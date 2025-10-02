Nová ostrá Škoda Fabia se poprvé odhaluje! Dostane i legendární označení
Mladoboleslavská automobilka na svých facebookových stránkách zveřejnila teaser na nejsilnější verzi čtvrté generace modelu Fabia, která dostane přídomek 130.
Škoda patří mezi nejstarší automobilky světa. Díky předchůdkyni v podobě společnosti Laurin & Klement se její počátky datují do roku 1895, značka proto letos oslavuje 130. výročí od založení. V rámci toho představila zvýhodněné edice některých svých nejoblíbenějších vozů. To pravé vyvrcholení nás ovšem teprve ještě čeká.
Jak jste si na Auto.cz již mohli v uplynulých týdnech a měsících přečíst, Škoda chystá duchovního nástupce Fabie RS, která byla k dispozici v prvních dvou generacích. Na detaily je mladoboleslavský výrobce jako vždy skoupí, musíme si proto spekulacemi.
Vzhledem k tomu, že si i do běžného provedení můžete objednat přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kilowattů, se dá očekávat o něco výkonnější pohon, byť označení Škoda Fabia 130 evokuje něco jiného.
Česká automobilka jím ovšem neodkazuje pouze na výročí založení, ale též na slavné modely 130 RS a 130 LR. Zejména první jmenovaný vůz ze 70. let minulého století patří mezi soutěžní legendy.
Napovědět nám může též limitovaná série Škody Fabia Rally2 pro španělský trh, která disponuje zmíněnou patnáctistovkou, kterou u německého tunera Abt vyladila na 140 kW.
Po stránce designu neočekávejme žádnou divočinu. Exteriér dostane decentní doplňky pro sportovnější vzhled, chybět nebude ani černý pruh spojující zadní světlomety. Na víc detailů si musíme počkat.
Premiéra Škody Fabia 130 proběhne co nevidět, na Auto.cz přineseme čerstvě informace.
Zdroj: Škoda, video: Škoda, foto: Škoda a auto.cz