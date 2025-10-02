Ford Mustang čeká pestrá budoucnost. Spekuluje se o sedanu, off-roadu, i nové základní verzi
V době, kdy osmiválce mizí do světa luxusu, zůstal mustang jediným dostupným zástupcem velkoobjemové klasiky. Ford přitom neplánuje přešlapovat na místě – do hry vstupují spekulace o čtyřdveřovém provedení rozpočtové variantě i offroadu.
Problém dlouhověkosti spočívá v tom, že většina lidí kolem vás začne postupně odcházet, až nakonec zůstanete sami. Zatímco v lidském životě je to smutná realita, ve světě automobilů se jedná spíše o výhodu. Dobrým příkladem je Ford Mustang, který na trhu prakticky osiřel. Sportovní vozy s osmiválcovými motory dnes zůstávají v nabídce už jen u prémiových značek, jejichž cílová skupina i její finanční možnosti stojí úplně jinde.
Mustang se přitom stále drží při zemi. Se základní cenovkou 1.604.900 Kč (akční cena 1.504.900 Kč) je nejdostupnější cestou k osmiválci. Není divu, že v celosvětovém měřítku jde o nejprodávanější sportovní vůz. Český trh to jen potvrzuje – poptávka po mustangu se za prvních osm měsíců letošního roku meziročně zvýšila o 82 %, a to z 34 na 62 registrací. V Německu byl loni dokonce třetím nejprodávanějším sportovním vozem, hned za Porsche 911 a BMW Z4.
Daří se mu i na dalších trzích a kontinentech, ale paradoxně ne v jeho domovské Americe. V USA Ford během první poloviny letošního roku prodal o 14,2 % méně vozů (23.551 kusů) než ve stejném období loni. To ale bohatě vyvažují výsledky z jiných regionů.
Pro milovníky osmiválce vsazeného do přímočarého auta bez zbytečného pozlátka je to dobrá zpráva. Úspěšné prodeje motivují automobilku k dalším investicím do vývoje Fordu Mustang. Dokládá to přidání dynamické verze Dark Horse i ryze okruhového, ale stále pro běžné silnice homologovaného provedení GTD, které vychází ze závodního speciálu série GT3.
Současná generace mustangu je pro část majitelů kontroverzní v tom, že Ford uzamkl její řídicí jednotku proti externím úpravám – a právě ty vždy patřily k oblíbeným. Portál Motor1 přišel s informací, že i proto syn generálního ředitele značky Jima Farleyho zůstal u staršího modelu. Úpravcům z HP Tuners se však údajně podařilo zámek obejít. Faktem zůstává, že sám Ford zná svůj vůz nejlépe z hlediska funkčnosti a životnosti.
Mustang se ale neustále vyvíjí a kolem něj kolují spekulace o nových verzích. Podle portálu Ford Authority s odkazem na Automotive News byl loni v srpnu prodejcům ukázán render čtyřdveřového mustangu a dokonce i jakési offroadové varianty ve stylu Baja – možná po vzoru Mustangu Mach-E Rally. A jelikož má Ford dlouholeté zkušenosti s řadou Raptor, taková kombinace by rozhodně nebyla nezajímavá.
Ačkoliv Ford Mustang s čtyřválcovým motorem EcoBoost v Evropě velký úspěch nesklidil, letos v lednu se právě s tímto agregátem objevil na detroitském autosalonu. Na jeho ladění se podílel i úpravce RTR a potenciálně půjde o nový základní mustang vyráběný v Michiganu, který má nabídnout spoustu zábavy za ještě dostupnější cenu.
Ford Mustang má před evidentně sebou pestrou budoucnost – a svět o zábavná auta minimálně v následujících letech zcela nepřijde.
Zdroj: Automotive News, Ford, Ford Authority, Motor1, video: Ford, foto: auto.cz