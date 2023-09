Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka ford během právě probíhajícího autosalonu IAA Mobility v Mnichově představila novou verzi svého prvního elektrického crossoveru Mustang Mach-E, která míří mimo zpevněné cesty. Model Mach-E Rally se totiž jako první elektromobil značky inspiroval u soutěžních speciálů a jeho domovem by měly být nezpevněné polní a šotolinové cesty, na které je speciálně vybaven

„Ještě před rokem to byl pouhý nápad a to, co vidíte dnes, je důkazem nadšení a intenzivní kreativity našeho týmu Model e,“ řekla Donna Dicksonová, šéfkonstruktérka Mustangu Mach-E. „Vždycky jsme zkoumali nové oblasti sportovní jízdy a kombinace rallyově laděného podvozku, pohonu všech kol AWD a výrazného designu dělá z Mustangu Mach E sportovní vůz jiného druhu, který nadchne zákazníky ženoucí se za dalším dobrodružstvím.“

Nový Mustang Mach-E Rally pracuje s technikou Mustangu Mach-E GT, díky dvojici elektromotorů tak nabízí pohon všech kol a cílový nejvyšší výkon by měl být 358 kW (487 k) a 880 Nm točivého momentu. Elektromotory čerpají energii z akumulátoru s využitelnou kapacitou 91 kW, dojezd však bude zveřejněn až později. Ve verzi GT ale vůz nabízí dojezd cca 490 km.

Výrazným rozdílem oproti Mustangu Mach-E GT je podvozek, který je zvýšen o 20 mm, osazen speciálně zvolenými tlumiči MagneRide a předními brzdovými kotouči o průměru 385 mm s červeně lakovanými brzdovými třmeny Brembo. V podbězích jsou leskle bílá 19“ kola z lehké slitiny v rallyovém stylu, inspirovaná soutěžními vozy Ford. Kola obouvají pneumatiky Michelin CrossClimate2 o rozměru 235/55 R19, které by měly nabízet lepší přilnavost na nezpevněném povrchu.

Specifikem modelu Rally je také zlepšená ochrana předního a zadního elektromotoru před odletujícím kamením a štěrkem, zatímco dveře a blatníky chrání ochranná fólie. V rámci příslušenství navíc půjde objednat i lapače nečistot, které namontuje prodejce.

Karoserie dostala výrazný zadní spoiler ve stylu Focusu RS a zaujme i různými detaily, jako jsou kontrastně lakované boční lišty, specifický přední splitter, černě lakovaná střecha nebo výrazně pojatá příď s černě lakovanou maskou a integrovanými mlhovkami, inspirovanými soutěžními vozy.

Vůz bude možné objednat v barvách modrá Grabber, černá Shadow, zelená Eruption a žlutá Grabber, přičemž za příplatek bude k dispozici bílá Star nebo nová šedá Glacier. Každý vůz navíc dostane dekorační „rychlé“ pruhy.

Kabina nabídne také leskle bílé dekory na palubní desce, spodních ramenech volantu a prošívané výplni dveří, které navazují na bílá kola. Přední sportovní sedadla navíc dostala vyražený nápis Mach-E Rally a bílé prošívání. V multimediálním systému se pak poprvé objevuje jízdní režim RallySport, určený pro svižnou jízdu v terénu.

S jeho aktivací se řídící elektronika vozu upraví tak, aby nabízela lineárnější reakci na sešlápnutí akcelerátoru a umožňovala větší úhly smyku. Dojde však i k úpravě nastavení tlumičů, které by měly nabídnout lepší ovladatelnost při rychlé jízdě zatáčkami na nezpevněném povrchu.

„V modelu Mustang Mach-E Rally získají naši zákazníci něco z dlouholeté vášně Fordu pro rallye,“ řekl generální ředitel Jim Farley. „Mustang jeho prostřednictvím vstupuje někam, kde ještě nebyl – na šotolinové a polní cesty. Je to nový druh radosti z jízdy, inspirovaný skutečnými řidičskými nadšenci.“

Nový Ford Mustang Mach-E Rally bude možné objednávat začátkem roku 2024, dodávky zákazníkům by měly začít nedlouho poté. Ceny zatím automobilka nezveřejnila, sluší se ovšem dodat, že Mustang Mach-E GT startuje na cenovce od 1.863.900 Kč.