „pouze“ cca 165 kg a hmotnost nenaloženého vozu se tak v závislosti na výbavě pohybuje od 1112 do 1178 kilogramu. A to se projevuje jak na dynamice, tak na dojezdu.

Ve městě oceníte akceleraci z 0 na 50 km/h za 4,2 sekundy, z klidu na 100 km/h se Twingo Z.E. dostane za 12.6 sekundy a dynamické zrychlení z 80 km/h na 120 km/h trvá 11,2 sekundy. Maximální rychlost ale nepřesáhne hranici 135 km/h.

Důležitější než dynamika však bývá dojezd, který by měl podle WLTP odpovídat až 250 kilometrům v čistě městském režimu. V kombinovaném režimu (57 % město, 25 % mimo město, 18 % dálnice) se bavíme o dojezdu cca 180 kilometrů. V zimě však může dojezd klesnout jen na cca 110 kilometrů.

K nabíjení slouží zásuvka s běžným konektorem Mennekes Type 2, která je umístěna pod původním víčkem palivové nádrže. Podpora rychlonabíjení by v tomto případě (vzhledem k velikosti baterie) nedávala moc velký smysl. A jak dlouho tedy nabíjení potrvá? Opět závisí především na dostupném zdroji energie.

Z domácí zásuvky o výkonu 2,3 kW budete Twingo Z.E. nabíjet z 0 na 100 % dlouhých 13 hodin a 30 minut. Wallbox o výkonu 3,7 kW zvládne totéž za 8 hodin a wallbox o výkonu 7,4 kW za 4 hodin. Po nabíječku o výkonu 11 / 22 kW spadne čas nabíjení na 2 hodiny a 10 minut, respektive 63 minut.

Twingo Z.E. se bude vyrábět ve slovenském Novém Městě, kde se vyrábí i konvenční motorizace modelu Twingo. Největším designovým rozdílem mezi spalovací a elektrickou verzí by přitom mělo být pouze pár modrých doplňků, kterých si můžete všimnout v galerii – konkrétně jde o modrou linku, modrou výplň masky chladiče a modrý detail na kolech.

Po stránce interiéru by měly být vozy totožné, což potěší hlavně v oblasti zavazadlového prostoru. Ten by totiž měl mít stále stejný objem 240 litrů (měřeno podle VDA). Změně se však nevyhnul infotainment EasyLink, který by měl být doplněn například o informace vztahující se k nabíjecím stanicím.

Detaily ohledně ceny a příchodu na trh jsou zatím neznámé, nejčastěji se však mluví o konci tohoto roku, případně o začátku roku příštího.