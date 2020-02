Omlazený Chrysler Pacifica ohromuje novou čtyřkolkou i technologickou výbavou

Chrysler Pacifica, který před lety nahradil i v Česku populární model Voyager, přináší s faceliftem pro modelový rok 2021 řadu pozoruhodných novinek. Při pohledu na exteriér si můžeme všimnout například upravené masky s „3D-diamantovou“ mřížkou chladiče, upravených LED světlometů, nových kol a upravených detailů výbavy S Apperance.

Mnohem zajímavější změny se však odehrály v oblasti techniky a technologií. Nový Chrysler Pacifica tak bude možné poprvé objednat i s pohonem všech kol, který je schopen poslat všechen dostupný točivý moment pouze na zadní kola, případně na kolo s maximální trakcí. Něco takového je běžné spíše v segmentu lepších SUV, mezi minivany se pak jedná o unikátní vlastnost.

Modely s pohonem zadních kol se navíc dočkají upraveného podvozku se zadním stabilizátorem, upravenými tlumiči a světlou výškou zvýšenou o 20 milimetrů. Pohon všech kol by navíc měl být dostupný pro všechny výbavové stupně. Chrysler se však chlubí i vylepšenou tuhostí karoserie, údajně o 6 až 8 procent.

Po stránce technologií potěší například nový infotainment Uconnect 5, který Pacifica dostává jako první severoamerický model skupiny FCA. Nový infotainment má 10,1palcovou dotykovou obrazovku, nabízí možnost personalizace pro 6 uživatelů, zvládá podporu Android Auto, bezdrátového Apple CarPlay a rozumí si i s asistentem Amazon Alexa. Oproti minulé generaci infotainmentu by navíc měl být až pětkrát rychlejší.

Interiér také potěší novou palubní kamerou „FamCam“ s údajně nejlepším rozlišením v segmentu, díky které mohou například rodiče kontrolovat děti v sedačkách natočených proti směru jízdy. Další zajímavostí je 12 USB zásuvek, včetně USB-A i USB-C konektorů, nebo integrovaná středová konzole „Ultra“, která nabídne úložný prostor 13,65 litru.

Cestování zpříjemní například nový 10“ subwoofer, bezdrátová nabíječky s LED signalizací nebo ještě lépe odhlučněný interiér. Nová Pacifica totiž dostává napříč výbavovými stupni silnější skla a přední akustické sklo. Plug-in hybrid a dvojice nejvyšších výbav navíc získá i přední boční akustická skla.

Kromě vyššího komfortu a lepších jízdních výkonů i za horších podmínek by však měla Pacifica nabídnout i rekordní počet standardních bezpečnostních asistentů v segmentu – celkem 97. Mezi nimi nechybí tradiční Nouzové brzdění s detekcí chodců, LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go, Lane Assist, udržování jízdy v pruzích atd..

Jednou z nejzajímavějších motorizací by pak měl být plug-in hybrid kombinující novou generaci motoru Pentastar V6 o výkonu přes 290 koní s elektromotorem. Čistě na elektrickou energii by měla Pacifica zvládnout cca 48 km, kombinovaný dojezd by měl dosahovat přes 800 km. Průměrnou spotřebu přitom automobilka uvádí okolo necelých 3 l/100 km.