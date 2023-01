Továrnu vyrábějící Ford Focus chce údajně koupit čínský BYD

Evropská nabídka automobilky Ford prochází poslední dobou poměrně výraznými změnami. Před pár lety jsme se rozloučili s Mondeem, letos nás čeká rozlučka s modely Galaxy, S-Max a nakonec i s Fiestou. Během roku 2025 pak nejspíš skončí i populární hatchback Focus.

Jeho výroba přitom probíhá v německé továrně Saarlouis, o které se již dřív psalo, že zřejmě změní vlastníka. Tyto spekulace pak v nedávné době potvrdil web Wall Street Journal, podle kterého už se zástupci automobilky Ford setkali se zástupci čínské automobilky BYD.

Jednání by zatím měla být v úvodní fázi, takže rozhodně nejde o hotovou věc. Rozhodnutí prodat továrnu čínské automobilce by však mohlo mít pozitiva pro všechny strany.

Začněme od značky Ford, která se snaží restrukturalizovat své působení na evropském trhu. Automobilka zde chce prodávat především elektrická vozidla, jejichž nová generace by měla být vyráběna ve španělském závodě ve Valencii. Svou roli v elektrifikaci nabídky by však měla sehrát i továrna v Kolíně nad Rýnem, kde se dnes vyrábí Fiesta.

Modrý ovál přitom již v červnu loňského roku oznámil, že očekává výrazné omezení pracovních míst ve své továrně v Saarlouis, kde společnost zaměstnává cca 4600 lidí. Již v minulosti se přitom zmiňovalo, že Ford hledá alternativy k výrobě svých vozidel, aby si značka zachovala práci pro maximální množství zaměstnanců.

Podle posledních informací by měla automobilka jednat s 15 potenciálními investory, detaily možného obchodu však zatím nejsou známé. Čínská automobilka BYD, která byla v minulém roce největším výrobcem vozidel do zásuvky (plug-in hybridů a bateriových elektromobilů), by měla mít zájem o koupi celé továrny. Lokální výroba by totiž společnosti pomohla lépe prorazit na evropském trhu.

Prodejem továrny, která by si udržela zaměstnance, by si tak Ford uvolnit ruce a současně by se zbavil nemalých nákladů. Je však možné, že k redukci počtu zaměstnanců dojde po ukončení výroby modelu Fiesta také v Kolíně nad Rýnem.

Kromě elektrických modelů, zřejmě z větší části vyráběných v Evropě, pak Ford na evropském trhu údajně plánuje nabízet i některé modely původně určené pro americký trh, jako je například Mustang, Explorer nebo Bronco. Pod jejich kapotou se přitom stále objevují i tradiční spalovací motory, ačkoliv evropský Explorer je plug-in hybrid a v případě Bronca ani Mustangu není budoucí elektrifikace vyloučena.