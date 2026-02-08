Konec Tesly do 20 let? Elona chce nahradit šílený čínský výrobce vysavačů
Že mají čínské automobilky velké ambice, víme, a to i když jejich produkt rozhodně neodpovídá nadšení. Teď chce ovládnout svět výrobce vysavačů, který se jal vyvinout nejrychlejší a nejluxusnější vozy světa a ještě při tom z trůnu svrhnout Teslu.
Existence automobilky Tesla pomohla nastartovat celé odvětví automobilového průmyslu. Kromě tradičních automobilek se jejím úspěchem inspirovaly také desítky startupů, a to zejména v Číně. Všechny mají velké ambice, některé ale míří ještě výše. Dalším takovým je firma, která své automobilové ambice oznámila teprve koncem loňského roku.
Dreame Technology je od roku 2017 výrobce domácích spotřebičů z čínského města Su-čou, nedaleko od Šanghaje. Aktivní je i v Česku, kde se prodávají třeba jejich robotické vysavače nebo fény. Firma je známa také díky technologii vysokorychlostních elektromotorů a loni získala jako první na světě certifikaci na svůj „digitální motor“ s 200.000 ot./min.
Minulý rok ale firma oznámila také vstup do světa automobilů a od počátku tím vyvolala spoustu otázek. Podle firmy totiž první model měl být nejrychlejším vozem světa a stát se konkurencí třeba pro Bugatti. Jak moc doslovně to bylo myšleno, se ukázalo s prvními fotkami konceptu, který vypadal jako čtyřdveřová kopie Bugatti Chiron.
Poté začaly na svět unikat další informace a náš názor na nový projekt to moc nezlepšilo. Chystané modely se mají vyrábět v továrně u Berlína a vedle falešného Bugatti Dreame míří i na luxusní trh a Rolls-Royce. Opět sprostým kopírováním designu, jak se ukázalo na uniklých fotkách velmi přesné kopie SUV Cullinan.
Více jsme se ale dozvěděli až letos v lednu na veletrhu CES v Kalifornii. Tam se vozy Dreame poprvé oficiálně představily, a to rovnou tři, pod dvěma značkami. Prvním z nich je Nebula Next 01, které má být konkurencí právě pro Bugatti. Auto má tvary hypersportu, jde ale o čtyřdveřový sedan, který se nakonec Bugatti moc nepodobá. Pohon zajišťují čtyři elektromotory o kombinovaném výkonu 1420 kW. Nic moc dalšího k vozu firma neřekla, vyrábět by se ale měl už příští rok.
Kromě Nebuly se na CES ukázala také další značka Kosmera se dvěma velmi rychle vypadajícími sedany. Ani jeden z nich vzhledem zjevně moc nevykrádá existující vozy, i když maska ve tvaru podkovy se sem nakonec dostala. Jakou mají kosmery techniku, na CES firma neuvedla, ale mělo by jít o stejnou jako v Nebule.
Dvě značky zjevně nestačí, protože na začátku února se Dreame pochlubilo i třetí. Star Motor je tentokrát zaměřený na luxusní SUV a off-roady a na prezentaci v Číně se ukázaly rendery tří modelů. Star T08 i jeho prodloužená verze T08L vypadají velmi podobně jako v Česku prodávané M-Hero 917 od automobilky Dongfeng. Auta se liší jen pár detaily a je tedy pravděpodobné, že půjde pouze o upravené M-Hero.
Evropská verze M-Hera 917 má v čistě elektrické verzi výkon 800 kW, maximální točivý moment 1 400 Nm a nikl-kobalt-manganová baterie Qilin od firmy CATL má kapacitu 142,7 kWh. Každé kolo má vlastní elektromotor a auto umí třeba krabí chůzi díky natáčecí zadní nápravě. Ve verzi REV kola pohání tři elektromotory, kterým energii kromě baterie může dodávat i spalovací motor. Jen si v takovém případě musí vystačit s „pouhými“ 600 kW, kterým energii dodává spalovák se 145 kW.
Dalším modelem nové značky je Star D09, což je veliké a luxusně působící SUV, které se nijak nepodobá Rolls-Roycu. Z profilu se ale podobá vozu Voyah Taishan, který také spadá pod automobilku Dongfeng. I v tomto případě tedy může jít o spolupráci. Taishan má plug-in hybridní pohon, výkon až 490 kW a baterii o kapacitě až 65 kWh.
Dreame má velké ambice a rozhodně se neplánuje omezovat jen na čínský trh. Po uvedení na CES se bude prezentovat také reklamou během amerického zápasu Super Bowl a zaplatilo si také billboardy v amerických městech. Se svou předpovědí budoucnosti navíc zaujal na sociálních sítích generální ředitel firmy Dreame Jü Chao: „Za 20 let se Tesla stane iRobotem sektoru elektrických vozidel,“ napsal Jü Chao a dodal, že společnost budou provázet „nepřetržité ztráty, až nakonec trh s elektromobily opustí.“
Dále spekuloval: „Elon Musk to samozřejmě nepřizná; bude tvrdit, že se stáhl dobrovolně.“ Firma iRobot byla známa jako jeden z prvních výrobců robotických vysavačů (Roomba), loni ale zbankrotovala a jedná se o jejím prodeji do Číny. Podle Číňanů se Jü Chao netají ani tím, že chce bohatsvím překonat Elona Muska.
