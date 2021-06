Dlouhodobě testujeme Fiat Ducato 9speed: Novinek je spousta!

Nové vydání Fiatu Ducato vypadá téměř jako předchozí, přesto funkčních změn nastala taková spousta, že si zaslouží dlouhodobý test.

Při převzetí furgonu do testu jsme znali hlavní změny, které přineslo Ducato letošního modelového roku. Ve skrytu jsme však doufali, že ještě některé další objevíme. Už na první pohled jsme jich objevili dost.

Hlavní výrobcem prezentovanou změnu tvoří nabídka devítistupňové automatické převodovky, což je na špici v celém segmentu dodávek 3-3,5 tuny. Na nás bude, abychom prověřili, jestli číslice devět vyjadřuje také přínos pro řidiče a jízdu. O tom však až později po nájezdu dostatečného počtu kilometrů.

Výhodné Maxi

Pohled do ceníku modelu Ducato každého potěší. My se budeme věnovat Ducatu v maximální hmotnostní kategorii 3,5 tuny v zesíleném provedení Maxi, protože to odpovídá zkoušenému vozu. Jde tedy o nejrobustnější furgon na řidičské oprávnění skupiny B, což je pro výdaje dopravních firem zásadní činitel.

Provedení Maxi lze získat jen k celkové hmotnosti 3,5 t a rozhodně nejde o velikost nákladového prostoru, jak se ještě někteří domnívají. Ve skutečnosti provedení Maxi elegantním způsobem supluje furgon pro vyšší celkové zatížení ponížené legislativně na 3,5 tuny kvůli požadavkům na řidičské oprávnění (plat řidiče), tachograf atd.

Hlavní prvky provedení Maxi tvoří zesílené nápravy i brzdy a jiný převod diferenciálu. Nejdříve se podívejme na přední brzdy, které mají vždy chlazené kotouče. Specifikace 3,0-3,5 t používá rozměr 280x28 mm, Maxi pak 300x32 mm. Obdobné posílení brzd nastává také na zadní nápravě. Kotouče mají rozměr 280x16 mm, Maxi dostalo 300x22 mm. Tyto rozměry platí pro automatickou převodovku. S přímo řazenou dostanete k třítunové verzi přední kotouče jen 280x24 mm.

Šest stálých převodů

V případě přímo řazené převodovky dostanete do verze Maxi mírně kratší stálý převod, aby motor velmi dobře zvládal větší hmotnost. Fiat Professional však nenasadil do Ducata jen dva stálé převody pro běžnou verzi a Maxi, ale k naftovému motoru dostanete v závislosti i na výkonu celkem pět stálých převodů. Jeden 1:4,585 je určen výhradně pro novou devítistupňovou převodovku, další čtyři 1:4,222, 1:4,867, 1:4,933 a 1:5,231 nacházejí uplatnění dle motorů a běžné verze či Maxi. Nabídku stálých převodů diferenciálu doplňuje 1:4,563 pro pohon plynovým třílitrovým čtyřválcem. Jak by bylo výrobně jednodušší dvojice blízkých stálých převodů sjednotit do jednoho, ale utrpělo by tím nastavení pohonu na míru. Fiat tuto výhodu nižších výrobních nákladů nevyužil, aby majitelům Ducata nabídl optimální hnací řetězec.

Nízká cena Maxi

K provedení Maxi také patří silnější nápravy. Zatímco specifikace 3-3,3 tuny používají přední nápravu s nosností 1750-1800 kg, provedení 3,5 t přidává dalších 50 kg. Verze Maxi však nabízí 2,1tunovou přední nápravu. Obdobná situace nastává vzadu. Nejtěžší 3,5tunové provedení má dvoutunovou nápravu, Maxi přidává další půl tuny.

Běžná 3,5tunové ducato tedy má maximální technickou hmotnost 3,85 t, verze Maxi 3,5 t zvládne 4,6 t. Samozřejmě se jedná o technickou hmotnost, která se uplatňuje například při mimořádném zatížení náprav například v zatáčkách, při brzdění či při přejezdu výmolu. Celkové zesílení provedení Maxi si proti běžné 3,5tunové specifikaci vyžaduje nárůst pohotovostní hmotnosti jen o 40 kg.

Přestože zkoušené provedení 3,5 t s nákladovým prostorem o objemu 13 m3 se nacházelo ve verzi Maxi a poháněl jej nejsilnější motor 2.3 MJT (130 kW), cenovka dosáhla velmi příznivých 580.170 korun bez daně. To platilo pro provedení se šestistupňovou přímo řazenou převodku. Testovanou verzi s novou automatickou unikátně devítistupňovou převodovkou lze pořídit za cenovku o 80.000 korun vyšší.

Posílené motory

S nástupem požadavku Euro 6D došlo ke zvýšení výkonu všech verzí spolehlivého motoru 2.3 Multijet II s dočišťováním výfukových plynů pomocí technologie SCR. Pro zkoušené Ducato Maxi Fiat vyčlenil tři nejsilnější specifikace tohoto čtyřválce s výkony 103, 118 a 130 kW. Ještě existuje základní úroveň 88 kW, ale ta by pro Maxi nebyla výhodná, přestože si meziročně polepšila o značných 8 kW.

Kvůli plnění přísnějších emisí obdržely všechny specifikace motoru turbodmychadlo s proměnlivou geometrií lopatek, která byla do loňského roku vyhrazena jen nejsilnějším úrovním.

Zkoušený čtyřválec s vrcholným výkonem 130 kW a točivým momentem 450 N.m již od 1500 ot./min tvoří novou lahůdku modelu Ducato pro nasazení v náročném provozu. Jsme rádi, že se nám podařilo do testu sehnat tento agregát navíc ve spojení s devítistupňovou automatickou převodovkou, kterou lze na přání získat dokonce ke všem třem výkonovým specifikacím motoru 2.3 Multijet.