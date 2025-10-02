Carrera, Turbo, GT3 RS či Dakar. Vyznáte se v Porsche 911?
Porsche 911 je legenda mezi sportovními vozy. Od klasické 911 Carrera, přes extrémní 911 GT3, GT3 RS či GT2 až po Turbo a Turbo S – každý nápis na zádi má svůj význam a příběh. Vysvětlujeme, co znamenají, jak se vyvíjely a proč patří k nejslavnějším jménům automobilové historie.
Když se řekne Porsche 911, většina lidí si vybaví ikonické tvary a zvuk plochého šestiválce. Porsche 911 Carrera jako základ, GT3 a GT3 RS jako ostré okruhové verze, nebo přeplňované ikony Porsche 911 Turbo a Turbo S. Nechybí ani speciály jako Porsche 911 Dakar, raritní Speedster nebo otevřená Targa.
911
Označení 911 vzniklo v roce 1964, kdy Porsche kvůli sporům s Peugeotem muselo změnit původní jméno 901. Od té doby se číslo 911 stalo neoddělitelnou součástí značky. Na zádi se čisté „911“ objevovalo u prvních generací až do 70. let a pak znovu až u moderních základních verzí Carrera – například u 991 (2011) při uvedení a u současné generace 992 (2019–dosud).
Společným jmenovatelem všech sériových 911 bez ohledu na rok výroby je plochý šestiválec uložený za zadní nápravou (výjimkou jsou čistě závodní speciály typu novějších 911 RSR, kde je kvůli vyvážení posunut doprostřed), nadčasový design s kulatými světlomety a základní uspořádání 2+2 (ostré verze jako GT3 nebo GT2 zadní sedadla nemají).
Carrera
Carrera je od poloviny osmdesátých let tradiční označení pro základní řadu 911. Na zádi se objevovala v různých podobách: u Carrery 3.2 i pozdějších 996 a 997 byl vždy jen jednoduchý nápis Carrera, případně doplněný o S nebo 4S. S generací 991 přibylo poprvé i číslo 911, takže se psalo např. 911 Carrera S. Současná 992 naopak sází na minimalismus – základní model má vzadu jen číslo 911. Důležitým zlomem byl rok 2015, kdy s faceliftem generace 991 skončila éra atmosférických motorů a všechny Carrery přešly na třílitrový plochý šestiválec s dvojicí turbodmychadel. Carrera zůstává vstupní branou do světa 911, ale její technika i podoba nápisu se v čase změnila.
S (911S, Carrera S)
Písmeno S debutovalo v roce 1967, kdy zvedlo výkon dvoulitrové 911 na 160 koní a udělalo z ní sportovní nářadí, které se mohlo rovnat s italskou konkurencí. Spolu s tím dostala 911S slavná kola Fuchs – lehká, kovaná a esteticky tak výrazná, že se stala symbolem celé éry. Od té doby se S objevuje neustále – od Carrery S v 80. letech až po dnešní 992 Carrera S. Vždy to znamená víc výkonu než základ, silnější brzdy, sportovní podvozek a často i širší výběr sportovní výbavy. Carrera S je tak ideální volbou pro ty, kteří chtějí něco víc než „obyčejnou“ Carreru, ale ne nutně GT3.
4 (Carrera 4, Turbo 4 a další)
Číslo 4 znamená pohon všech kol. Ten dorazil do 911 s generací 964 v roce 1989. Šlo o zásadní krok – po desetiletích, kdy měla 911 pověst nezkrotitelného auta, dostala stabilitu a jistotu i na kluzkém povrchu. Systém byl inspirován supersportem 959 a proslul svou složitostí, ale fungoval brilantně. Označení „4“ se od té doby používá u všech čtyřkolek, ať už jde o Carreru 4, 4S nebo Targu 4. Zajímavé je, že v generacích 993, 996 a 997 dostávají čtyřkolky také širší karoserii, takže „Carrera 4“ znamená i vizuálně svalnatější postoj, stejně jako u variant Turbo.
GT3
Porsche 911 GT3 Weissach Package |
GT3 se poprvé objevila v roce 1999 u generace 996 jako duchovní nástupce klasických RS. Dostala vysokootáčkový atmosférický šestiválec Mezger a odlehčenou konstrukci naladěnou na Nürburgringu, komfortní výbava byla minimální.
Generace 997 přidala výkon, propracovanější aerodynamiku a větší stabilitu, stále pouze manuál. V rámci volitelného paketu Clubsport bylo možné dostat i ochranný rám a další prvky připomínající závodní výbavu. 991 přinesla poprvé převodovku PDK, ale také puristickou Touring verzi s manuálem a bez křídla. A omezovač otáček se posunul na 9000 ot/min.
Nejnovější 992 GT3 pak debutovala s lichoběžníkovou přední nápravou převzatou ze závodní 911 RSR a aerodynamikou, která jí dovoluje konkurovat i čistokrevným závodním autům. GT3 je etalonem mezi sportovními vozy – měřítkem, podle něhož se posuzují všechny ostatní. Zpravidla zvládne celodenní okruhové jízdy spolehlivě a bez přehřívání.
GT3 RS
GT3 RS vždy byla extrémní odnoží GT3 – s masivním křídlem, odlehčenými panely, polykarbonátovými okny a maximálním důrazem na přítlak a nízkou hmotnost. První 996 GT3 RS z roku 2003 vznikla jen v několika stovkách kusů a už tehdy ukázala, jak blízko může sériová 911 být závodnímu Cupu.
GT3 RS generace 997 pak přidala ještě širší zadní blatníky odvozené od Carrery 4, takže působila dramatičtěji než GT3. Vrcholem se stala verze 4.0 z roku 2011 – poslední atmosférická, s ručně stavěným čtyřlitrovým šestiválcem o výkonu 500 koní.
Generace 991 GT3 RS nabídla ještě sofistikovanější techniku: střešní panel z hořčíku, extrémní přítlak a poprvé volitelný Weissach paket s masivním odlehčením. A poprvé také převodovku PDK.
Současná 992 GT3 RS zase posunula hranice na novou úroveň – s přítlakem i přes 800 kilogramů se může rovnat se skutečnými závoďáky. Každá GT3 RS je dnes sběratelský artefakt a zároveň nejbližší silniční verze k závodním 911.
GT2
GT2 se poprvé objevila v polovině 90. let jako homologační speciál pro závody FIA GT2 a vycházela z modelu 911 Turbo. Na rozdíl od něj ale přišla o pohon všech kol a zůstala čistokrevnou zadokolkou s brutálním přeplňovaným výkonem. Byla rychlá, syrová a nebezpečná – natolik, že si vysloužila přezdívku widowmaker (ovdovovač).
První 993 GT2 vznikla jen v omezených počtech a dnes patří k nejvzácnějším 911 vůbec. Nástupnická 996 GT2 přinesla keramické brzdy a ještě více výkonu, 997 GT2 pak jako první silniční 911 překročila hranici 200 mil za hodinu.
GT2 RS
Vylepšením linie GT2 se staly verze RS, které posunuly extrém ještě dál. První 997 GT2 RS z roku 2010 nabídla 620 koní, byla lehčí než běžná GT2 a vzniklo jí jen 500 kusů, což z ní udělalo okamžitě sběratelský klenot. Nástupnická 991 GT2 RS z roku 2017 posunula výkon na 700 koní a přepsala rekordy Nürburgringu.
Očekávaná 992 GT2 RS má přijít s ještě sofistikovanější aerodynamikou a výkonem kolem 750 koní. Každá GT2 RS je tak nejsilnější, nejrychlejší a nejextrémnější silniční 911, jakou kdy Porsche nabídlo.
GT1
Porsche 911 GT1 Rennversion (1997) |
GT1 je naprosto výjimečná kapitola. V polovině 90. let Porsche potřebovalo homologovat závodní speciál pro kategorii FIA GT1. Řešením bylo Porsche 911 GT1 Straßenversion (1996–1998) – vnější siluetou ještě připomínalo 911 (996), ale technicky šlo o prototyp s motorem uprostřed a technikou Le Mans. Závodní verze 911 GT1 Evo dokázala v roce 1998 vyhrát slavné 24h Le Mans – a zajistila, že se označení „GT1“ navždy zapsalo do dějin Porsche. Homologační série čítala jen několik desítek kusů a na zádi skutečně nesly nápis GT1.
GTS (Gran Turismo Sport)
Poprvé se objevila u generace 997 v roce 2010. GTS kombinuje to nejlepší z civilní Carrery a ostré GT3 – výkon navíc, širší karoserii, sportovní výfuk, ale pořád i komfortní sedadla a klimatizaci. Je to 911, která zvládne dlouhou cestu do Alp a druhý den na stejných kolech i okruh. U generací 991 a 992 se z GTS stala zlatá střední cesta – auto, které v sobě velkou část emocí GT3, ale zůstává použitelné každý den.
Turbo
Když Porsche v roce 1975 představilo model 930 Turbo, změnilo se tím vnímání značky. Z civilní sportovní 911 se najednou stalo auto schopné konkurovat Ferrari a Lamborghini. Obrovské křídlo, široké blatníky a turbolag, který přišel jako úder kladivem – Turbo se stalo legendou. Od generace 993 dostalo vždy i pohon všech kol, což z něj udělalo nejen monstrum v přímce, ale i efektivní zbraň na okreskách. Turbo bylo vždy etalonem techniky Porsche – od 260 koní u první generace až po více než 650 u současné 992. Silnější je jen GT2, ale těch je pár. Edice Turbo 50 vznikla k výročí modelu 911.
Turbo S
Označení Turbo S přišlo v roce 1997 s poslední vzduchem chlazenou 993 a okamžitě se stalo vrcholem řady 911, tedy pokud nepočítáme čistě sportovní GT modely. Turbo S vždy znamená maximum toho, co Porsche v dané generaci dokáže nabídnout: obrovský výkon, špičkovou výbavu a často i prvky, které se později dostaly do standardu. Dnešní Turbo S zrychluje na stovku za méně než 3 sekundy, ale přitom má komfort luxusního GT. Je to ultimativní univerzál.
Dakar
Model 911 Dakar byl představen v roce 2022 jako limitovaná edice inspirovaná slavnými vítězstvími Porsche 953 a 959 v rallye Paříž–Dakar v 80. letech. Na zádi nese prostý nápis „911 Dakar“. Vůz stojí na zvýšeném podvozku, má robustní ochrany karoserie, speciální pneumatiky Pirelli Scorpion a pohon všech kol s off-road režimy. Interiér může být odlehčený, volitelně se zadní sedačky vynechávají. Porsche vyrobilo jen 2500 kusů.
T (Touring)
Modely s písmenem T měly v historii Porsche různé role. V roce 1967 znamenala 911T levnější a slabší vstupní verzi, určenou pro ty, kdo chtěli okusit svět 911 bez dražších specifikací. Dnes má ale „T“ úplně jiný význam – Carrera Tpředstavuje puristickou, odlehčenou variantu pro nadšence: nabízí manuální převodovku, mechanický samosvorný diferenciál, sportovní podvozek a minimum rušivých prvků.
Je nenápadná na pohled, ale maximálně ryzí za volantem – skutečný tip pro znalce. Do toho se dnes přidává i 911 GT3 s Touring Package – technicky totožná s GT3, ale bez masivního zadního křídla, aby působila civilněji.
RS (Rennsport)
Carrera RS 2.7 z roku 1973 je právem považována za svatý grál: první sériová 911 homologovaná pro závody, odlehčená, s legendárním „kachním“ spoilerem. Na zádi nesla prostý nápis „Carrera RS“ a dodnes je symbolem čistého Rennsportu.
Porsche pak navázalo modely 964 RS (1992) a 993 RS (1995–96) – vždy extrémně lehkými, spartánskými verzemi určenými nadšencům a okruhovým jezdcům. Od generace 996 se logika změnila: místo klasické „Carrery RS“ přichází označení GT3 RS (a později GT2 RS), které převzaly roli nejostřejších Rennsport verzí.
Speedster
Speedster se objevil poprvé v roce 1989 jako dvoumístná 911 s nízkým čelním sklem – přímý odkaz na 356 Speedster z 50. let. Vždy šlo o limitované edice, které se prodaly okamžitě a dnes stojí astronomické částky. Speedster není o výkonu ani o okruhovém čase – je o emocích, o jízdě pod širým nebem a o ryzím designu.
SC (Super Carrera)
Označení SC se objevilo v roce 1978 a znamenalo „Super Carrera“. Porsche tím chtělo ukázat, že sjednocuje nabídku po éře Carrer, S a dalších verzí do jednoho modelu. 911 SC dostala nový hliníkový motor o objemu 3,0 litru a výkonu 180–204 koní podle roku a trhu. Tehdy se dokonce plánovalo, že SC bude poslední 911 – měla ji nahradit modernější 928. Jenže poptávka byla tak silná, že se 911 zachránila a SC se stala obrovským prodejním úspěchem.
Navíc přinesla i novinku do historie: v roce 1983 debutoval první Cabriolet, první sériová 911 bez pevného oblouku. Na zádi nesla SC jasný nápis „911 SC“, a právě ona položila základ návratu k jménu Carrera, které se od roku 1984 stalo standardem pro všechny atmosférické 911.
Targa
Porsche 911 Turbo 3.3 Targa (930) (1987–1989) |
Poprvé se objevila v roce 1967 jako reakce na obavy, že v USA zakážou kabriolety. Porsche přišlo s řešením v podobě odnímatelného panelu střechy a pevného ochranného oblouku. Název Targa dostala podle slavného závodu Targa Florio. Na zádi auta je vždy jasně napsáno „911 Targa“ (případně „911 Targa 4“ nebo „911 Targa 4S“ u verzí s pohonem všech kol).
V 90. letech se Targa proměnila v model se skleněnou posuvnou střechou (993–997), ale od generace 991 se vrátila ke klasickému oblouku, který dnes tvoří její hlavní designový podpis. Dnes se vyrábí jen jako čtyřkolka.
Cabriolet
Porsche 911 Carrera Cabriolet |
Čistý Cabriolet se v nabídce objevil až v roce 1983 u modelu 911 SC a okamžitě se stal hitem – poprvé nabídl možnost užít si 911 bez střechy a bez ochranného oblouku targy. Na zádi ale nikdy nenesl nápis „Cabriolet“ – vždy pouze stejné označení jako kupé, tedy 911 SC, Carrera, Carrera 4, Turbo nebo Turbo S. Označení Cabriolet se objevuje jen v katalogu a oficiálním názvu modelu. Od 80. let je však otevřená verze pevnou součástí nabídky a dnes ji lze mít od základní Carrery až po Turbo S.
GT3 Cup
Model 911 GT3 Cup je vstupenkou do profesionálního motorsportu. Jde o závodní vůz odvozený přímo ze sériové 911 GT3, vyráběný v největším množství ze všech závodních Porsche. Od roku 1990 vznikají Cupy pro značkové šampionáty Porsche Carrera Cup a Supercup, kde se na roštu sejdou desítky identických aut a rozhodují jen schopnosti jezdců. Cup je sice závodní, ale technicky stále vychází ze silniční GT3 – má ořezaný interiér, klec, slicky, závodní podvozek a trochu více výkonu. Je to ale pořád auto postavené na sériovém základě, a proto se také prodává zákazníkům jako relativně „dostupný“ závodní stroj.
RSR
RSR je čistokrevný okruhový speciál. Pouze v případě první generace vznikly také dva silniční kusy. Už v 70. letech dominovala 911 RSR vytrvalostním závodům a dodnes je synonymem továrního závodního Porsche. Moderní 911 RSR se účastní Le Mans a šampionátu WEC a jde o ryzí závodní stroj, který se nikdy oficiálně neprodává běžným zákazníkům. U RSR je šestiválec posunutý před zadní nápravu – jde tedy o vůz s uspořádáním motoru uprostřed, postavený od základu jako prototyp v karoserii připomínající 911.
Generace Porsche 911 – rychlý tahák
901 / 911 „Classic“ (1964–1973) – původní úzká 911, do roku 1973 RS 2.7
G-model (1974–1989) – nárazníky s harmonikami, dlouhá éra SC a Carrera 3.2
964 (1989–1994) – poprvé 4×4, ABS, airbagy, velký technický skok
993 (1994–1998) – poslední vzduchem chlazená, první Turbo s čtyřkolkou
996 (1997–2005) – první vodou chlazená, „spojení s Boxsterem“, kontroverzní světla
997 (2004–2012) – návrat k tradičnímu designu, široká paleta verzí, první GTS
991 (2011–2019) – hliníková konstrukce, větší rozměry, facelift = biturbo i pro Carreru, předtím vždy atmosféra
992 (2019–dosud) – současná generace, digitálnější interiér, ještě širší postoj
