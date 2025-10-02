Levná značka Volkswagenu se nově prodává v Česku. Projeli jsme ji na nečekaném místě
Volkswagen teprve před pár dny potvrdil záměr oficiálně exportovat svou značku Jetta na mimočínské trhy, první kusy se ale už mezitím ukázaly v Česku. Nejde o oficiální import Volkswagenu, ale i tak za nimi stojí silná firma. Distributorem v Česku je totiž největší autobazar AAA Auto.
V roce 2019 Volkswagen založil novou značku Jetta, která měla podle německé automobilky nabídnout „vstupní modely“ do světa individuální mobility. Řečeno lidsky, jejím záměrem je vyrábět levné modely. O podobných plánech Volkswagenu se mluvilo déle, podle mnoha spekulací tuhle roli měla převzít Škodovka, anebo také Seat.
Volkswagen to nakonec vyřešil vznikem značky zcela nové, která si bere jméno z populárního modelu vyráběného od roku 1979. Jenže je tu jeden menší háček, Jetta je značka určená pouze pro Čínu. Právě tam byla modelová řada Volkswagen Jetta od roku 1991 velmi populární a dlouhou dobu byla jedním z vůbec nejrozšířenějších aut na tamním trhu. Nová značka na slávu dokázala navázat a její prodeje nejsou vůbec špatné. Minulý rok s nabídkou tří postarších modelů prodala přes 120.000 aut, zatímco Škoda jen přes 17.000.
Druhá čínská generace jetty vznikla v roce 2013 přeznačkováním sedanu Škoda Rapid a v roce 2019 se po modernizaci stala základem nabídky nově založené značky jako Jetta VA3. Ještě ten samý rok ji doplnilo také SUV VS5, které je lehce upravenou verzí Seatu Ateca. Následovalo větší SUV VS7, které je příbuzné třeba Škodě Kodiaq, ale má už svébytnější karoserii. Po pěti letech bez zásahu se další dva modely přidaly letos. Sedan Jetta VA7, což je přeznačkovaná verze Volkswagenu Sagitar, což je zase prodloužená verze amerického Volkswagenu Jetta. Zatím poslední novinkou je SUV VS8, postavené na platformě MQB Evo a příbuzné třeba druhé generaci kodiaqu.
Nic z toho by pro českého čtenáře asi nebylo moc zajímavé, jenže vozy Jetta se nově objevily také u nás. A to rovnou v nabídce autobazaru AAA Auto, kde se momentálně dají najít modely VS5 a VS7. Ne jako ojetiny, ale jako nové kusy dovezené přímo z Číny. Největší český bazar se totiž pustil do nového dobrodružství, o kterém nám bylo více řečeno na netradiční prezentaci.
Na té na mě vedle Jetty VS7 čekalo také deset dalších čínských vozů, které AAA Auto zařadilo do nabídky skrze nezávislého dovozce. Krom levné značky Volkswagenu to znamená také modely BYD a jeho prémiové odnože Denza, elektromobily Rising, spadající do koncernu SAIC, vozy s logy Geely a také méně známou značku Bestune, která spadá do koncernu FAW. Od všech jsme dostali klíčky a mohli si je postupně vyzkoušet.
Ze dvou dostupných modelů Jetty byl k projetí větší model VS7, který vyjde na 759.999 Kč. Vůz má všem známý motor 1.4 TSI EA211 s výkonem 110 kW a sedmistupňový automat DSG. Za uvedenou cenu je nejvyšší výbava Flagship Edition, obsahující automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání a startování, virtuální kokpit, elektrické kožené sedačky, panoramatickou střechu atd. Testovaný kus měl neoriginální středový displej, ty další však údajně dostanou originální evropskou jednotku Volkswagenu v angličtině nebo češtině. Na auto je zatím tříletá záruka, další kusy ale dostanou pětiletou.
V interiéru se i přes neznámé logo na volantu musí většina Čechů okamžitě cítit jako doma. Původ u Volkswagenu je zjevný na každém díle, včetně typického ovládání světel otočným ovladačem nebo velkého voliče převodovky. Prostornost je samozřejmě skvělá, poloha za volantem také jako v obyčejném starším SUV Volkswagenu. Digitální přístrojový štít má typický font a funkce, jen jeho design se liší od nám známých modelů. Bohužel se čínskému Volkswagenu nevyhnul plastový smrad v kabině, jinak ale auto působí jako dobře zpracované.
Jízda s Jettou VS7 je jako vzpomínání na pár let starou modelovou řadu Volkswagenu. Čtrnáctistovka má dobrý zátah, který trochu kazí pomalejší reakce převodovky a možná ne až tak dobré odhlučnění motorového prostoru jako u vozů s logem VW. Jinak se ale není v podstatě na co stěžovat. Naladění podvozku je podobné jako u evropských modelů německého koncernu, se slušným komfortem a jistotou v zatáčkách. Na měření spotřeby byl testovací okruh příliš krátký, ale s tímto motorem má stejné zkušenosti polovina Česka.
Menší Jetta VS5 stála na place taky, ale bohužel nebyla přístupná k testování. Už od pohledu na boční linie je zjevné, že jde o přeznačkovaný Seat Ateca a technika je také stejná. V tomto případě je stejný motor párovaný s pětistupňovým manuálem a nižší je i výbava Pioneer Edition. Vystavený kus vyjde na 569.999 Kč. Jestli se objeví i další modely z nabídky Jetty, mi zatím dovozce nedokázal potvrdit.
Jak moc je dovoz do Česka oficiální, je těžké odhadovat. Člověk zodpovědný za dovoz však tvrdí, že s čínskou stranou je vše dohodnuté. To znamená koncern FAW, se kterým má Volkswagen společný podnik (podíl FAW je 60 %, podíl VW 40 %). V autorizovaných servisech VW a jeho značek vás asi s Jettou neuvítají s otevřenou náručí, i na servis se však myslelo. Krom AAA Auto/Mototechny v Praze a výhledově v Brně je dohoda se sítí servisů AutoCentrum a připravuje se i vlastní servis. Prodejce také zajišťuje dodávku náhradních dílů.
V budoucnu se chystá také oficiální export Jetty na mimočínské trhy posvěcený i Volkswagenem. Potvrzeny jsou zatím země střední Asie, o případném exportu do Evropy nebylo nic řečeno. Už dříve se ale Jetty objevily na některých trzích, jako Írán nebo Kambodža, ale jen v podobném „šedém“ stylu jako u nás.
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: Jetta, Michal Dokoupil a AAA Auto, zdroj videa: Auto.cz