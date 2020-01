Elektromobil Opel Corsa-e má české ceny. Do kapsy strčí i sourozeneckou 208, ale…

Rok 2020 má konečně odstartovat elektrickou automobilovou ofenzivu. A minimálně počet novinek představených na českém trhu avizuje, že tomu tak skutečně bude. V posledních dnech už jsme se seznámili s cenovkami Hondy e a Peugeotů e-2008 a e-208. Sourozencem posledního zmíněného modelu je Opel Corsa-e, populární malý hatchback německé automobilky, jenž už také prozradil české ceny. A potěšující je, že ta základní je ze všech zmíněných konkurentů nejnižší.

Elektrická Corsa dostává shodný základ a techniku jako e-208, což v praxi znamená elektromotor o výkonu 100 kW (136 k) a akumulátor s kapacitou 50 kWh. To má podle papírových předpokladů vystačit na dojezd až 337 kilometrů na jedno nabití. Od doby, kdy Opel patří pod křídla Peugeotu, jsme si zvykli na to, že vlastně tvoří „normálnější“ auta na stejné technice (viz 3008 vs. Grandland X). Pokud vám extravagantnost dnešních peugeotů nevyhovuje, můžete sáhnout po opelu.

Ale zpátky k samotné Corse-e. Ta na český trh přijíždí ve třech výbavových stupních. Základem je varianta Edition, která startuje na sympatické částce 739.990 Kč, zohledníme-li nabídnuté padesátitisícové zvýhodnění. Bude to asi první elektromobil, jenž se u nás bude nabízet se 16“ ocelovými koly. Dále je součástí výbavy automatická klimatizace, bezklíčové startování, 7“ obrazovka multimediálního systému, elektrické otevírání předních oken, automatické přepínání světel, senzor únavy řidiče či asistent pro rozjezd do kopce.

Náročnějším se bude více zamlouvat provedení Elegance za 779.990 Kč, které nabízí podstatně bohatší výbavu. Navíc dostanete diodovou světelnou techniku, 16“ kola z lehkých slitin, elektrické ovládání předních a zadních oken, chromované lišty či čalounění kombinující kůži a látku.

Nejvyšší provedení GS Line za 789.990 Kč rozeznáte třeba díky sportovním předním a zadním nárazníkům, sportovnímu volantu, sedačkám či pedálům z lehkých slitin. Navíc tu najdeme 7“ digitální přístrojovou desku či zadní parkovací asistent. V praxi to znamená, že i nejvyšší verze Opelu Corsa-e je levnější než základní provedení Peugeotu e-208. Má to však svůj důvod.

Už standardní e-208 dostává slušnou výbavu, zatímco v případě Corsy-e si musíte i v nejvyšší verzi za vybrané prvky připlácet. Vhod může přijít adaptivní tempomat (+14.000 Kč), infotainment s navigací (+ bezklíčové odemykání a indukční nabíjení za 40.000 Kč), adaptivní LED Matrix světlomety (+16.000 Kč) či prosklená střecha se sluneční clonou (+20.000 Kč). Korunka ke korunce a rychle se dostaneme na hodnotu francouzského sourozence. Sympatické ale je, že Opel nabídne i jakousi očesanou verzi pro ty, kteří chtějí elektromobil, ale neholdují bohaté výbavě. Potkat u nabíječky vůz na ocelových kolech se švihadly vzadu, to by mohl být opravdový zážitek.