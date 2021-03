Honda CR-V 2.0 e:HEV AWD Sport Line – Stejně dobrá, jen stylovější

Honda se do roku 2021 pustila s upravenou nabídkou modelu CR-V. Ta zahrnuje dvě hlavní novinky - konec verze s klasickým spalovacím motorem a nástup stylového provedení Sport Line.

Jinak je ale ovládání v pohodě, i díky rozumnému množství ovladačů. Výhradu tak mám jen k infotainmentu se 7palcovou dotykovou obrazovkou. Systém i navigace působí zastarale a lenivě. Výhrada je to ale jen taková poloviční, po zkušenosti s některými nejmodernějšími infotainmenty oceňuji, že ten v Hondě nevyžaduje přehnanou pozornost, že je to opravdu jen doplněk, který k jízdě skoro ani nepotřebujete.

CR-V si i v aktuální generaci ponechává tradiční vyvýšenou pozici pro ovládání převodovky. To je u hybridu řešeno nekonvenčním způsobem, místo klasického voliče jsou tu jen tlačítka pro pohyb vpřed a vzad a zařazení neutrálu. Zvyknout si na tohle řešení vyžaduje trochu času, mně se ještě několik dní po vyzvednutí vozu stávalo, že jsem místo „déčka“ namačkal zpátečku.

Místa je dost vpředu i vzadu, pro úplnost ale raději připomínám, že hybridní CR-V nemůže být na rozdíl od končící verze se spalovacím motorem vybavené třetí řadou sedadel. Skvělé jsou zadní boční dveře, které se dají otevřít skoro do pravého úhlu, díky čemuž se dozadu pohodlně nastupuje.

Sport Line má také jasně danou výbavu, stejně jako ostatní výbavové linie CR-V, což sice eliminuje nutnost opatrně vybírat příplatkové prvky, jenže si také říkám, že u „limitované edice“ je to škoda. Když už totiž takové auto nabízí specifický vzhled, který se mi může líbit víc než standardní provedení, chtěl bych mít možnost ovlivnit výbavu. A třeba si připlatit za vyhřívaný volant, bezdrátové nabíjení telefonu (další novinka pro modelový rok 2021, dostupná je ovšem jen pro nejvyšší výbavu Executive), bezdotykové otevírání víka kufru, a pokud bych chtěl být opravdu rozmazlený, toužil bych také po vyhřívání zadních sedadel. Smolíček.

Tmavé barvy dominují také interiéru, například nový dekor imituje tmavé dřevo, vnitřní kliky, obložení volantu a multimediálního systému zdobí dnes oblíbený (tedy výrobci, z uživatelského pohledu to taková výhra není) lesklá piánová čerň. Sport Line ještě nabídne specifická kožená sedadla s vyšitým emblémem Black Edition. Sice to moc nedává smysl, vypadá to, jako by automobilce zbyly sedačky ze starší „limitky“, ale důležitější je, že jsou docela příjemná. Jde o taková ta široká křesla, která navozují především pocit pohodlí.

Další novinku modelového roku 2021 představuje provedení Sport Line, o němž Honda mluví jako o limitované edici. K dispozici je výhradně ve dvou barevných provedeních - perleťové černé Crystal Black a perleťové bílé Platinum White. Novinka sází také na tmavé exteriérové prvky, přední maska, lišty nárazníku, předních světel, dveří a víka zavazadlového prostoru jsou vyvedeny v tmavém chromu, vše doplňují černé kryty zpětných zrcátek, zatmavená zadní okna a v případě testovaného černého vozu také černá litá kola o průměru 18 palců. Za mě to vypadá fakt hezky.

Pokud z nějakého důvodu hybrid nechcete, šanci pořídit si CR-V modelového roku 2020 s jedna-pětkou pod kapotou ještě zřejmě máte. Ale už jen několik dnů, tedy alespoň podle akčního ceníku na webu české Hondy, který je platný do 31. března nebo vyprodání zásob.

Honda CR-V je už tradičně nejprodávanějším modelem japonské automobilky na českém trhu. Loni tuzemské zastoupení podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) registrovalo 557 exemplářů, v roce předchozím, který byl před nástupem nového koronaviru tak nějak "normálnější", to bylo 1047 vozů.

Motor, jízdní vlastnosti

Neobvyklý hybrid

Hybridní systém zůstává pořád stejný. Jde tedy o poměrně neobvyklou techniku, která se skládá ze zážehového motoru, dvou elektromotorů, řídicí jednotky, lithium-iontového akumulátoru a konečně přímé převodovky. Pojďme si zopakovat, jak to funguje.

Roli spalovacího motoru zastupuje atmosférický dvoulitrový čtyřválec pracující v Atkinsonově cyklu, jehož výkon dosahuje 107 kW a točivý moment 175 N.m. Jeden elektromotor o výkonu 135 kW a točivém momentu 315 N.m, pak slouží výhradně k pohonu, druhý funguje jako generátor elektřiny – roztáčí ho tedy spalovací motor.

V závislosti na daných podmínkách kombinuje pohonné ústrojí tři různé jízdní režimy - elektrický pohon, hybridní pohon a konečně motorový pohon. V případě prvního napájí akumulátor hnací elektromotor a auto jede čistě na elektřinu, u hybridního pohonu dodává zážehový motor energii do generátoru, který ji obratem poskytne hnacímu elektromotoru (kola tedy roztáčí právě elektromotor), a v případě třetí varianty vytváří blokovací mechanismus spojky přímé propojení mezi zážehovým motorem a koly.

Systém nekooperuje s klasickou převodovkou, ale využívá přímé propojení pohyblivých součástí. Konstruktéři vidí hlavní výhodu v hladším přenosu točivého momentu a také kompaktnosti celého ústrojí. Stejně tak si dali hodně záležet na tom, aby řidič nepocítil přechody mezi jednotlivými režimy včetně zapnutí a vypnutí motoru.

Honda CR-V 2.0 e:HEV AWD Sport Line

Přechody mezi módy opravdu nejsou výrazně znát, nic vás neruší, nic necuká, všechno se děje hladce. Jen při důraznější akceleraci se ozve čtyřválec, který naruší dosud panující ticho. A jeho zvuk je takový hučivý, skoro až monotónní.

Spalovací motor si kromě zrychlení poslechnete také v táhlých stoupáních nebo na dálnici a v okamžicích, kdy hybridní soustava spouští režim, při němž se prostřednictvím třecí spojky přenáší točivý moment čtyřválce přímo na kola.

Jinak ale pochopitelně ústrojí pracuje tak, aby se ke slovu co nejvíc dostala elektřina, takže dvoulitr často odpojuje. Pokud je v akumulátoru dostatek energie, můžete si čistě elektrický režim vynutit sami stisknutím příslušného tlačítka. Podle oficiálních údajů dokáže hybridní CR-V jet čistě na elektřinu až dva kilometry. Věřím, že za jistých podmínek je to reálné, elektrický režim však funguje jen za vhodných podmínek – nesmíte moc šlapat na plyn, nesmíte jet do kopce, nesmíte jet moc rychle. Prostě se vám často stane, že vám auto elektrický režim nepovolí. Lepší je tedy všechno nechat na něm.

Dynamické schopnosti jsou slušné, hybridní CR-V potěší hlavně živostí v nižších rychlostech, v nichž díky točivému momentu elektromotoru velice ochotně reaguje na plynový pedál. Akcelerace sice není vyloženě dechberoucí, ale pro každodenní úkoly má hybrid síly dost. Tedy zhruba do 140, možná ještě do 150 km/h, dál už se Hondě moc zrychlovat nechce. Tohle auto fakt není levopruhý stíhač. A to nejen kvůli výkonu hybridního pohonu, ale také kvůli jeho projevu a spotřebě.

Jak jezdí? A za kolik?

Projev v případě CR-V znamená zejména zvýšený hluk od motoru, zvlášť na dálnici o něm budete vědět více než ve městě nebo na „pomalejších“silnicích. A spotřeba? Na cestě, po níž se po určitou dobu pohybujete stále stejnou rychlostí, navíc relativně vysokou, samozřejmě klasický hybrid přichází o svou největší výhodu, tedy možnost „vyřazovat“ spalovací motor a „plachtit“ nebo se pohybovat jen s pomocí elektřiny. Auto tak až na drobné výjimky, jako třeba úsek s výrazným klesáním, neustále spaluje benzin.

I proto moje průměrná spotřeba na dálnici činila 9,1 l/100 km. Ve městě byla realita mnohem radostnější, po Praze jsem jezdil za 7,1 l/100 km, a ještě uspokojivější byla při klidném přesunu mimo dálnici a s průjezdem přes několik obcí a měst, to jsem dosáhl na 5,7 l/100 km. Po týdnu užívání jsem auto vracel s průměrnou spotřebou 8 l/100 km.

Hybrid se samozřejmě také nehodí k tahání těžkých přívěsů, Honda v technické dokumentaci uvádí maximální zatížení 750 kilogramů v případě brzděného přívěsu a 600 kg u nebrzděného.

Honda CR-V 2.0 e:HEV AWD Sport Line

Ale jestli chcete hybridní Hondu CR-V jako rodinné auto, které se pohybuje po městě nebo beze spěchu po „venkově“, jezdí po nákupech, vozí děti do školy, o víkendech stěhuje famílii na chalupu a občas na nějakou tu dovolenou někam dál, může být tohle auto zajímavé.

Navíc i hezky jezdí. Ani na tom se nic nezměnilo. CR-V pořád působí takovým pevným, solidním a robustním dojmem. Je to auto s jízdním projevem laděným do klidu a pohodlí.

Má skvěle nastavený podvozek a tuhou karoserii, takže se projevuje velice komfortně i stabilně. Honda výborně filtruje nerovnosti, aniž by se od 18palcových kol ozývaly nějaké rány nebo se auto otřásalo, poskakovalo či přehnaně pohupovalo. Navíc v kabině – kromě občasně hlučnějšího motoru – panuje většinou sympatické ticho.

I když existují SUV se sportovnějším naturelem, CR-V umí velice solidně zatáčet a je příjemně ovladatelné - i díky přirozenému a přesnému řízení. Trakci a pocitu stability pomáhá pohon všech kol využívající vícelamelovou spojku, jež spojuje hnací hřídel se zadním diferenciálem a je ovládána elektromotorem pohánějícím hydraulické čerpadlo. Systém umí v případě potřeby přenést přibližně 60 % točivého momentu na zadní nápravu.