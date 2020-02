Renault uvedl nové Zoe na český trh a pochlubil se plány i výsledky

Nový Renault Zoe oficiálně v Česku

Pojďme začít tím nejdůležitějším, což je bezpochyby oficiální uvedení nového Renaultu Zoe na český trh. Druhá generace populárního elektromobilu byla oficiálně představena již v polovině minulého roku a její český ceník známe od poloviny listopadu. Teprve nyní však do Česka dorazilo prvních pár kusů.

Na prezentaci v industriálním areálu holešovické kabelárny byly k vidění například modely s novým odstínem lakování: Modrá Céladon, Bílá Quartz a červená Flamme (která vozu náramně sluší). Na konci prezentace pak v černém Renaultu Zoe dorazil i populární zpěvák Ben Cristovao, který byl představen jako oficiální ambasador značky Renault pro e-mobilitu.

Během samotné prezentace nepadlo mnoho nového, přesto se sluší znovu zdůraznit elegantně upravený design druhé generace, která stejně jako nové Clio prošla spíše evolucí. V rámci vývoje dostal nový Zoe například LED přední i zadní světlomety od základní výbavy, výraznější přední nárazník nebo ráfky o velikosti 15 až 17 palců.

Změny v interiéru jsou pak spíše revoluční, podobně jako u Clia. Nová Zoe nabídne standardně 10“ digitální přístrojový štít, multimediální systém Easy Link s virtuální obrazovkou a softwarem upraveným speciálně pro elektromobily, upravený volant, nový volič „převodovky“ a také netradiční čalounění.

Renault totiž u nové Zoe klade vyšší důraz na opětovné využívání zdrojů a úsporu energie. Velká část materiálů použitých v interiéru, včetně viditelných dílů, se tak vyrábí z recyklovaných materiálů. „Skupině Renault a jejím partnerům se například podařilo využít původní proces mykání pro výrobu inovované tkaniny z recyklovaných materiálů pocházejících z automobilového průmyslu. Na základě principů udržitelné ekonomiky vůz využívá v průměru 50 % z recyklovaných potahů a bezpečnostních pásů a 50 % z vláken recyklovaných plastových lahví (PET),“ uvádí tisková zpráva.

Renault také výrazně vylepšil zvukovou izolaci a již ve standardu Zoe osadil akustickým čelním sklem. Vylepšená akustická izolace je přitom u elektromobilů zásadní právě kvůli jejich tichým pohonným jednotkám, bez jejichž hluku proniká do kabiny více rušivých pazvuků zvenčí.

Větší kola, nižší dojezd

A tím se pomalu dostáváme k pohonným jednotkám. Jejich základem je vždy vzduchem chlazená Lithium-iontová baterie o kapacitě 52 kWh, která může napájet buď slabší elektromotor R110 (80 kW/108 k, 225 Nm) nebo výkonnější elektromotor R135 (100 kW/135 k, 245 Nm). Novinkou je upravený volič převodovky v kabině, který nabízí i režim jízdy se zesílenou rekuperací. Po přepnutí z režimu D do B tak Zoe zdvojnásobí brzdění rekuperací a pro jistotu i rozsvítí brzdová světla. Systém však nedokáže vůz zcela zastavit (jako OnePedal u NissanuLeaf) a současně chybí možnost úplné deaktivace rekuperace pro maximálně efektivní plachtění.

Slabší motorizace nabídne nižší spotřebu (172 Wh/km) a její homologovaný dojezd v kombinovaném cyklu by se měl pohybovat okolo 395 km. Výkonnější elektromotor si řekne o 177 Wh/km a homologovaný dojezd v kombinovaném cyklu by se tak měl pohybovat pouze okolo 386 kilometrů.

Dojezd samozřejmě ve velkém ovlivňuje chování řidiče, významný vliv však budou mít i zvolené disky, jak zaznělo v rámci tiskové konference. Kdo se spokojí s menšími 15“ disky, ten by měl dosáhnout plného dojezdu. Při obutí 17“ litých disků se ale dojezd slabší Zoe propadne z původních 395 km na cca 365 km.

Nový Renault Zoe bude opět možné nabíjet střídavým proudem (AC) o výkonu od 2,3 kW po 22 kW a to prostřednictvím konektoru Mennekes Type 2. Vůz tak budete moci připojit k běžné domácí zásuvce, wallboxu i většině nabíječek. Pro nedočkavce ale Renault za příplatek 25.000 Kč nabízí i podporu rychlonabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu 50 kW a to prostřednictvím běžného konektoru CCS Combo.

Konec malých levných aut?

Cenám nového Renaultu Zoe už jsme se věnovali do detailu již v listopadu, proto jen rychlé připomenutí. Základní motorizace R110 v nejnižší výbavě Life by měla standardně začínat na částce 835.000 Kč, Renault však přichází s cenovým zvýhodněním označovaným jako „Ekologický bonus,“ díky kterému se nakonec cena propadá na 695.000 Kč. Výkonnější motorizaci R135 ve střední výbavě Zen pak díky bonusu pořídíte od 785.000 Kč.

Na automobil spadající do segmentu B, tedy malých automobilů, to skutečně není málo. Vždyť nejlevnější Renault Clio pořídíte výrazně pod 300.000 Kč. Podle Zdeňka Grunta, generálního ředitele společnosti Renault ČR a.s., však časy levných automobilů evidentně pomalu končí, jak naznačil v odpovědi na dotaz k cenám, který zazněl z publika.

Renault Zoe – české ceny a technická data nabízených verzí Verze R110 R135 Výkon [kW/min] 80/3395-10886 100/4200-11136 Točivý moment [Nm/min] 225/500-3395 245/1500-3600 Normovaný dojezd [km] 395 386 Zrychlení 0-100 km/h [s] 11,4 9,5 Maximální rychlost [km/h] 135 140 Kombinovaná spotřeba [Wh/km] 172 177 Cena Life [Kč] 695.000 - Cena Zen [Kč] 735.000 760.000 Cena Intens [Kč] - 785.000

Zásadní podíl na růstu cen mají především přísnější emisní požadavky ze strany EU, které se výrazně promítají do cen vozidel. Když nás tedy pan generální ředitel Grunt vyzval k zamyšlení, kolik malých automobilů se dalo koupit do 200.000 Kč před lety a kolik dnes, nebylo moc co dodat. Snad jen, že s masivnější elektrifikací bude nejspíš jenom hůř. Podle soukromých odhadů generálního ředitele Grunta by se dokonce podobné částky mohly stát novým standardem již během následujících pěti až deseti let.

A co Citigoe iV? Mladoboleslavský elektromobil se sice vejde pod 500.000 Kč, podle generálního ředitele Renaultu je však veřejným tajemstvím, že na něm automobilka prodělává téměř čtvrt milionu korun. A něco takového je samozřejmě zcela neudržitelné.

Elektrické portfolio

Portfolio čistě elektrických automobilů značky Renault se v současnosti skládá z malého Renaultu Twizzy, dostupného i v užitkové verzi, malého Renaultu Zoe, užitkového Renaultu Kangoe Z.E. a velkého užitkového Renaultu Master Z.E. - dostupného ve verzi Furgon (skříňová nástavba) i s plošinovou nástavbou (od 1.535.000 Kč).

Ještě v průběhu roku bychom se však měli dočkat i hybridního Renaultu Clio HEV, plug-in hybridního kompaktního SUV Captur P-HEV a plug-in hybridního kombíku Renault Mégane Grandtour P-HEV. Všechny elektrifikované novinky budou osazeny základní motorizací 1.6 SCe+ v kombinaci se dvěma elektromotory.

Plug-in hybridy přitom slibují výkon 160 koní, baterii o kapacitě 9,8 kWh, elektrický dojezd 65 km a maximální rychlost v elektrickém režimu až 135 km/h. Oproti tomu Renault Clio HEV nabídne jen 140 koní a baterii o kapacitě 1,2 kWh. V městském režimu by však hybridní Clio mělo být schopné fungovat až 80 % času na elektrickou energii, díky čemu by měla spotřeba paliva v městském cyklu klesnout o cca 40 %.

Zelenější Dacia?

A zatímco v Renaultu se ve velkém sází na elektrifikaci, dostupnější Dacia by se měla vydat zejména cestou dostupnějšího LPG. Nový motor na dvě paliva TCe 100, by měly dostat modely Duster, Sandero, Logan MCV a Logan. Dacia by se tak brzy měla stát jediným výrobcem na trhu, který nabízí LPG verze již z výroby pro většinu svých modelů.

Jak se daří skupině?

A nyní se pojďme podívat na bilanci Renault Groupe za rok 2019 ve světě i v Evropě. Celkově prodala skupina 3.8 milionu vozů a zajistila si tak 4,25 % podíl na trhu (+0,06 %). Ve srovnání s rokem 2018 se však jedná o pokles prodejů o -3,4 %, který je ale stále akceptovatelný. Celkový trh totiž klesl v průměru o 4,8 %, tedy výrazněji než skupina Renault.

Skupina si přitom polepšila o 1,3 % v Evropě a 0,4 % v Asii. Hluboko do záporných čísel ale skupinu stáhla oblast AMI – Pacifik, kde Renault zaznamenal pokles -19,3 %. Ten je ale z velké části způsoben Íránem, bez kterého by se sekce propadla jen o -1,6 %. Kromě toho Renault postihl i pád čínského trhu (pokles -17,2 %) a příliš se nedařilo ani v Americe, kde se prodeje propadly o 2,9 %.

Ovšem zatímco celkově Renault klesal, minimálně ve dvou odvětvích se mu výrazně dařilo. V prodeji užitkových vozidel si Renault polepšil o 0,7 % a v prodeji elektromobilů (s 62.447 prodanými kusy) dokonce o 24 %. Největší elektrický úspěch přitom Renault slavil v Evropě.

Díky 57.439 prodaným elektromobilům obsadil Renault druhou příčku mezi prodejci elektromobilů na evropském trhu. První pozici obsadila Tesla a třetí pozici si drží alianční Nissan. Stejné pořadí se pak opakuje i v žebříčku hodnocení prodejnosti jednotlivých modelů. První Model 3, druhá Zoe a třetí Nissan Leaf.

Díky zahájení vývoje již v roce 2009 a zahájení prodejů první generace Zoe v roce 2013 si ovšem malý elektromobil drží 15% podíl na evropském trhu s elektromobily a s 200.000 prodanými kusy patří k nejběžnějším elektromobilům na evropských silnicích. Pro Renault je přitom jistě pozitivním ukazatelem, že meziroční prodeje Zoe stoupají v řádu tisíců kusů.

První pozici si Renault vybojoval i mezi elektrickými užitkovými vozy. Díky prodeji 10.077 kusů drží první příčku Renault Kangoo ZE, následovaným aliančním Nissanem Nv200 a německou (původně poštovní) elektrickou dodávkou Streetscooter.