Fiat Ducato 9Speed v dlouhodobém testu: Jak se v něm sedí? (3. díl)

Když jsme v ceníku modelu Ducato pátrali, kolik stojí konkrétní odpružená sedačka, našli jsme mnoho dalších možností včetně otočného sedadla nejen řidiče. Zpočátku se však zastavíme u sedačky, na které už vcelku pravidelně trávíme čas v rámci dlouhodobého testu.

Při prvním usedání do vozidla jsme se hlavou bouchli o stropní poličku, protože vysoké sedadlo kvůli pružícímu mechanizmu odpovídalo pozici našeho čela přímo proti stropní poličce. Zkusili jsme zatáhnout za madla na levé straně sedadla, ale bylo možné jen nastavovat přední část sedáku. Řekli jsme si, že se tedy naučíme nastupovat i vystupovat s vykloněnou hlavou, a tak ji chránit před srážkou s poličkou. Představa prudkého brzdění a zastavení čela hlavy letícího vpřed o poličku a prudkého záklonu hlavy vzad nás obtěžovala stejně jako předklánění při stání na semaforech, abychom kvůli nízké poličce viděli na světla nahoře.

Co naplat, statečný redaktor se nikdy nevzdává, protože nemůže za to, že odpružená sedačka za příplatek osm tisíc korun je stavěná spíše pro člověka menšího vzrůstu a nám se 183 cm výšky je na obtíž. Chápeme však, že importér do testovacích vozidel většinou konfiguruje mnoho příplatkových prvků, aby přes redakční testy se tyto doplňky dostaly k živnostníkům, firmám a jejich řidičům.

Při jednom stání na křižovatce se semafory nás začal vlivem naklánění hlavy pod poličku tak bolet krk, že jsme povzbuzeni touto bolestí opravdu velkou silou zatáhli za madla na levém boku sedadla. Trochu zoufalý pokus po tolika předchozích, ale tonoucí se stébla chytá. Nečekaně nastal propad zadní části sedadla o pět centimetrů níže a byli jsme jak v Jiříkově vidění. Páku jsme před tím snad dvacetkrát velkou silou tahali, až jsme se obávali o její vytržení, ale ono nic.

Nastalo tedy to, co občas s nadsázkou tvrdí jeden náš kamarád: „Když to nejde silou, jde to větší silou“. Nedoporučujeme to moc často… Po tomto propadu zadní části sedáku dolů jsme hned zatáhli za druhé boční madlo, aby přední část sedačky klesla a měli jsme sedák jen mírně vzhůru. Heuréka, už nám při pohledu vpřed nevadila stropní polička, ale úroveň našich očí se dostala pod ní. Horní semafory jsme sice mohli pozorovat s hlavou skloněnou do boku a posunutou vpřed pod poličku, ale už mnohem méně a už nás neděsila možnost těžkého čelního střetu. V případě prudkého nárazu už by nás stropní polička nepraštila přímo do čela, ale jen strhla vlasy z temene hlavy. O stupeň lepší polohu jsme si začali dokonce i užívat, i když žádnému řidiči s výškou nad 180 cm nedoporučujeme odpružené sedadlo kvůli výšce. Nastavení tuhosti odpružení však bylo skvělé a maximální pohodlí jako za volantem velkého trucku si může užívat každý řidič do výše zmíněného vzrůstu.

Velmi zajímavou alternativu tvoří také otočné sedadlo řidiče. Jistě super pro šoféra kurýrní služby s padesáti a vícenásobným vysedáním během jedné směny. Jen upozorňuji manažery při výběru ducata, aby si zkontrolovali výšku tohoto skvělého sedadla za příplatek a výšku řidičů. Model Ducato také umí nabídnout odpružené nebo i otočné sedadlo spolujezdce, ale to už je v tuzemských poměrech nabídka zcela nad rámec běžných požadavků. Najde uplatnění například při přestavbě na obytný vůz, ve které je model Ducato celoevropský lídr.