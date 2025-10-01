Elektromobily už jsou levnější než jízdní kola. Díky šrotovnému
Elektromobily značek Leapmotor a Dacia vyráběné v Číně a dovážené do Evropské unie se v Itálii díky vládním dotacím prodávají levněji než luxusní jízdní kola. Napsal to server Automotive News.
Značky Dacia a Leapmotor ode dneška těží z nového programu šrotovného, jehož cílem je dostat ze silnic auta s vysokými emisemi starší deseti let. Dacia patří do francouzské skupiny Renault, Leapmotor do italsko-americké skupiny Stellantis.
Díky pobídkám se cena malého elektromobilu Dacia Spring může dostat na 3900 eur (94.800 Kč) z původních 17.900 eur (435.000 Kč). Leapmotor pak svůj elektrický hatchback T03 nabízí za 4900 eur (119.100 Kč), běžná cena bez využití dotačního programu činí 18.900 eur (459.400 Kč).
Právě Leapmotor před zavedením šrotovného inzeroval svůj vůz T03 se sloganem, že jeho cena je "nižší, než co jste zaplatili za jízdní kolo". Na cenu 4900 eur je automobilka schopna se dostat díky tomu, že katalogovou cenu snížila o 3000 na 15.900 eur, k čemuž přidá slevu 11.000 eur ve formě státní dotace. Podobně u vozu Dacia Spring se započte státní dotace 11.000 eur a sleva na šrotovné 3000 eur od Renaultu, čímž se výrobce dostane na konečných 3900 eur.
Ostatní automobilky se k extrémnímu zlevňování nepřipojují. Nejlevnějším rivalem modelů Spring a T03 je v Itálii elektrický minivůz Fiat 500e. Automobilka Fiat nabízí model vyrobený v Turíně za 9950 eur (241.800 Kč), což je snížení proti katalogové ceně 23.900 eur (580.500 Kč). I to je díky využití pobídek, ale pouze v případě, že si kupující vezme úvěr s vysokým úrokem 12,9 procenta.
Italská vláda spouští nový pobídkový program v hodnotě 597 milionů eur (14,5 miliardy Kč) na podporu prodeje bateriových elektromobilů. Italský trh s elektromobily patří k nejslabším v Evropě - podíl prodaných bateriových elektromobilů v Itálii do srpna činil 5,2 procenta, zatímco průměr v Evropské unii činil 15,8 procenta, ukazují data Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Aby kupující získali nárok na slevu 11.000 eur formou státní dotace, musejí nechat sešrotovat starý vůz s emisní normou Euro 5 a starší. Norma Euro 5 vstoupila v platnost v roce 2011 a platila pro registrace do srpna 2015. Pobídka se vztahuje pouze na méně majetné rodiny, jejichž roční příjem je nižší než 30.000 eur (729.000 Kč) a které žijí v městských oblastech s více než 50.000 obyvateli. Rodiny s ročním příjmem do 40.000 eur (972.000 Kč) mají nárok na pobídku 9000 eur (218.700 Kč) na nákup nového elektromobilu.
Výkonný ředitel jedné nečínské automobilky serveru Automotive News pod podmínkou zachování anonymity řekl, že přidělených 597 milionů eur na program šrotovného se do konce trvání programu příští rok v červnu ani nemusí úplně využít. Důvodem je podle něj předpoklad nižších příjmů u zájemců o využití dotace a také omezené geografické pokrytí. Program by mohl podle výpočtů Automotive News Europe zvýšit prodej přibližně o 60.000 nových registrací.
Počet registrací nových aut v EU v srpnu vzrostl o 5,3 procenta na 677.786 vozů. Největší zájem byl mezi kupujícími o hybridní elektrické vozy, jejich prodej se zvýšil o 54,5 procenta. Prodej vozů se spalovacím motorem pokračoval v poklesu, uvedla ACEA. Od začátku letošního roku se ale počet registrací o 0,1 procenta snížil a dosáhl 7,17 milionu vozů.
Zdroj: ČTK, foto: Dacia, Leapmotor