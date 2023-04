Hloupost, nebo opravdu užitečné schopnosti? Podívejte se, co zvládne podvozek nového superauta BYD

Týden před zahájením autosalonu v Šanghaji se čínská automobilka BYD pochlubila unikátními dovednostmi nového čistě elektrického supersportu YangWang U9, který by měl mít na autosalonu oficiální premiéru. Po oslňování dynamikou a výkonem se automobilka rozhodla zazářit s novým podvozkem.

Ten nese označení DiSus-X a podle automobilky by se mělo jednat o vůbec nejpokročilejší technologii kontrolu pohybu karoserie, jaká je dnes globálně dostupná. Tou jsou poměrně odvážná tvrzení, při pohledu na zveřejněná videa se však zdají být celkem podložený. Supersport totiž předvádí kousky, jaké nemají obdoby.

Kolikrát jste viděli automobil, který by zvládl jet na třech kolech? Většině z nás se možná vybaví záběry z šedesátých let, kdy se automobilky Citroën pochlubila působivými schopnostmi hydropneumatického podvozku modelu DS, moc jiných vozů se však od té doby podobnými kousky nepochlubilo.

Na videích zveřejněných automobilkou BYD můžeme vidět elektrický supersport YangWang U9 nejprve jet pouze po třech kolech, přičemž s jeho světlou výškou se jedná o obzvlášť zajímavý kousek. Další video pak ukazuje „tanec“, při kterém se podvozek naklání karoserii do různých směrů – a to i za jízdy. Velkým finále je pak výskok, kdy se přední kola zvednou na pár centimetrů do vzduchu.

Podvozek označovaný jako DiSus-X by měl být složen ze tří systémů. DiSus-A kontroluje inteligentní vzduchové tlumiče, DiSus-C by měl upravovat pohyby karoserie i sílu tlumení a DiSus-P kontroluje hydraulickou část systému, jak uvádí web ArenaEV. Výsledkem jsou pak působivé schopnosti, které můžeme vidět na videu.

Systém by měl být schopen zvýšit podvozek na vzduchových tlumičích až o 150 mm, případně upravit jeho tuhost v rámci milisekund. Údajně první inteligentní hydraulický systém by pak měl být schopen upravit zdvih podvozku až v rozsahu 200 mm. A to jak celkově, tak pro každé kolo samostatně.

Systém by navíc měl být schopen zvýšit tuhost podvozku až o 200 %, a to téměř hned, díky čemuž může podvozek rychle reagovat na pohyby vozu a kompenzovat tak pohyby karoserie. I na zakroucené silnici by tak supersport měl zůstat perfektně stabilní, bez ohledu na manévry.

Vedle schopnosti výrazně zlepšovat jízdní vlastnosti, případně umožnit dojezd pouze po třech kolech, by měl mít podvozek i bezpečnostní funkci. V případě extrémní situace, kdy vůz padá z výšky, by podvozek měl přejít do nouzového režimu, kdy by měl zmírnit energii z dopadu až o 50 procent.

Premiéra vozu jistě přinese podrobnější informace nejen o podvozku, za připomenutí však stojí i samotný pohonný systém. Ten se skládá ze čtyř elektromotorů, přičemž jejich kombinovaný výkon by měl dosahovat zhruba 1100 koní. Akceleraci z 0 na 100 km/h by měl vůz zvládat v čase kolem dvou sekund, jeho maximální rychlost má dosahovat až 250 km/h a dojezd by se měl pohybovat kolem 700 kilometrů.

Pro automobilku BYD tak bude novinka YangWany U9 jistě důležitým modelem, který ukáže její technologické schopnosti. Ostatně podle InsideEV’s měl jen vývoj podvozku trvat okolo 30 měsíců, přičemž testování a ladění si vyžádalo 10 milionů testovacích kilometrů. Nyní tak nezbývá než čekat, co přinese oficiální premiéra. Výroba vozu by však údajně měla být zahájena ještě letos. O jeho globální dostupnosti se však zatím nikdo nezmiňuje.