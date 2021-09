Ochranné fólie: Poradíme, jak na spolehlivou ochranu laku!

Lak je to první, na čem vaše oči u auta spočinou. Je-li poškrábaný a otlučený od kamínků, dojem to notně kazí. Řešení, jak šrámům předcházet, je více, ale nejspolehlivější jsou ochranné fólie.

Zdá se, že na průhledných fóliích nemůže být nic tak složitého, nicméně zorientovat se v nabídce na trhu není úplně snadné. Velký výběr je i v případě firem, které je aplikují. Tomu odpovídá také široké cenové rozpětí, kdy za potažení středně velkého auta zaplatíte 20.000 Kč, ale klidně i 100.000 Kč. Jak se tedy vyznat v tom, které průhledné šaty na auto dávají smysl, a co jsou naopak vyhozené peníze?

První, co je potřeba odlišit, je materiál fólií. V zásadě existují dva typy: polyvinylchloridové (PVC) fólie, označované rovněž jako vinylové, a polyuretanové (PU) fólie, pro něž se vžilo označení PPF (Paint Protection Film).

Vinyl nebrat!

Prvně jmenované fólie z PVC slouží především jako reklamní polepy, fólie pro změnu barvy auta – wrapy – na dekorační prvky typu rychlých pruhů, ale existují i jako čiré – rádoby ochranné. Základní funkcí však u nich není ochrana laku, neboť jsou tenké, křehké, mají tendenci žloutnout a jsou na nich vidět škrábance. Ano, jsou přirozenou bariérou mezi vnějším prostředním a lakem auta, ale pokud to s ochranou laku myslíte vážně, není to dobré řešení.

Odletující kamínky tuto fólií vyštipují a poškozují. Brzy nevypadá hezky a neplní už ani žádnou ochrannou funkci. Pro jejich lepení se také používá agresivnější lepidlo, není tedy vhodné je na voze nechávat déle než několik let. Vinylové fólie se nacházejí ve spodním cenovém spektru, nicméně vydat dvacet třicet tisíc za takovouto „ochranu“ jsou opravdu špatně vynaložené prostředky.

Skutečnou ochranu nabízejí jen polyuretanové fólie. Jejich teplotní rozsah, kdy si zachovávají optimální vlastnosti, se pohybuje většinou od -40 °C do 90 °C, nežloutnou, jsou výrazně pružnější, odolnější proti mechanickému protržení a tlustší. Zatímco vinylové fólie mívají kolem 100 mikronů (0,100 mm), zde se většinou tloušťka pohybuje od 150 do 300 mikronů (0,150 až 0,300 mm). Pro srovnání všechny vrstvy nástřiku na plechu karoserie mají dohromady nejčastěji mezi 80 a 110 mikrony. Tlak na šetření nákladů však některé automobilky dohnal k tomu, že stříkají třeba i jen 60mikronovou vrstvu.

Nejtlustší fólie se hodí na nejnamáhavější místa, jako je třeba nákladová hrana kufru. Jako celopolep se používají fólie nejčastěji kolem 200 mikronů. Tlustší většinou použít nelze, neboť na ostrých hranách a velkých zakřiveních dostatečně nepřilnou.

Zkušenosti již jsou

Ochranné polyuretanové fólie se k polepování aut využívají asi dvacet let, kdy s tím začala firma 3M. Nabízela však pouze role o šířce 60 cm, což bylo velmi limitující. Zpočátku se také jednalo jen o čistý polyuretan, který je sice vhodný pro ochranu před kamínky a škrábanci, ale vinou měkkého a pružného materiálu se na něm po čase množily škrábance, matněl i žloutl.

Od té doby prodělaly tyto fólie velký pokrok. Nyní mají další vrstvy, které jsou nalisované na samotném polyuretanu, a umějí toho mnohem více, než že za cenu vlastní postupné degradace ochrání lak. Dnes už PPF vypadají natolik dobře, že je od běžného laku bez detailního zkoumání nepoznáte ani po letech používání. Základní a nutnou vlastností je takzvaná samohojící funkce. Spočívá v tom, že vrchní vrstva fólie při zahřání (50 až 60 °C) minimalizuje své povrchové napětí a vyrovná případné rýhy. Prakticky všechny nabízené polyuretanové fólie jsou navíc i hydrofobní (odpuzující vodu) a některé mají také keramickou vrstvu, která poskytuje určitou UV ochranu a brání degradaci fólie.

Celopolep na středně velký vůz vyjde dle provedení fólie asi na 80.000 až 100.000 Kč, většinou se však lepí zejména předek auta. Záruka na fólie se nejčastěji pohybuje od pěti do deseti let, životnost však je zpravidla i podstatně delší, byť samozřejmě záleží na údržbě a podmínkách provozu.

Tak kterou?

Pokud se o fólie PPF nezajímáte, bude vám povědomá jen zmíněná značka 3M. Za hlavní hráče jsou však nyní považovány firmy Xpel, Stek, Magnus Pro a Suntek. Společností, které fólie nabízejí, je samozřejmě mnoho a nelze říci, že jiné fólie nemohou být kvalitní. Špičkoví detaileři a aplikátoři však většinou používají právě výše uvedené značky, neboť srovnatelně kvalitní fólie od jiných výrobců většinou levněji nevyjdou.

Kromě klasických čirých ochranných fólií se nabízejí i ty určené pro matné laky. Slouží-li takové auto pro denní jezdění a má-li mat vypadat stále dobře, je ochranný celopolep fólií nutností. Zatímco u klasického lesklého provedení lze hodně škrábanců „zachránit“ rozleštěním, u matu nic takového nepřipadá v úvahu.

Pro majitele nového matného mercedesu asi nebude investice do fólie problém, ale matný lak se občas objeví i u levnějších vozů – aktuálně třeba u Jeepu Compass. Zde může být stotisícová částka za fólii už příliš. Pro zájemce o matný lak může být zajímavou alternativou nechat si polepit matnou fólií lesklé auto. Opět je samozřejmě nutný celopolep, ale ušetříte příplatek za matný lak a vybírat můžete z běžné palety barev.

Nejčastěji používané čiré polyuretanové fólie Tloušťka (mikrometry) Provedení Funkce Záruka (roky) 3M Scotchgard (Matte) 203 lesklá/matná samohojení 10 Magnus Pro Optimum 215 lesklá samohojení, hydrofobní, keramická vrstva 10 Mate 215 matná samohojení, hydrofobní, keramická vrstva 10 Xpel Ultimate Plus 10 244 lesklá samohojení, hydrofobní 10 Ultimate Plus 192 lesklá samohojení, hydrofobní 10 Stealth 200 matná samohojení, hydrofobní 10 Trackwrap 180 lesklá dočasná fólie, rychlá aplikace - Stek Dynoshield 150 lesklá samohojení, hydrofobní, keramická vrstva 10 Dynomatt 150 matná samohojení, hydrofobní, keramická vrstva 10 Proshield 150 lesklá samohojení, hydrofobní 5 Suntek Reaction 207 lesklá samohojení, hydrofobní, keramická vrstva 12 Ultra 204 lesklá samohojení, hydrofobní 10 Ultra Matte 204 matná samohojení, hydrofobní 10 Ultra Defense 292 lesklá samohojení, hydrofobní 10 Ultra Defense Matte 292 matná samohojení, hydrofobní 10 Clear 203 lesklá samohojení 5 Matte 203 matná samohojení 5

Pozor na prořezání!

Velkým tématem při aplikaci fólie je používání předřezaných částí („precutů“) či řezání přímo na autě. Existují dva tábory. Stará škola většinou hájí klasickou techniku řezání přímo na autě. Argumentuje tím, že je možné vyřezat v kuse větší díly, není nutné napojovat, fólii lze více zahnout za hrany a výsledek při podrobném zkoumání vypadá lépe. Rizikem je však možné proříznutí laku, které způsobí fatální škodu. Klíčová je zručnost a pečlivost aplikátorů. I mnoho zkušených lepičů však dává přednost fóliím vyřezaným na míru, kde se na voze řeže minimálně. Kombinovat lze samozřejmě oba přístupy. Někdy nezbývá než řezat na karoserii v případě, že se daný vůz či jeho díl nenachází v databázi.

Každopádně se při výběru aplikátora vyplatí důkladně pročítat reference, případě dát na doporučení a neorientovat se podle ceny. Podezřele nízké nabídky zavánějí průšvihem.

V této souvislosti je nutné si uvědomit i velké riziko při koupi zánovního vozu, který měl reklamní polepy (vždy vinylové). U služebních aut je samozřejmě tlak na nízkou cenu polepu enormní a s tím roste i riziko prořezání laku (projeví se často až po sundání fólie). To nám ostatně potvrdil i Daniel Říha, garanční technik Škodovky z trutnovského Auto Stylu: „Mockrát jsem se setkal s tím, že zákazník přijel reklamovat rez karoserie a ukázalo se, že ji způsobilo poškození laku při řezání polepů. Často to jsou fatální poškození, kdy se koroze už rozjela naplno. Problémem může být samozřejmě i to, když se někdo snaží proříznutý lak jen zamaskovat, aby auto dobře prodal.“ Jak se k polepům ochranných fólií stavějí jednotlivé automobilky a co nabízejí v rámci svého příslušenství, to se dočtete níže.

Na závěr dodejme, že fólie PPF se netýkají jen aut, stejně se ošetřují třeba lodě, letadla i jízdní kola nebo lyže.

Keramika versus fólie?

V případě ochrany laku se kromě polyuretanových fólií často hovoří o nanášení keramických povlaků. Nejedná se však o konkurenční produkty, byť to tak někteří mohou stavět. Keramická ochrana (cena kvalitní keramiky s výdrží několik let se pohybuje asi od 15.000 do 50.000 Kč) dobře poslouží proti drobnému otěru, jako ochrana před UV zářením a pronikáním nečistot do laku. Karoserie se tak snadno myje a zachovává si vysoký lesk. Některé keramické povlaky mají i samohojící účinek, který při zahřátí zacelí drobné škrábance. Keramická vrstva má však tloušťku jen asi 5 až 15 mikronů a neumí tak ochránit lak před odletujícími kamínky. Odprýsknutí laku při nárazu zabrání jen výrazně tlustší fólie (od 150 mikronů), je měkká a dokáže náraz zpomalit. Na přední části vozu je to tedy nenahraditelná ochrana, zejména u vozů pro každodenní použití.

Karbon i barvy…

Ochranné polyuretanové fólie se dělají v černé barvě i v karbonovém dekoru. Proti vinylovým fóliím je lesk v případě černé nesrovnatelně větší a nepoznáte rozdíl proti lakovému dílu. Totéž platí v případě karbonu, kde existuje lesklé i matné provedení. Aktuálními novinkami, které jsme ještě na českém trhu neviděli, jsou fólie PPF v červené, bílé, fialové a šedé barvě, s imitací damašku, a dokonce fólie, které zapříčiní, že barva vypadá z každého úhlu jinak. Aktuálně je do portfolia zařazuje firma Stek.

Aplikace fólie

Mytí: Začíná se odmuškovačem, aby se rozpustily hrubé nečistoty. Následuje oplach - nejprve kola, protože je na nich nejvíce špíny. Poté přichází aktivní pěna nebo šampon a opět oplach. Pokračuje se vyčistěním hran, zádveří, podběhů. To je důležité pro správné přilnutí fólie po jejím zahnutí za hrany.

Dekontaminace: Chemická dekontaminace (postřik) slouží pro rozpuštění částeček asfaltu a polétavé rzi. Následuje mechanická dekontaminace neboli clayování. Zjednodušeně se jedná o „modelínu“, kterou se za pomoci lubrikantu přejíždí po laku a vytahují se z něj zbytky nečistot. Před samotným lepením se povrch odmašťuje alkoholem.

(Před)řezání: Software umožňuje na konkrétní auto vybrat požadované díly a poskládá je s ohledem na minimální spotřebu fólie. Vše se vyjede na plotru. V případě, že se fólie na některém dílu řeže až na autě, nesmí se nůž laku karoserie vůbec dotknout. Jinak hrozí jeho proříznutí.

Lepení: Při samotném lepení se používá několik různých přípravků. Základním prostředkem je mýdlová voda, která umožňuje usazení fólie do správné pozice. Nahřívání párou zajistí snadnější manipulaci s fólií a dobré přilnutí lepidla při zahýbání za hrany. Směs lihu a vodu naopak urychluje schnutí, pokud je již fólie usazená. Pro vytlačování vody zpod fólie a skrz fólii (fólie propouští od laku ven, nikoli k laku) se používá gumová stěrka.

Zasychání: Po nalepení musí lepidlo důkladně zaschnout, rozumná doba je nechat vůz 24 hodin v klidu, byť samozřejmě záleží na počasí. Ideální stav po nalepení vidíte na fotce, aplikaci fólie na autě byste prakticky neměli poznat.

Náš tip: Pokud si chystáte koupit nové auto a jste rozhodnuti pro ochrannou fólii, měla k jejímu aplikátorovi směřovat hned první cesta. Odpusťte si protažení po okreskách, dálniční sprint i první rodinnou projížďku. Není výjimkou, že ďubky po kamíncích mají auta už po pár stovkách kilometrů a musí se pak retušovat. Rada na závěr zní, předjednejte si termín pro aplikaci fólie společně s objednáním nového vozu, čekací doby se pohybují v řádech měsíců.

Ceny za polep fólií PPF Kapota 8000 – 12 000 Kč Kapota, nárazník, světla, blatníky 25 000 – 35 000 Kč Přední část fólie a zbytek keramika 40 000 – 50 000 Kč Celopolep 80 000 – 100 000 Kč Oživovací keramika na fólií* 3000 – 15 000 Kč* Interiér 1000 – 6000 Kč * Základní keramika doporučená pro každoroční refresh. Orientační ceny za středně velký vůz.

Rozhovor: Fólie téměř na vše

Karel Bubela, detailer a aplikátor fólií, majitel firmy Car Detailer Garage

Před jak velkým poškozením umí fólie ochránit, pomůže i při drobných nehodách?

Běžné škrábance i třeba „objetí“ klíčem dokáže většinou fólie ustát a sama se opět zacelí. Bavíme-li se o odřeninách při parkování, zde je velká šance, že to odnese jen fólie a lak pod ní zůstane nepoškozený. Ušetříte si starosti s tím, že lakovna netrefí barvu či probrousí antikorozní ochranu. Fólii si lze navíc i připojistit, takže pak opravu uhradí pojišťovna.

Podle čeho vybrat fólii či firmu, která mi ji nalepí?

Řeší-li zákazník ochranu laku, je podle mě důležité nabídnout mu různé alternativy podle jeho finančních možností. Někomu bude stačit auto důkladně navoskovat, jiný si bude přát odolnější keramickou ochranu a nejnáročnější zákazník ji bude chtít kombinovat s ochrannou fólií PPF, případně zvolí celopolep. Nejhorší je, když někdo nabízí jen jeden produkt, do něhož se zákazníka snaží natlačit, a slíbí mu nesplnitelné. V případě fólie chtějte znát výrobce a také záruku.

Je před aplikací potřeba lak nějakým způsobem ošetřit?

Ano, lak je potřeba důkladně dekontaminovat. Týká se to i nových vozů, jednoduše povrch musí být před aplikací fólie dokonale čistý. U auta, které se již pohybovalo v provozu, je nutné celý povrch důkladně zkontrolovat, případně přeleštit místa s drobnými škrábanci, eventuálně i opravit větší poškození. Lak musí být před aplikací bez vad. Jinak fólie všechno jen zvýrazní.

Nemá tedy smysl samotný lak před aplikací fólie nějak konzervovat voskem nebo aplikací keramiky?

Bylo by to zbytečné, vše se musí opravdu odstranit, na vosku ani keramice by nemusela dostatečně držet. Rozhodně je ale možné a vhodné fólii následně keramickou vrstvou ošetřit. Některé fólie včetně Magnus Pro, kterou používáme my, ji už mají, ale je ji potřeba pravidelně obnovovat. Podpoří to hydrofobní efekt fólie (odpuzování vozy) a zajistí ochranu proti UV záření, čímž se prodlužuje životnost ochranné fólie.

Jak dlouho reálně fólie vydrží, budu-li se o ni takto starat?

Pravidelným obnovování keramické ochrany, která sama o sobě podle používání auta může vydržet měsíce až jednotky let, lze životnost fólie prodlužovat prakticky neomezeně. Je to jako s klasickým lakem, záruka na fólie PPF se nejčastěji pohybuje mezi pěti a deseti lety, rozhodně ale není důvod po této době opečovávanou fólii preventivně měnit.

Nemusím se bát, že po dlouhé době již nepůjde fólie z auta v případě potřeby sundat bez poškození laku?

Obecně se na bezproblémovou demontáž stejně jako třeba na žloutnutí fólie poskytuje právě ona záruka v rozmezí 5 až 10 let. Důležité je však to, zda byla fólie aplikována na nový, nebo již opravovaný lak. U bezvadného je riziko při demontáži minimální, u retušovaného povrchu větší. Záleží, jak dobře byl lak před aplikací připraven. Při sundávání fólie se musí postupovat maximálně opatrně a pomalu. Vždy je důležité povrch důkladně nahřát. Samy automobilky nicméně používají ochranné fólie řadu let na exponovaná místa. Kolem zadních lemů to měl už superb první generace. Když tu fólii dnes sundáte, laku pod ní není po dvaceti letech vůbec nic.

Jak by mělo vypadat pravidelné mytí či údržba? Lze jezdit i do běžné kartáčové myčky?

Do kartáčové myčky jezdit v zásadě můžete, drobné škrábance se díky samohojící funkci opět zacelí. Z lidí, kteří mají na autě fólie PPF, ale do automatických myček jezdí málokdo. Nejlepší je ruční mytí autošamponem či speciálním sealantem na fólie. Zvládne to každý sám. Ideálně jednou ročně pak doporučuji obnovou keramické vrstvy.

Co se naopak s fólií dělat nesmí, aby se nepoškodila?

Nejhorší je používání vysokotlakých průmyslových wapek v kombinaci s nekvalifikovanou pracovní silou v případě některých ručních rychlomyček. Pokud se fólie myje z přílišné blízkosti pod velkým tlakem, hrozí její podfouknutí, kdy se pod hranu fólie vstříkne voda a vzniknou bublinky. V extrémních případech se může fólie i protrhnout.

Dáváte přednost předřezaným fóliím, které jsou přesně určené na daný díl konkrétního auta, nebo raději řežete vše na míru až na voze?

Osobně jsem zastáncem používání předřezaných dílů všude, kde to jde. Eliminujete tím riziko proříznutí laku, které při řezání na karoserii nelze nikdy zcela vyloučit. Ano, při řezání přímo na autě lze občas dosáhnout lepšího výsledku, ale jedná se bez detailního zkoumání o nepostřehnutelné rozdíly.

Jakým způsobem fungují databáze předřezaných dílů?

Každý výrobce fólie si ji spravuje sám. Nám se většinou přes centrálu daří na současná auta sehnat vše, co potřebujeme. Obecně problematické je to ale u veteránů a také běžných starších aut. Třeba New Beetle jsme nedávno řezali celý „z ruky“.

Co vše lze fólií na autě ošetřit?

Prakticky všechno, nejčastěji se používá na přední část včetně světel a třeba nákladovou hranu nárazníku, na zbytek se pak aplikuje keramika. Běžné jsou také celopolepy, lepí se také lesklé plasty a displeje v interiéru. Vnější a ochranné fólie existují i na skla.

Kdo jsou nejčastější zákazníci?

V případě fólií lepíme především na dražší vozy: BMW, Audi, Mercedes, Porsche… Výjimkou nejsou ale ani škodovky, nedávno jsme dělali celopolep na Toyotu Corolla. Nezáleží na značce, spíš na majiteli. Jezdí k nám ti, kteří auto neberou jako spotřební zboží. Stále častěji také lepíme na zcela nové vozy. Nabízíme však komplexní služby včetně detailingového čištění, mytí, renovace a konzervace laku, jezdí k nám i majitelé starších aut, kteří je chtějí dát do pořádku. Oslovují nás také firmy, naposledy jsme pracovali jako čisticí tým pro Škodovku při natáčení reklamy na faceliftovaný kodiaq.

Originální fólie od automobilek: Land Rover, Opel, Toyota...

Jak jsme již zmiňovali výše, fólie je nejlepší aplikovat na zcela nový vůz. To může u novopečených majitelů vzbuzovat obavy, zda fólie nepoškodí lak a jak to případně bude se zárukou. Navíc i samy automobilky nabízejí ochranné fólie. Nebylo by tedy lepší použít ty přímo od nich? A co jsou zač? Oslovili jsme výrobce, abychom to zjistili. Ve stručnosti se dá říct, že všechny automobilky používají v případě čirých fólií jen ty polyuretanové. Záruka na ně je většinou pouze zákonná, výjimečně bývá tříletá, nebo pětiletá. Drtivá většina nabízí ochranu na hranu kufru a výjimkou nejsou ani fólie na vnitřní hrany prahů. Hodně aktivní jsou Opel a Toyota, které se vymykají tím, že třeba nabízí fólie i na kapotu či blatníky. Pravděpodobně jediným vozem s možností celopolepu je Land Rover Defender, v jehož případě ho za příplatek 112.316 Kč instaluje přímo továrna. Podařilo se nám vypátrat i výrobce fólie, kterým je fi rma Entrotech, jež vyvíjí fólie například pro závodní týmy a letecký průmysl. U všech ostatních automobilek v případě zájmu o komplexnější ochranu nezbývá než vydat se přímo ke specializovaným firmám. Tím se de facto zříkáte záruky na lak, protože v případě, že by vám ho poškodila nekvalitní fólie či jeho naříznutí při lepení, už vám to automobilka samozřejmě neuzná. Na druhou stranu bez fólie budete mít lak stejně otlučený od kamínků. Až tato místa začnou rezavět, nejenže vám to nikdo neuzná jako reklamaci laku, ale nepochodíte ani v rámci záruky neprorezavění, neboť koroze nejde zevnitř ven. Ztráta garance od automobilky tedy příliš mrzet nemusí. Jakous takous šanci na řešení případné reklamace přes prodejce máte u značek Mitsubishi, Hyundai, Mazda a Opel, které uvedly, že dealeři umějí nalepení fólie dle přání zákazníka zprostředkovat. Určitá vazba je také mezi českým zastoupením Lexusu a firmou Crystal Cruises z Milovic, která používá fólie Magnus Pro.

Zejména u prémiových značek často funguje propojení konkrétního dealera s konkrétní detailingovou firmou v daném regionu. Provázání může být až do té míry, že aplikace fólií může probíhat i u prodejce. Na předchozí stránce zmíněná firma Car Detailer Garage lepí přímo v BMW Invelt v Plzni, firma Xpel zase v Praze sídlí u dealera Advantage Cars, který se zaměřuje na prodej luxusních značek. Podobných spřátelených dvojic bychom jistě našli celou řadu. Vyplatí se tedy ptát a dát na doporučení a reference.

Mezinárodně funguje partnerství mezi Toyotou a firmou 3M, která dodává fólie v rámci jejího příslušenství. Na národních úrovních toho bude jistě více, například Magnus Pro se může pyšnit oficiální spoluprací s Ferrari, McLarenem a Aston Martinem v Malajsii. Firma Suntek zase spolupracuje s klubovou scénou vozů Porsche v USA. Kromě nabídky originálního příslušenství automobilky samy lepí ochranné fólie už ve výrobě na hodně exponované části, typicky se jedná o lem před zadním kolem. O konkrétní výrobce fólií se však automobilky většinově dělit nechtějí. Jejich mlčení trochu nahrává slovům námi oslovených detailerů, kteří se shodují na tom, že automobilky velmi tlačí na náklady a rozhodně si nevybírají top značky a top produkty. Rozsoudit to neumíme, nicméně další fakt, proč je možná lepší instalovat sice originálně neschválenou, ale kvalitativně nejlepší možnou fólii od specializovaných aplikátorů, se skrývá v preciznosti samotné přípravy. Jak je vidět na předchozích stránkách, ta je mnohdy stejně náročná jako samotné lepení. Detaileři považují za samozřejmost i důkladnou dekontaminaci laku, zatímco všechny automobilky zmiňují před lepením pouze důkladné umytí, případně odmaštění. výrobce fólií se však automobilky většinově dělit nechtějí.

Jejich mlčení trochu nahrává slovům námi oslovených detailerů, kteří se shodují na tom, že automobilky velmi tlačí na náklady a rozhodně si nevybírají top značky a top produkty. Rozsoudit to neumíme, nicméně další fakt, proč je možná lepší instalovat sice originálně neschválenou, ale kvalitativně nejlepší možnou fólii od specializovaných aplikátorů, se skrývá v preciznosti samotné přípravy. Jak je vidět na předchozích stránkách, ta je mnohdy stejně náročná jako samotné lepení. Detaileři považují za samozřejmost i důkladnou dekontaminaci laku, zatímco všechny automobilky zmiňují před lepením pouze důkladné umytí, případně odmaštění.

Fólie v rámci originálního příslušenství Alfa Romeo žádné Audi přední nárazník, nákladová hrana, vnitřní prahy BMW nákladová hrana Dacia žádné Fiat žádné Ford nákladová hrana, vnitřní prahy Honda ochranná fólie nabíjecího otvoru (Honda-e), nákladová hrana (Jazz) Hyundai nákladová hrana Jeep žádné Kia nákladová hrana, vnitřní prahy, pod kliky dveří Land Rover celopolep na Defender Mazda nákladová hrana, vnitřní prahy Mercedes-Benz žádné Mitsubishi nákladová hrana, bočnice korby (L200) Nissan nárazníky, hrany dveří Opel nárazníky, kapota, hrany dveří, nákladová hrana, zrcátka, kliky Peugeot nákladová hrana, částečně – boční dveře a nárazníky Renault zejména na novější modely – nárazníky, hrany dveří a prahy Seat nákladová hrana Suzuki nákladová hrana, pod kliky dveří, prahy Škoda hrana kufru Toyota hrana kufru, pod kliky dveří, přední blatník, nárazníky, kapota, hrana bočnic korby (Hilux) Volkswagen hrana kufru, vnitřní prahy

Pojištění fólií: Jde to, ale…

Pojištění ochranné fólie v ceně desítek tisíc korun se jeví jako logická věc. Na základě zkušeností detailerů a aplikátorů fólií jsme nicméně zjistili, že možnosti havarijního připojištění fólie nejsou vždy úplně jednoduché. Někteří pojišťovací poradci prý o takové možnosti často nevědí, nebo se jim to nechce řešit a zákazník si to musí často vydupat. Zeptali jsme se tedy přímo mluvčích největších pojišťoven na správný postup a možnosti. V případě, že vám fólii poškodí jiný účastník silničního provozu, máte vždy právo na úhradu škody včetně přelepení fólie z jeho povinného ručení. Pro tento případ se však vyplatí mít fakturu k aplikaci fólie, ušetří vám to handrkování s pojišťovnou viníka.

Lze si lze nechat ochrannou fólií pojistit, jak se prokazuje její montáž? Je možné upravit stávající pojistku, nebo se musí uzavřít nová? Jaký je obvyklý příplatek při uvažovaném celopolepu v hodnotě 100.000 Kč?

Marie Petrovová, Allianz

Pokud by ochrannou fólii na vozidlo aplikoval přímo výrobce vozidla, byla by považována za součást vozidla. V opačném případě by bylo k jejímu připojištění třeba uzavřít dodatek k pojistné smlouvě. K tomu je potřeba předložit fakturu o instalaci fólie. Vždy se jedná o dodatek k pojistné smlouvě. Navýšení pojistného by se odvíjelo od rozdílu mezi aktuální cenou vozidla a s cenou vozidla s fólií včetně její aplikace.

Petr Milata, ČSOB

Ano, fólie na automobily umíme pojistit. O cenu fólie včetně instalace se navyšuje celková pojistná částka vozidla, fólie se tak stává standardní součástí vozidla. V případě sjednání není nezbytné doložit fakturu o instalaci fólie. Stačí cenu fólie a její montáže zohlednit a označit ve výbavě vozidla. Toto spolu se standardní fotodokumentací při sjednání pojistné smlouvy a následně případně s fotodokumentací po pojistné události je pro účely uzavření likvidace pojistné události postačující. Fólii umíme připojistit nejen u nově sjednávaných pojistných smluv, ale i u stávajících havarijně pojištěných vozidel. Cenové navýšení se odvíjí od typu a kategorie vozidla. Ceny havarijního pojištění jsou nastavené podle více parametrů, vliv navýšení o 100 000 Kč tak nemusí být nijak markantní.

Renata Čapková, ČPP

Standardně jsou polepy a fólie ve výluce z havarijního pojištění. Výjimku uděláme, ale vždy jen na základě individuálního posouzení vozidla, fólie a klienta. Pokud fólie pojistíme, pak je nutné doložit fotky a často také fakturu, neboť fólie nemusí být na fotografiích patrná. Není nutné sjednávat novou pojistnou smlouvu, lze navýšit jen pojistnou částka a pojistné. Pojistné se počítá stejnou sazbou jako havarijní pojištění, proto se liší u různých továrních značek, dále záleží na bonusu a dalších slevách. Celkově tedy lze říct, že uvedený polep by u běžného auta zvýšil pojistné o asi 2000 až 5000 Kč.

Nela Maťašeje, Direct

Tyto ochranné fólie bereme jako takzvanou mimořádnou výbavu. Tu je možné pojistit v rámci havarijního pojištění. Když si tedy klient sjednává havarijní pojištění, při zadávání ceny vozidla navýší jeho hodnotu právě o cenu fólie. Stav auta klient doloží jeho nafocením. Může k tomu využít naši aplikaci „Nafoť a jeď“, nebo mu auto nafotí náš mobilní technik, případně ho nafotíme na pobočce. + 3. Doporučujeme sjednat si novou smlouvu a současně mít tak možnost využít aktuální rozsah služeb, které v rámci havarijního pojištění nabízíme. Cena je součástí havarijního pojištění, a tak ji nedokážeme odděleně určit. V případě škody pak k fólii přistupujeme stejně jako k laku.

Honza Marek, Generali Česká pojišťovna

Ochranné fólie je možné pojistit v rámci havarijního pojištění. Jde ale jednoznačně o nestandardní výbavu, a proto je nutné ji specifikovat při sjednání pojištění do kolonky „ostatní výbava vozidla“ a nezapomenout zohlednit hodnotu polepu v celkové pojistné částce vozidla. Pojistné plnění se přitom vztahuje jak na polepy, tak na opětovnou instalaci. K pojistné smlouvě je zapotřebí doložit fakturu, ze které je zřejmé, že byla fólie instalovaná na konkrétní vozidlo, a fotodokumentaci. + 3. Lze upravit i stávající pojistnou smlouvu, je však nutné doložit všechny výše popisované náležitosti jako při uzavírání nové smlouvy. Hodnotu fólie je potřeba zohlednit v celkové pojistné částce.

Milan Káňa, Kooperativa

Ochrannou fólii, která je aplikovaná na lak vozidla, je možno pojistit v rámci havarijního pojištění vozidla jako nestandardní výbavu vozidla. V pojistné smlouvě se uvede specifikace fólie a příslušná pojistná částka. Instalaci fólie na pojištěné vozidlo je možné pojišťovně doložit příslušnou fakturou. Skutečnost, že vozidlo je opatřeno ochrannou fólií, také identifikuje technik při posouzení poškození vozidla v rámci šetření pojistné události. Předmět havarijního pojištění vozidla je možno dodatečně rozšířit sjednáním dodatku ke stávající pojistné smlouvě. Částka odpovídající navýšení pojistného za pojištění fólie se bude pohybovat orientačně od 2000 Kč do 4000 Kč.

Ladislav Bělina, Slavia

1. + 2. + 3. Připojistit fólii u pojišťovny Slavia nelze.

Eva Svobodová, Uniqa

1. + 2. + 3. Fólie je pojištěna jako dodatečná výbava, a to ve standardním havarijním krytí do 5 % z pojistné částky. Fólie v ceně 100.000 Kč je tedy standardně pojištěna u vozu s pojistnou částkou 2.000.000 Kč. Pokud by se klientovi jevil limit 5 % z pojistné částky v jeho konkrétní situaci jako nízký, je možné při sjednání havarijního pojištění, nebo v průběhu pojištění pojistnou částku navýšit (připojistit) o cenu nově pořízené „nadlimitní výbavy“ – tedy právě takového polepu. Při řešení škody pak k fólii přistupujeme jako k havarijně pojištěné komponentě vozidla, při škodě uhradíme jak škodu na plechových dílech, tak i na poškozené fólii.