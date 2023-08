Extrémní výkon, extrémní dojezd, čtvery dveře a karbonovou skládací střechu plánuje Henrik Fisker pro svůj druhý model, nazvaný Ronin. Má přepsat pravidla třídy luxusních supersportů a na silnicích by měl být už zhruba za dva roky. Ve stejné době chce automobilka uvést na trh i elektrický pick-up.

Od doby, co se před více než deseti lety přestala prodávat Tesla Roadster, žádná automobilka nenabízí elektromobil se skládací střechou. Značka Fisker by to však mohla změnit s modelem Ronin, pokud se naplní plány jejího zakladatele.

Henrik Fisker na prezentaci v Kalifornii odhalil plány na čtyřdveřový pětimístný grand tourer, který je „elektromobilem pro toho, kdo touží po kousku budoucnosti“. „Myslím si, že je ve své vlastní kategorii,“ nešetřil Fisker superlativy, a označil ronin za „ultimativní grand tourer na dlouhé vzdálenosti“.

„Redefinuje supersport budoucnosti. Chtěli jsme vrcholové řidičské zážitky a nový typ luxusu. Věříme, že vytvoříme něco zcela nového,“ pokračoval zakladatel automobilky. Koncept, který se představil, svými proporcemi působí blízký autům jako Porsche Taycan či Mercedes-Benz EQE.

Automobilka také uvedla, že vůz dostane tři elektromotory pro pohon všech kol a cílem je, aby vůz dával necelých tisíc koní. Zrychlení na 100 km/h má být 2 sekundy a v plánu jsou i aktivní aerodynamické prvky, ovšem jaké konkrétně, zatím není jasné.

Také plánovaný dojezd na jedno nabití je poněkud megalomanský – 600 mil, tedy 965 kilometrů. Aktuálně žádný produkční elektromobil tak velký dojezd nenabízí ani na papíře, natož ve skutečnosti. Fisker Ronin ho má dosáhnout futuristickým způsobem čerpání energie z trakční baterie, jejíž články mají být integrované v šasi. Jaká má být celková kapacita baterie, ani čím je způsob čerpání energie futuristický, ovšem je zatím ve hvězdách.

„Tohle je auto, které prostě chcete řídit, nechcete myslet na to, kdy musíte zastavit. Proto cílíme na takový dojezd,“ komentoval plány Fisker.

Video se připravuje ...

A kde je to kabrio? Ronin v podobě konceptu dostal pevnou skládací střechu vyrobenou z karbonu. S dvěma páry dveří se to nevylučuje, zadní pár se otvírá protisměrně a svým rozměrem jsou to spíš polodveře, nikoliv nepodobně mazdám RX-8 a MX-30.

Produkční ronin má přijít na svět koncem roku 2025. Podle starších slov Henrika Fiskera je jeho vývoj „velkou výzvou“, protože „potřebuje unikátní, inovativní, silnou spodní strukturu kvůli absenci B-sloupku, aby zvládl boční nárazy“.

Ve stejném roce chce automobilka uvést na trh také elektrický pick-up, zvaný Alaska. Ten má být světově nejlehčím a nejudržitelnějším elektrickým pick-upem. Má bodovat i korbou, jejíž délka má být standardně 1,37 metru, ale má být možné ji prodloužit na 2,3 či až na 2,8 metru. Vůz má sdílet DNA crossoveru Ocean a nabídnout dojezd na jedno nabití až 547 km.

Automobilka Fisker, která kdysi nepříliš úspěšně uvedla plug-in hybrid Karma a v nedávné době zahájila výrobu a prodej elektrického crossoveru Ocean, plánuje do roku 2027 vyrobit milion elektromobilů. Po roce 2030 chce vyrábět milion aut ročně.