Elektromobily v Evropě 2025: Přes milion aut a Česko mezi nejlepšími
Za prvních sedm měsíců bylo v zemích EU zaregistrováno téměř o čtvrtinu více elektrických aut než loni touto dobou. V Česku jde o růst v řádu vyšších desítek procent, což náš řadí mezi premianty.
Trh s novými automobily v Evropské unii zažívá mírný propad. Od ledna do července totiž registrace klesly na 6.491.448 vozů, loni to bylo o 0,7 % méně. Za poklesem stojí především nejistota, která plyne zejména z cel zavedených administrativou Donalda Trumpa a ochlazení ekonomického růstu v některých západních zemích.
Poklesy zaznamenaly tři ze čtyř hlavních evropských trhů – Francie (-7,9 %), Německo (-2,5 %) a Itálie (-3,7 %). Výjimkou bylo Španělsko, kde došlo k nárůstu registrací o 14,3 %. Český trh vykázal růst o 5,0 %. Ztrácely zejména tradiční pohony s dominantní rolí spalovacího motoru, naopak čistým elektromobilům se dařilo. A ne zrovna špatně.
Celkový počet nově registrovaných aut s lokálně bezemisním pohonem v EU za prvních letošních sedm měsíců vzrostl o 196.911 na celkových 1.011.903. Jejich tržní podíl se meziročně zvýšil z 12,5 na 15,6 procent, což je však stále velmi nízké číslo na to, aby Evropská unie od roku 2035 zakázala prodej nových aut se spalovacími agregáty.
Zaujme pokračující propad Tesly, která ze 137.071 aut klesla na letošních 77.446 vozů. Naopak čínský BYD slaví a s 58.434 exempláři se americkému rivalovi v Evropě přibližuje.
Tři ze čtyř největších trhů – Německo (+38,4 %), Belgie (+17,6 %) a Nizozemsko (+6,5 %) – zaznamenaly růst, zatímco Francie pokles (-4,3 %). Výrazně plusové hodnoty hlásí také Česko se 7980 registracemi. Proti loňským 4966 vozů to znamená přírůstek o 60,7 %, což je pátý nejvyšší procentuální výsledek v EU. Nutno ovšem dodat, že prodej elektrických aut na našem trhu je stále relativně nízký. Jejích tržní podíl dosahuje pouhých 5,6 procent, v EU to letos bylo o 10 procentních bodů více.
Mezi zeměmi tzv. Visegrádské čtyřky je Česko s tímto podílem na druhém místě. V Maďarsku letos dosahuje 8,1 %, v Polsku 5,4 procent a na Slovensku 4,4 %.
V rámci segmentu elektrických aut je v Česku nejúspěšnější Škoda. Na druhém místě najdeme Teslu. Mezi značkami zaujme vzestup Toyoty, která loni zaznamenala 102 registrací, kdežto letos již 242. Za nárůstem stojí především první dodávky SUV bZ4X českým úřadům.
|Registrace elektromobilů v ČR podle značek (leden-červenec 2025)
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|1.
|Škoda
|2824
|2.
|Tesla
|1241
|3.
|Volkswagen
|561
|4.
|Hyundai
|423
|5.
|Kia
|329
|6.
|Mercedes-Benz
|288
|7.
|Ford
|287
|8.
|BMW
|275
|9.
|Volvo
|255
|10.
|Toyota
|242
|Zdroj: SDA
Japonská automobilka totiž s tímhle modelem vyhrála obří tendr na dodávku více než pěti stovek vozů. A právě bZ4X tvoří 193 aut z celkového čísla.
|Registrace elektromobilů v ČR podle modelů (leden-červenec 2025)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Elroq
|1605
|2.
|Škoda Enyaq
|1219
|3.
|Tesla Model Y
|895
|4.
|Tesla Model 3
|323
|5.
|Kia EV3
|232
|6.
|Volkswagen ID.7
|226
|7.
|Toyota bZ4X
|193
|8.
|Hyundai Kona
|191
|9.
|Volkswagen ID. Buzz
|148
|10.
|Hyundai Inster
|147
|Zdroj: SDA
Zdroj: ACEA, SDA a Centrum dopravního výzkumu, video a foto: auto.cz