GM poslalo úředníky k výrobním pásům, bouřili se ale odboráři

Jednou z dotčených automobilek je i americký koncern General Motors, která řeší vysokou absenci ve svém závodu Wentzville. Právě zde se přitom montují poměrně populární a tím pádem i důležité modely Chevrolet Colorado, GMC Canyon nebo dodávky Express a Savana.

Závod by měl normálně fungovat na tři směny, přičemž na každé pracuje zhruba 1250 lidí. Kvůli vysoké absenci ovšem automobilka začala zvažovat, že jednu směnu zcela vypustí. Nakonec se ale rozhodla najmout 200 dočasných pracovníků, díky kterým bylo možné pokračovat ve třech směnách. Jenže to pobouřilo odbory.

Automobilka totiž zaplnila místa po absentujících pracovnících lidmi, kteří bývají v angličtině označování pojmem „bílé límečky“ – v podstatě se jedná spíše o administrativní pracovníky, školitele a výše postavené úředníky, kteří si zkrátka během práce příliš nezamažou ruce. Stále se ale jednalo o lidi z oboru, kteří dobře vědí, co mají kde dělat.

A i když podle automobilky nešlo o žádný velký problém, neboť cílem jejich nasazení bylo jen pokrýt dočasný výpadek v pracovní síle a udržet výrobu po nezbytně dlouhou dobu, odbory se bouří a poukazují na porušení dojednaných smluv a ujednání.

Podle odborářů totiž nadřízení zaměstnanci nesmí vykonávat žádnou práci na hodinových směnách, pokud nedojde ke dvěma výjimkám. Tou první je nepředvídatelná situace, která žádá přijetí nezbytných opatření k udržení výroby. Druhou pak trénink či instrukce zaměstnanců.

Pandemie koronaviru přitom celkem jednoduše zapadá hned do první výjimky, na což evidentně sází i GM. Jenže odboráři to vidí jinak. Na situaci by přitom možná nebylo nic moc extra výjimečného, pokud by v těchto dnech neuplynul cca rok od chvíle, kdy se odbory v General Motors rozhodly vyhlásit stávku trvající déle než jeden měsíc.

Kombinace loňské stávky, která opozdila například i výrobu nového Chevroletu Corvette, a epidemie koronaviru, který má v zámoří stále velkou sílu, tak již v současnosti oslabila koncern General Motors. A nikdo z jeho vedení si nepřeje, aby se situace ještě více komplikovala.

Ke stejnému kroku, tedy nasazení administrativních pracovníků do výroby, se přitom nedávno rozhodli i v továrně Honda v americkém Marysville. Tamní továrna ovšem nemá odbory, což celou situaci výrazně usnadnilo a nikdo si nakonec na nic nestěžoval.