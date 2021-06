Ford Tourneo Custom Active 2.0 EcoBlue (136 kW) mHEV – Prostor pro každé dobrodružství

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Ford Tourneo Custom, tedy civilizovanějšího sourozence léty prověřeného Fordu Transit, jistě netřeba dlouze představovat. Současná generace se sice vyrábí již od roku 2013, během uplynulých let ale prošla celou řadou modernizací. V roce 2017 byl představen výrazný facelift, který přinesl podstatně zajímavější a modernější tvary. V roce 2019 pak přišla elektrifikace, která přinesla mild-hybridní a plug-in hybridní motorizace. A v minulém roce se Ford Tourneo Custom, podobně jako další modely z nabídky modrého oválu, dočkal dobrodružně laděné verze s označením Active.

Dobrodružně laděný fešák

Nebojácnou verzi Tournea Custom přitom snadno poznáte hned na první pohled. Dobrodružně laděná výbava Active totiž v základu dostává unikátní mřížku masky chladiče, plastové lemování podběhů, unikátní 17“ litá kola, prodloužené nástupní schůdky mezi podběhy po obou stranách nebo podélné střešní nosiče.

Součástí specifické výbavy jsou také tmavé pruhy ve spodní části boků a pátých dveří, opticky navazující na tmavě lakovaný přední nárazník, nebo kontrastně lakovaná zpětná zrcátka. Bystří pozorovatelé si pak nejspíš všimnou i malých plaketek Active na bocích.

Ke standardní výbavě testovaného modelu Active ale přibylo ještě pár příplatkových doplňků. Začít můžeme velice stylovým metalickým lakem "oranžová Glow", který přišel na 20.000 Kč. Standardní halogenové světlomety s projektorem nahradily bixenony (+17.000 Kč) a za pozornost stojí i tzv. zapouzdřené zámky vč. dvojitého zamykání (+2.500 Kč). Ty už dnes sice působí trochu archaicky, stále však mají praktické využití. Pod zadním nárazníkem je pak napevno instalované tažné zařízení (+7.700 Kč).

Uvnitř elegán

Interiér Transitu Custom Active navazuje na výbavový stupeň Titanium, takže v základu nechybí například infotainment SYNC3 s hlasovým ovládáním, 8“ dotykovým displejem a systémy Android Auto a Apple CarPlay. Za zmínku stojí také manuální klimatizace vpředu, klimatizace v zadní části vozu, vyhřívaná přední sedadla nebo sluneční clony vzadu.

Verze Active pak do interiéru přináší specifická sedadla, částečně čalouněná kůží, a drobné modře lakované detaily v palubní desce, respektive přístrojovém štítu. Z příplatkové výbavy nám pak automobilka přihodila ještě nezávislé teplovodní topení (+30.000 Kč), zásuvku na 230 V/150 W vpředu mezi sedadly (+2.000 Kč) a pár chytrých technologických pomocníků.

Ford Tourneo Custom Active 2.0 EcoBlue (136 kW) mHEV

Na dálnicích jsem se tak mohl spolehnout na adaptivní tempomat (v rámci výbavy Audio sada 25 za 30.900 Kč) nebo systém hlídání mrtvého úhlu BLIS (+15.000 Kč), zatímco ve městě přišel vhod aktivní parkovací asistent pro podélné i příčné parkování (+8.700 Kč) nebo zadní parkovací kamera (+16.000 Kč).

Netradiční hrátky s prostorem

Samotná kabina přitom z pohledu řidiče potěší solidním zpracováním a především dostatkem odkládacích prostor – navíc chytře vymyšlených, snadno dostupných a dostatečně objemných. Z kabiny je navíc celkem dobře vidět a osobně jsem ocenil i velká zpětná zrcátka. Za pochvalu pak stojí také infotainment SYNC3 s intuitivním ovládáním a líbivou grafikou nebo obecně zdařilá ergonomie ovládacích prvků.

Příliš nadšen jsem ale nebyl z pozice za volantem, která mi osobně přišla možná až příliš „užitková“. Navzdory dlouhému hledání a laborování jsem se zkrátka nedokázal za volantem uvelebit tak, abych se mohl s radostí na tváři vydat vstříc stovkám či tisícům kilometrů. Trochu zarážející mi navíc přijde absence automatické klimatizace, za kterou si nemůžete ani připlatit.

Ford Tourneo Custom Active 2.0 EcoBlue (136 kW) mHEV

Prostoru ovšem Tourneo Custom nabízí víc než dost. A to nejen vpředu, ale i vzadu. Na rozdíl od konkurence sice Tourneo Custom nenabízí kolejnicový systém, přednastavené pozice tří samostatných křesel v druhé i třetí řadě ovšem nabízely naprosto dostatečný prostor pro kolena, v ramenou i nad hlavou. Při svých 183 centimetrech jsem si tak dokázal pohodlně sednout sám za sebe ve všech řadách. Ford navíc umístil výdechy ventilace do stropu i do podlahy, přichystal praktické odkládací kapsy do dveří i do zadního obložení a po obou stranách, ihned za dveřmi, najdeme dvojici USB-A portů pro nabíjení elektroniky.

Ani Turneo Custom ovšem majitele nepřipravuje o pořádnou porci variability. Se sedadly sice nelze šoupat, opěradlo lze ale velmi snadno sklopit a sedák následně odklopit vpřed, s čímž pomáhá plynová vzpěra. Manipulace je tak skutečně snadná a nevyžaduje ani mnoho síly. Složením sedadel ve třetí řadě tak lze během chvíle zvětšit objem zavazadelníku z 1200 na 2100 litrů.

Po zatažení za páku pod sedadlem lze navíc jednotlivé sedáky i vyndat. To už sice vyžaduje trochu více síly, současně tím ale Ford Tourneo Custom nabízí ještě více svobody. Snadno tak totiž můžete například otočit sedadla v druhé řadě proti směru jízdy, případně můžete všech šest zadních sedadel naskládat do obou řad úchytů pro první řadu sedadel. Možností je skutečně mnoho. Jak navíc Ford dodává – úchyty sedadel v podlaze by mělo být možné využít například i pro montáž nosičů na kola, což výrazně usnadní jejich přepravu.

Po stránce prostoru a využitelnosti tak Tournei Custom není příliš co vytknout. Charakterem je vůz skutečně spíš civilní, stavěný především na přepravu posádky, i při ponechání všech sedadel na palubě si ale poradí i s nějakým tím nákladem. A s trochou snahy jde i z tohohle dobrodruha udělat klasického stěhováka. Jeho hodnotněji působícímu čalounění a obložení se to ovšem dlouhodobě líbit nebude. K takovému využití má zkrátka Ford v nabídce jiné modely.