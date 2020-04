Elon Musk: Šikanovaný introvert, který vidí za roh. Nebo ne?

Nikdy nezapadal do průměrných společenských kruhů, dříve se od nich vymezoval chováním a posledních několik let se střednímu proudu vymyká přinejmenším svými názory, které poslouchá celý svět.

Musk se stal globálně vnímanou osobností, určitou formu respektu nabyl získaným vlivem odrážející se od vlastnictví bizarních projektů, které rezonují napříč mediálně dostupnými zeměmi. Popularita jednoho muže stoupla na maximum v posledních deseti letech, kdy se do podvědomí dostaly jeho plamenomety, podzemní tunely, elektromobily nebo vesmírné rakety.

Podnikatelského revolucionáře do života nasměrovali rodiče Maye a Errol Muskovi, kterým se malý chlapeček narodil 28. června 1971 v jihoafrické Pretorii. Celým jménem Elon Reeve Musk od malička vykazoval zájem poznávat nové věci, v rámci zapálení do vlastních myšlenek často nevnímal okolí, proto mu údajně rodiče nechali preventivně vyšetřit sluch.

Otec coby bohatý inženýr a matka sebevědomá modelka si v mezičase všímali zvídavého charakteru rostoucího potomka, mnohem důležitější pro ně ale byly vzájemné neshody. Přibližně v době rozvodu rodičů se desetiletý syn začal zajímat o počítačový software. Učenlivé dítě pochytilo základy programování a po dvanáctých narozeninách byla na prodej první hra. Napsaná prvotina Elona Muska dostala jméno Blastar, úkolem hráče je „zničit stroje se světelným paprskem a mimozemskou nákladní loď přepravující smrtící vodíkové bomby“.

Na základní škole byl Elon přirozeně vyřazen z jádra třídního kolektivu, introvertní a rezervovaný žák se stal terčem šikany, dokud nedovršil patnáctého roku. Zesilující informatik se naučil karate a wrestlingové taktiky, aby další fyzické útoky starších mohl efektivně odrážet bez ublížení na jejich zdraví.

V 17 letech se příležitostní sportovec přestěhoval do Kanady kvůli docházce do kingstonské vysoké školy Queen's University. Studium byl jeden z taktických tahů začínajícího myslitele, protože se zápisem na univerzitu úspěšně vyhnul povinné vojenské službě v jihoafrické armádě. Místo obdoby modré knížky se dočkal kanadského občanství, znovu pořízeného za dalším prospěchem. Vždy dopředu taktizující Musk se stal formálním Kanaďanem, aby za pár let mohl snadněji zakotvit v předem vybrané destinaci sousední země.

Konečný přesun do vysněných Států podnikl v roce 1992 prostřednictvím pokračování studia obchodu a fyziky na Pensylvánské univerzitě. Nadaný absolvent si k jednomu bakalářskému titulu z ekonomie přidal druhý zářez tentokrát po úspěšně složených státnicích z fyziky. Dva diplomy byly málo, tudíž prodloužené mládí pokračovalo v kampusu Stanfordovy univerzity.

Kalifornská etapa vzdělávání byla věnována doktorátu Ph.D. z aplikované fyziky. Pilování vědomostí vydrželo jen dva dny, jelikož během přednášek Musk dávno stíhal soustředit myšlenky k mnohem zajímavějšímu uplatnění. Odvěký programátor vnímal nadcházející rozmach internetu, podvědomě chtěl být součástí digitální revoluce, jen ta škola vyžadovala příliš mnoho drahocenného času.

Zip2 Corporation

Nastala chvíle životního kroku, ambiciózní mladík opustil částečnou jistotu vysokoškolského zázemí a vsadil na vlastní soběstačnost. Elon v roce 1995 založil s bratrem Kimbalem první regulérní společnost Zip2 Corporation, kterou po čtyřech letech budování odkoupila firma Compaq za 334 milionů dolarů (8,4 miliardy Kč). Obrovský obchodní úspěch nabudil jihoafrického rodáka do dalších projektů, které následovaly.

PayPal

Čtyři roky od zahájení famózní podnikatelské činnosti použili Elon a Kimbal vyplacené peníze z prodeje Zip2 na založení portálu X.com. Internetové finančnictví se přetavilo v mnohem známější platební terminál PayPal. Interaktivní peněženka vystihla potřeby tepajícího trhu a v roce 2002 pánové Muskovi prodejem vydělali první miliardu dolarů. On-line transakce přešly pod správu eBay za 1,5 miliardy dolarů (38 mld. Kč).

SpaceX

Rok 2002 nemohl být lepší pro sebevědomého byznysmena. Toho času šikanovaný školák naplnil konto, získal americké občanství a mohl ukájet své dlouho laděné představy o fungování světa. Introvertní investor založil Space Exploration Technologies Corporation alias SpaceX. Povedená akvizice má za sebou vývoj raketových nosičů Falcon, inženýři stále zdokonalují nosnou raketu Falcon Heavy a kosmickou loď Dragon, zároveň došlo na komerční vypouštění telekomunikačních družic. Pracovníci mají za úkol pomoci Muskovi dobýt vesmír, zatím se procesy zaměřují na snížení nákladů pro výlety do nebe a tím by se mohlo podařit lidstvu kolonizovat Mars.

SpaceX uzavřela smlouvu s NASA na opakované zásobování aktivní kosmické stanice. Kromě nákladních letů probíhají cvičné pokusy demonstrující vážnost Elonových slov. Naučil se hlasitě nebo na Twitteru proklamovat naivní představy, kvůli kterým se vyrojilo početné stádo jeho kritiků. Nevěřících je stále dost, i když některé projekty objektivně zaslouží chvíli pozornosti.

Dne 25. května 2012 Musk a SpaceX tvořili historii, když podnik jako první soukromník úspěšně vyslal kosmickou loď k Mezinárodní vesmírné stanici. Mimozemský mezník byl zopakován 3. prosince 2013 po prvním soukromém dosažení geosynchronní dráhy v rámci startu mise SES-8. Dva dny před Štědrým dnem 2015 firma jednoho vizionáře získala další důležité uznání, protože se raketa Falcon 9 FT vrátila na zem a zatím poslední absolutorium všech zúčastněných nastalo 31. března 2017. Den před aprílem přistála zpět nebeská loď složená z opakovaně použitelných dílů, což byl převratný okamžik, který otevřel dveře pro levnější vesmírné cestování.

Kritiků Muska výrazně ubylo, zaslouženě si vypracoval uznání světových odborníků. Čest vědců napříč fyzikálními obory lehce narušilo několik negativních představení. Příkladně větší neúspěch přišel v listopadu 2017, kdy došlo k výbuchu při testu nového motoru používané značky Merlin. Nikdo nebyl zraněn a incident neměl přerušit kolonizaci cizích planet.

Zaváhání vzbudilo zájem o přípravy testovacího letu nejsilnější rakety Falcon Heavy. Sedmdesátimetrový gigant unese 64 tun nákladu na nízkou oběžnou dráhu Země, což posvětilo cvičné vypuštění z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě 6. února 2018 v 15:45 hodin místního času. Proti gravitaci tehdy vyrazil téměř prázdný raketoplán obsazený pouze plaketou se jmény šesti tisíc zaměstnanců SpaceX a rudým automobilem Tesla Roadster obsazeným figurínou ve skafandru. Musk koncepční elektromobil použil s marketingovými úmysly kvůli upozornění na aktivity kontroverzní automobilky.

Automobilka Tesla

Původní dvouslovný názvem Tesla Motors dnes existuje ve změněné formě pod zkráceným názvem Tesla. Jméno z legendárního Silicon Valley proslavily především osobní automobily jezdící pouze na elektřinu, které od roku 2008 obsazují silnice v rostoucí míře.

Po 11 letech existence se Tesla prosadila mezi nejprodávanějšími automobily s funkcí dobíjení plug-in, rovněž se jen těžko hledá konkurence v počtu předaných elektromobilů. Data uvádí, že firma si loni zajistila tržní podíl 17 % celého segmentu plug-in a 23 % z kompletní třídy elektricky dobíjených modelů. Globální prodej se v roce 2019 meziročně zvýšil o polovinu z 245.240 jednotek v loňském období. Letos 9. března tovární linka vychrlila miliontý elektromobil.

Automobilka si žije vlastním životem, jisté je, že bez dotací ekologických programů by nemohla pokračovat. Účetnictví je závislé na investorech zvenčí doplněných o držitele cenných papírů. Renomé značky podkopávají nekvalitně vyrobené série uspěchaných modelů, běžně dochází k nedostatkům dávno odstraněným u konkurenčních produktů. Nekvalitní slícování či stávkující systémy vozidel jsou jen špičkou ledovce, jsou známé mnohé další přešlapy jako odebírání výbav ojetých Tesel nebo posouvání termínů doručení zaplacených exemplářů.

Navzdory manažerským pochybením Elona Muska výrobna existuje dál, chvilkově soudně odvolaný kormidelník srdnatě míří za elektrickými zítřky. Občas zdrogovaný kapitán leckdy vratké bárky věří, že i tentokrát najde klidnější vody a jeho aktivity v automobilovém průmyslu se stabilizují. Zatím existence Tesly věrně připomíná silné vlnobití.

SolarCity

V srpnu 2016 se stalo SolarCity součástí snahy Muska propagovat a rozvíjet udržitelnou energii. Dceřiná společnost Tesly měla propojit elektromobily se solárním zdrojem energie. „Soláry a úložiště jsou nejlepší, když jsou zkombinovány,“ píše web automobilky. Odkoupený byznys se zaměřuje na instalaci slunečních panelů po Spojených státech. Od vstupu dnes už amerického miliardáře do vedení jsou přes 15 tisíci zaměstnanci nabízeny také doplňkové služby skladování energie včetně zálohování bytových baterií na klíč.

The Boring Company

Na konec patří tragikomická snaha vždy výstředního podnikavce uspíšit dopravu. Elon vymyslel projekt řešící potíže s dopravou. Primární úleva pro Los Angeles možná vykazovala drobné šance úspěchu na papíře, realita je zcela opačná. Poslání The Boring Company je podvrtat frekventovaná města a přesunout infrastrukturu pod zem. Jen v LA byly navrženy tři trasy, z toho dvě zatím nemají administrativní podporu radnice. Jeden zkušební tunel mohl být použitý pro ilustraci naivního fungování, místo slibů plánované rychlosti 241 km/h se vybraní hosté doslova kodrcali hlemýždím tempem 64 km/h. Nekomfortní pilotní ukázku zapálený myslitel svedl na nedostatečnou přípravu před pozváním novinářů. „Tak nějak došel čas,“ reagoval Musk typickým nadhledem vůči kritickým připomínkám nespokojené posádky.

Pomyslnou třešničkou na dortu je způsob shánění financí pro aktivity The Boring Company. Vzdělaný majitel se dvěma akademickými tituly vydělal asi 10 milionů dolarů zásluhou prodeje plamenometů v ceně 500 USD (dnes 12.700 Kč) za kus. Ano, čtete dobře, Muskovi vychází vše, co chce zpeněžit a ve slabé chvilce (možná s jointem v ústech) zavelel k hromadnému konstruování pálivých zbraní. Další obchodní eso ve formě dodávek 20 tisíců zbraní vydělalo tehdy přepočtem zhruba 220 milionů českých korun. „Říkal jsem, nekupujte to. Je to nebezpečné, je to špatné. Lidé je i přesto kupovali. Nedokázal jsem je zastavit,“ popisoval autor plamenometů prodejní mánii. Pozorovatelé nestačili zírat a zbývá jim jen čekat, s čím se svobodomyslný introvert předvede příště.

autor: Mirek Mazal