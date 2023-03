Geely odhaluje nové SUV Lynk & Co 08, premiéra proběhne koncem měsíce

Značka Lynk & Co, společný podnik Geely a Volva, odhalila nový model.

Značka Lynk & Co, spadající do vlastnictví čínského technologického a automobilového gigantu Geely, se pochlubila novým modelem 08, který by se měl pohybovat na rozmezí stylu SUV a fastback. Oficiální premiéra je sice naplánována až na konec měsíce, již nyní však automobilka odkryla vůz prakticky v plné kráse.

Na úvod se sluší připomenout, že značka Lynk & Co byla založena v roce 2016, přičemž jde o společný podnik Geely a Volvo, který se zaměřuje na vozy pro mladší zákazníky prodávané na principu dlouhodobého pronájmu. Značka má v nabídce šest modelů s jednoduchým značením (01, 02, 03, 05, 06 a 09), přičemž pouze model 01 je dnes nabízen globálně.

Video se připravuje ...

Nový model 08 je popisován jako sportovní SUV, jehož základem je platforma CMA 2.0, na které by se mělo později představit také nové Volvo XC60. Nový model bude na úvod zřejmě nabízen s plug-in hybridní motorizací, jejímž základem by mohl být 1,5litrový čtyřválec, do budoucna se ale očekává i čistě elektrická verze.

Díky zveřejněnému snímku vidíme zapuštěné kliky karoserie, výrazné prosklení, stylové ochranné lemy prahů i blatníků nebo aerodynamicky tvarované disky kol. Aerodynamika tak evidentně hrála při vývoji důležitou roli. Již dříve zveřejněné ukázky přitom poodhalily světla s charakteristickým světelným podpisem, výrazná koncová světla nebo zajímavé černé dekory ve dveřích se jménem značky.

Video se připravuje ...

Jedna velká zajímavost by se však měl ukrývat i v kabině. Lynk & Co 08 totiž bude prvním automobilem nabízejícím zabudovaný operační systém infotainmentu Meizu Flyme Auto. Pro úplnost se sluší dodat, že značka Geely koupila společnost Meizu, známého výrobce mobilních zařízení, v loňském roce.

Operační systém Flyme Auto by pak měl být rozšířením mobilního operačního systému Meizu Flyme mobile OS, slibující pohlcující zážitek. Na bližší informace si budeme muset počkat, podle některých názorů je však systém reakcí například na Android Auto nebo Apple CarPlay.

Bližší informace, jako například technické specifikace či cílové trhy, zveřejní automobilka až během oficiální premiéry, naplánované na 30. března.