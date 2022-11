Evropská unie se dohodla na zákazu spalovacích aut od roku 2035

Web Automotive News Europe ve spolupráci s agenturou Reuters informuje, že tři klíčové instituce Evropské unie (Evropská komise, Evropský parlament a členské státy) dosáhly dohody, která v podstatě zakáže prodej vozů se spalovacím motorem od roku 2035. Cílem je samozřejmě všeobjímající hon za redukcí emisí uhlíku.

Dohoda od automobilek požaduje, aby jejich vozy do roku 2035 dosáhly nulových emisí, a od daného roku nebude možné přihlásit k silničnímu provozu vozidla, která podmínku nesplňují. V praxi to urychlí elektrifikaci modelových portfolií značek. Už od roku 2030 přitom mají být emise CO 2 v nových vozech redukovány o 55 % ve srovnání s jejich hodnotami v roce 2021. Nizozemský europoslanec a hlavní vyjednavač Evropského parlamentu, Jan Huitema, k tomu řekl: „Je to začátek velké proměny Evropské unie.“

Místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatickou politiku, Frans Timmermans, uvedl ve svém prohlášení: „Evropští výrobci automobilů už nyní dokazují, že jsou schopni výzvu přijmout, protože na trh dostávají čím dál více a čím dál dostupnějších elektromobilů. Rychlost, s jakou se tato změna v průběhu posledních několika let odehrála, je pozoruhodná.“

Změna bude pochopitelně mít velký celosvětový dopad, minimálně už proto, že je Evropa sídlem několika největších světových automobilek a koncernů. A například už společnosti jako Volkswagen, Stellantis, Ford, Jaguar nebo Bentley se zavázaly, že od roku 2035 nebo ještě dříve přestanou v Evropě prodávat auta se spalovacími motory.

Součástí dohody EU je i výjimka pro malosériové výrobce – Automotive News Europe zmiňují například značku Lamborghini – pro které je termín na výhradní výrobu vozů s nulovými emisemi posunut. Jde však pouze o jediný rok. Drobnou nadějí pro fanoušky spalovacích motorů zůstává nezávazná část dohody, v níž členské státy EU vyzývají Evropskou komisi, aby sestavila návrh na možnost registrace vozidel poháněných uhlíkově neutrálními palivy.

Šéf BMW a prezident Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA), Oliver Zipse, k dohodě Evropské unie řekl: „Nyní bychom rádi viděli promítnutí rámcových podmínek, které jsou nezbytné pro splnění tohoto cíle, do politiky EU. Ty zahrnují dostatek obnovitelné energie, bezproblémovou soukromou a veřejnou nabíjecí infrastrukturu a přístup k surovým materiálům.“

Dohoda má pochopitelně své kritiky, z nichž někteří naznačují, že by mohla vést k navýšení počtu starších vozidel na silnicích, namísto jejich výměny za modernější auta se spalovacími motory, které by měly výrazně nižší emise. Důvodem by se mohl stát nedostatek nových elektrických vozidel nebo jejich vysoká cena. Podle kritiků je chybou sázet všechno na jednu kartu. Podobně nedávno hovořili například i zástupci společnosti Bosch.

Na druhou stranu se najde řada podporovatelů dohody. Například lobbistická skupina Transport & Environment (T&E) tvrdí, že osobní vozy a dodávky jsou v Evropě zodpovědné za 16 % celkových emisí skleníkových plynů, takže jejich faktický zákaz považuje za přínos. Vrchní ředitelka T&E pro vozidla a mobilitu, Julia Poliscanova, říká: „Dny spalovacího motoru chrlícího uhlík a znečištění jsou konečně sečteny. Rudolf Diesel způsobil revoluci v účinnosti motoru před 125 lety, ale zákonodárci rozhodli, že další kapitolu budou psát čistší a lepší elektrické vozy. Pro planetu a lidské zdraví to nemůže přijít dostatečně rychle.“