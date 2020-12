Historie Dodge: Od jízdních kol až po úspěšnou automobilku

Spousta známých automobilek začínala tak, že se jejich majitel rozhodl změnit své původní povolání. Jinak tomu nebylo ani u bratrů Dodgeových, kteří upustili od výroby jízdních kol a pustili se do výroby něčeho mnohem rychlejšího. Něčeho, co si získalo oblibu také u americké armády.

Byl to rok 1900, který byl pro bratry Dodgeovi zlomovým. V tomto roce se John a Horace Dodgeovi rozhodli opustit výrobu jízdních kol, v níž podnikali několik let, a pustili se do výroby automobilů. V této době také uzavřeli s Henrym Fordem dohodu o dodávce většiny potřebných dílů, díky čemuž krátce poté došlo ke vzniku prvního automobilu.

Tím nebylo nic jiného, než světoznámá „Old Betsy“, která opustila výrobní linku roku 1910. U zákazníků byl však tehdy mnohem větší zájem o nákladní vozidla, a proto se firma Dodge rozhodla využít tohoto zájmu a pustila se i do jejich výroby. Ta byla tak úspěšná, že bratři vyrobili i několik vozů pro armádu, která jejich vozidla využívala například v mexickém zálivu Pancho Villa. Jejich vozidla byla velmi oblíbená a spolehlivá – a to i v podmínkách s méně šetrným zacházením. A to natolik, že si značka Dodge získala své věrné příznivce také v již zmíněném vozovém parku americké armády. Ve vozidle značky Dodge jezdil mimo jiné i poručík George S. Patton, který stál za vytvoření útvaru, kterému bylo možné říkat první motorizovaná kavalerie.

Noví majitelé kvůli chřipce

Sláva obou bratrů však nebyla nekonečná, v roce 1920 oba umírají na následky tzv. španělské chřipky – a to v rozmezí pouhých pár měsíců. Firma Dodge Brothers však bez majitele nezůstala příliš dlouho. Poté, co spadla do rukou bankéřů v New Yorku, se v roce 1925 prodává novému majiteli, investiční skupině Dillon, Read & Co, za 146 milionů dolarů.

Zanedlouho poté automobilka vypustila na svět další, tentokrát celokovový model, současně se stává i první americkou automobilkou, která si otevřela výrobní závod v Evropě. Vývoj ale stagnuje, a tak v pořadí nejprodávanějších značek v USA se Dodge postupně propadá. Co se týče tolik oblíbených nákladních vozidel od této automobilky, ty se začínají prodávat pod značkou Graham.

Postupný propad znamená, že Dodge opět mění své majitele. Dillon, Read & Co se ji rozhodnou prodat subjektu, který má s automobilovým průmyslem přece jen větší zkušenosti. V roce 1928 se tak Dodge stává součástí automobilky Chrysler, pod jejíž křídla patří dodnes.

Mezitím značka pokračuje ve své expanzi na starém kontinentu. V roce 1930 byly do Evropy posílány vozidla v rozloženém stavu, která se poté skládala jako stavebnice. Tyto postupy byly zavedeny jako součást nového standardu kvality, ale také pro větší komfort lidské práce. Nákladní vozidla nabývají na stále větší a větší popularitě. A to nejen v Americe, ale také v Evropě. Výroba nákladních vozidel se přesouvá do továrny Chrysleru. Mimo jiné, právě v této době dochází k vývoji nového řádového osmiválce „Straight 8“.

Úspěchy za války

Ačkoliv druhá světová válka znamenala pro mnohé firmy krach, Dodge se tento problém netýkal. Využila totiž situace a automobilka specializovala se zejména na výrobu automobilů pro armádu, nechyběla ani výroba náhradních dílů na letecké motory. Motory pro bombardéry byly vyráběny v Chicagu, kde došlo k otevření nové továrny. Do celého světa bylo vyvezeno více než 400.000 nákladních vozidel značky Dodge. Touto dobou Dodge představuje pick-up Powerwagon, který byl prodáván jak pro armádu, tak i pro osobní potřeby – a to až do roku 1970.

Z válečných úspěchů pak firma mohla těžit i v poválečném období. Bylo to zhruba kolem roku 1950, kdy se na automobilech značky Dodge začal objevovat nový design s názvem „Cab Foward“, který se vyznačoval silně vpřed posunutým a zakulaceným čelním sklem. Nechyběly ani zapuštěné kliky dveří. Rok 1053 přál také tomu, aby na trh přišel nový osmiválec HEMI.

Velkých úspěchů se dočkal také model Dart, který byl známý pro svoji samonosnou karoserii. Automobilka je v tuto dobu již velmi oblíbená – a neustále své okolí šokuje novými technologiemi, mezi které patřil například vývoj sedadla, které mělo měnitelný sklon. Ve stejném období dochází také k výrobě nového pick-upu Club Cab, který překvapil svým krytým prostorem pro zavazadla o objemu 960 litrů.

První světový vůz

Kromě Vozů Dodge 1500 a Polara spatří světlo světa model Hillman Hunter, který je nejen že navržený v Británii, navíc se stává prvním světovým vozem výrobce. Vyrábí se totiž v různých továrnách v různých koutech světa. V této době došlo také ke spolupráci automobilky se značkou Mitsubishi – z tohoto spojení vychází model Colt.

Právě malý model se hodí v sedmdesátých letech, kdy se při ropné krizi projevuje, že velké modely Dodge jsou značně neefektivní a mají vysokou spotřebu paliva. Koncern Chrysler navíc v té době není zrovna v dobré finanční kondici, a tak nezbývá než rozšířit spolupráci s Mitsubishi. Dodge Challenger druhé generace se tak nestává ničím jiným než přeznačkovaným Mitsubishi Galant té doby. Místo pony caru dostupného i se 7,2litrovou V8 se tak Challenger stává kupé nabízejícím i čtyřválcovou šestnáctistovku.

Oblíbeným vozidlem se však stává hatchback Omni, vůz s předním pohonem. V Americe se mu říkalo Lil' Red Expres – jednalo se o nejrychlejší sériové vozidlo roku 1987.

Právě vůz Omni získává nové a mnohem výkonnější motory. A to včetně sportovnější verze, která byla upravena samotným Carolem Shelbym. Poté na trh přichází model Rampage, pick-up s náhonem na přední kola (v té dobře první). Druhý pick-up na sebe však nenechal dlouho čekat – v roce 1990 na trh přichází další model, tentokrát pod názvem Dakota. Vyznačoval se plátěnou střechou. Mimo jiné je v tuto dobu k sehnání také sportovní paket Ram či provedení Quad Cab. V neposlední řadě pak velmi úspěšný sportovní model Dodge Viper, který se stává jednou z legend historie značky. V roce 1980 se Dodge úspěšně zúčastnil také Safari Rally v Keni.

Velké změny

Nadále pokračuje i spolupráce s Mitsubishi, a to i poté, co se Chrysler spojuje s Daimlerem a vytváří obří subjekt DaimlerChrysler. To však nemá dlouhého trvání, protože německo-americká spolupráce zkrátka nefunguje. A tak se Chrysler opět osamostatňuje, aby se po bankrotu v roce 2009 z důvodu tehdejší hospodářské krize postupně spojil s Fiatem.

A právě pod vedením nového vlastníka, koncernu nazvaného Fiat Chrysler Automobiles, dochází k velkým změnám. Populární řada pick-upů se v roce 2010 osamostatňuje pod hlavičku svébytné značky Ram Trucks, zatímco samotný Dodge se má nově specializovat na spíše sportovně laděné automobily.

Od roku 2009 je tu tak opět pravověrný pony car Challenger, vzdávající hold původní generaci. Doplňuje jej i druhá generace Chargeru, zatímco model Avenger končí. Dlouhého trvání nemá ani kompaktní Dart, alias upravený Fiat Viaggio. Viper se pak krátce vyrábí pod svébytnou značkou SRT, určenou pro ty nejvýkonnější modely, po dvouleté pauze se ale vrací k zavedenému označení Dodge.

Jaká bude další budoucnost?

Aktuálně je Dodge v rámci nabídky koncernu Fiat Chrysler Automobiles spíše přehlíženou značkou. Zatímco Ram díky úspěchům na americkém trhu vzkvétá, její modelová řada totiž postupně stárne. Viper dokonce i kvůli nízkým prodejům v roce 2017 zcela skončil. Nepřizpůsobil se době, pořád byl hlavně drsným strojem, což už oslovovalo jen minimum klientů.

Dnešní paleta tak vedle pony caru Challenger a sportovního sedanu Charger čítá SUV Durango, crossover Journey a MPV Grand Caravan. Poslední z nich ale letos končí, výroba této levnější alternativy ke Chrysleru Pacifica (je to vlastně Chrysler Voyager minulé generace) totiž skončila v srpnu.

Dodge tak nyní s napětím vyhlíží, co jej čeká po spojení Fiat Chrysleru se Skupinou PSA. Pod křídly skupiny Stellantis totiž bude muset najít svoje místo, aby se od ostatních značek dostatečně odlišil.