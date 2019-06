Filmový festival Karlovy Vary autem: Jak se sem dostat a kde zaparkovat?

Čtyřiapadesátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se blíží a hlavní program startuje již zítra, 28. června 2019. Také letos bude prestižní událost KVIFF plná světových hvězd, ukáže se tady americká herečka Julianne Moore, po dvou letech se vrací Casey Affleck a vyhledávanou osobností bude jistě i Patricia Clarkson. Festival každým rokem láká nejen řadu osobností a novinářů, ale také veřejnost. Víte ale, jak se do Karlových Varů nejsnadněji dostat?

Filmový festival v Karlových Varech 2019 autem

Pokud chcete KVIFF v letošním roce navštívit a vyrážíte autem, máme pro vás dobré zprávy. Dopravu z hlavního města Prahy vám totiž nebudou komplikovat žádné velké uzavírky či práce na silnicích. Nejjednodušší cestou do Karlových Varů je najetí na dálnici D6 a posléze pokračování po E46, tedy silnici první třídy, až do centra Karlových Varů k hotelu Thermal, jenž je hlavním centrem celého festivalu. Trasa z centra Prahy k hotelu je dlouhá nějakých 130 kilometrů a zabere vám necelé dvě hodiny.

Nemáte-li dálniční známku, ani tak to nebude žádná tragédie. Dálnici D6 se lze vyhnout po přilehlých okresních cestách a napojit se u Nového Strašecí, odkud lze pokračovat podle výše popsané trasy. Co do vzdálenosti je to skoro stejné jako po dálnici, jen počítejte, že cestování bude o nějakých 20 minut delší.

Kde v Karlových Varech zaparkovat?

To by byla samotná cesta, ale kde v Karlových Varech zaparkovat? Pořadatelé festivalu důrazně doporučují, abyste si parkování zařídili u místa svého ubytovacího zařízení. Řada karlovarských hotelů, včetně samotného hotelu Thermal, se nachází v pěší zóně. Pokud se sem vydáte jen „na otočku“, v navigaci hledejte parkoviště na nábřeží Jana Palacha, parkoviště Tržnice, parkoviště ve Varšavské ulici, podzemní garáže na nám. Dr. Milady Horákové, parkoviště u Horního nádraží (ul. Nákladní), případně parkoviště Dolní Nádraží v ulici Západní.

Filmový festival v Karlových Varech 2019 vlakem

Nechcete-li mít starosti s řízením a parkováním, můžete využít autobusové či vlakové dopravy. Z hlavního nádraží v Praze vyjíždí přímý rychlík do Karlových Varů každé dvě hodiny, jen počítejte s tím, že pojedete o něco déle než autem. Ve vlaku strávíte zhruba 3 hodiny a 11 minut a cena jízdenky bez jakýchkoliv slev je 340 Kč. Řešit nemusíte ani městskou hromadnou dopravu, hotel Thermal se od karlovarského nádraží nachází 15 minut chůze.

Filmový festival v Karlových Varech 2019: doprava po městě

Návštěvníci 54. MFF Karlovy Vary mohou využít třech autobusových linek – F1, F2 a F3. Přeprava na těchto linkách je zcela zdarma a v provozu jsou od 28. června do 6. července (linka F1 dokonce do 7. července). Chcete-li autobusů využít, určitě přijde vhod podrobný jízdní řád včetně jednotlivých zastávek.

Pořadatelé festivalu zároveň připravili možnost zápůjčky kol Specialized. Jde o oficiální festivalová kola, která lze zapůjčit na čtyřech místech – u hotelu Pupp, na Divadelním náměstí, u stanového městečka Rolava a konečně u hotelu Thermal. Tady můžete kola nejen vypůjčit, ale posléze i vrátit. Ke každému z nich dostanete cyklistickou helmu i zámek.

Služba je k dispozici denně od 8 do 23 hodin, poslední den festivalu do 20 hodin. Jízdní kolo si můžete půjčit až na 4 hodiny. První hodina je zdarma, za každou další započatou zaplatíte 100 Kč. Do hodinky ale provoz po městě s přehledem zvládnete!