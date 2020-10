Ojetá Honda CR-V (RM/RE): Skvělá, ale ne pro každého

Honda CR-V je s námi už od poloviny 90. let. Recenzovaná, 4. generace dorazila v létě 2012 a vyráběla se do předloňska. Ideově navázala na přelomové, třetí vydání, technika se měnila v rámci potřeby.

Že čtvrté vydání populárního „kompaktního rekreačního vozu“, jak zní celý český název modelu CR-V, technicky vycházelo z třetí generace, přiznávala i samotná tisková zpráva v rámci prezentace modelu před osmi lety. To ale v zásadě ničemu nevadilo, neboť to skvělé zůstalo, naopak co se předtím trochu nepovedlo, výrobce vylepšil.

To první je především skvělý jízdní komfort s velmi nízkou hlučností. A také pohonné jednotky. Pokud chcete jistotu, doporučujeme volit benzinový pohon. Ten však byl v Evropě pouze jeden, a sice známý jednovačkový dvoulitr z řady R. Větší, už dvouvačková 2.4 z řady K se nabízela v této generaci (na rozdíl od předchůdce) pouze v zámoří.

Asi nejčastěji narazíte na vznětový čtyřválec 2.2 i-DTEC, který je druhou generací prvního vlastního dieselu Hondy. Bývá opředen mýty o spolehlivosti a odolnosti, což je pravda, ovšem s drobnými výhradami. Stejně jako jinde i tady se s lety a ujetými kilometry vyskytnou draze řešitelné problémy, třeba s částicovým filtrem. A ten je stále spíše dražší (kolem 15.000 korun). V průběhu produkce dále servisy řešily u tohoto motoru občas vadný snímač absolutního tlaku v sání či snímač teploty.

Rok po premiéře přidala Honda druhý, menší diesel 1.6 i-DTEC. Sice má stejné označení základní řady jako větší 2,2 litru, v tomto případě N, konstrukčních změn je však hodně včetně odlišného bloku, takže lze mluvit o jiném motoru. Specifickou závadou je u něj únik oleje v místě olejového chladiče a systému recirkulace spalin, což mají na svědomí závrtné šrouby chladiče zmíněné recirkulace EGR. I tady platí, že s lety a kilometry se mohou objevit „dieselové“ problémy.

Auto Tip 20/2020

Většina auta byla vybavena šestistupňovým manuálem nebo alternativně pětistupňovým automatem. Pouze 1.6 i-DTEC ve variantě se dvěma turbodmychadly se nabízelo rovněž s devítistupňovou samočinnou převodovkou. Ta je typu ZF 9 HP, a tedy konvenční planetové konstrukce, zatímco pětikvalt je vlastní specifickou konstrukcí Hondy.

Čtvrtá generace CR-V přinesla kromě nových motorů a devítistupňové převodovky, jež ale dorazila až v roce 2015, dvě technické novinky v oblasti podvozku. Tou první bylo nahrazení hydraulického posilovače řízení elektromechanickým, který umožnil k již tak moderním asistenčním systémům předchůdce (například protikolizní CMBS) nabídnout poloautomatické parkování, což hydraulické servořízení neumožňovalo.

A dále se obrovské změny udály v pohonu všech kol. Čtvrtá generace byla první, která mohla mít také pouze pohon předních kol. Naopak verze s pohonem všech kol poprvé v historii modelu opustila původní, originální řešení s mechanicko-hydraulickým duálním čerpadlem, kdy rozdíl tlaků kapaliny generovaný oběma čerpadly stlačoval lamely spojky, ve prospěch elektrohydraulicky ovládané lamelové spojky. Tím byla odstraněna kritika rychlosti připojování pohonu zadní nápravy, již se výrobce snažil v průběhu předchozích let odstranit některými technickými úpravami původního řešení, byť výsledek byl vždy polovičatý.

Příchod nové techniky pohonu „čtyřkolky“ se však neobešel zcela bez problémů. Zatímco předchozí systém vykazoval zpravidla jen nepatřičné hluky (vinou průniku vlhkosti do tělesa spojky s lamelami), novější řešení mělo již problémů více. Hluky ozývající se odzadu může mít na svědomí vadný motor elektrického čerpadla lamelové spojky. Děje se tak zejména při rozjíždění a manévrování v nízkých rychlostech. Některým uživatelům se rozsvítila kontrolka systému AWD, přičemž příčinou byl zpravidla vadný řídicí ventil tlaku oleje přiváděného na píst, jenž stlačuje lamely. Oboje bylo ale zpravidla vyřešeno už v záruce.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2014 2.2 i-DTEC/110 kW 203 000 km 279 000 Kč 2015 1.6 i-DTEC/88 kW 45 000 km 350 000 Kč 2016 2.0 i-VTEC/114 kW 105 000 km 439 000 Kč

Motory

2.0 i-VTEC/114 kW: V Evropě nabízený jediný zážehový motor vychází z agregátů řady R, které lidé nejvíce znají z Hondy Civic „UFO“, tedy deváté generace dále jejího nástupce v kubatuře 1,8 litru. Motory této řady platí za mimořádně spolehlivé a také velmi úsporné. Nejspolehlivější agregát v CR-V.

1.6 i-DTEC/88/118 kW: Menší ze dvou nabízených dieselů dorazil s ročním zpožděním. Je velmi úsporný a tichý. Slabší verze používá jedno turbo, výkonnější dostala dvě nestejně velká. Bonusem může být devítistupňová samočinná převodovka. I tady je spolehlivost odpovídající, přesto asi horší než u skvělého benzinového motoru.

2.2 i-DTEC/1.5 TDCi/110 kW: Větší diesel žil pouze do roku 2015. Je mechanicky odolný a spolehlivý, pokud se ale již vyskytne závada, může být oprava dost drahá. Příkladem je třeba ucpaný částicový filtr. Také pozor na samočinnou převodovku, která je jen pětistupňová vlastní specifické konstrukce Honda.

Náhradní díly na Hondu CR-V 2.0 i-VTEC Sada spojky 10 736 Kč Alternátor 21 791 Kč Ložisko zadního kola s nábojem 7528 Kč Sada předních stěračů 497 Kč

Ostatní

Airbag: Také v případě modelu CR-V hrozí montáž vadných airbagů, či přesněji jejich vyvíječe plynu dnes již zkrachovalé firmy Takata. Ty by však již měly být vyměněny v rámci svolávací akce. Ta se údajně týkala více než 21.000 kusů modelu.

Odolný podvozek, ale...: Šasi CR-V se spoléhá vpředu na modifikovaný McPherson, vzadu na víceprvkové zavěšení, v principu převzaté z předchůdce. Novinkou byly v době uvedení jeho hliníkové těhlice. Podvozek je již tradičně odolný, stejně jako druhovýroba dost omezená. Třeba v katalogu známé firmy Auto Kelly jsme vůbec nenašli spodní příčné rameno přední nápravy. Pouze čep.

Pětistupňová samočinná převodovka: Jak už víte z úvodu, pětistupňový automat je dílem Hondy a jedná se o takzvanou převodovku Hondamatic. Tu někteří vynášejí do nebes, jiní ji však kritizují. Dle Radka Marvana, jehož firma TOPRUN GT-R se na Moravě servisem samočinných převodovek zabývá, slabinou převodovky jsou vydírající se uložení hřídelů v obalu skříně. Opravit to lze vyvložkováním za asi 7000 korun, celý obal stojí trojnásobek. Celková repase převodovky stojí ale kolem 70.000 korun. Honda trochu lakonicky doporučuje olej v převodovce měnit nejpozději po ujetí 200.000 km, Radek Marvan radí jej zkrátit na 40.000 až 60.000 km. Používat se musí speciální mazivo ATF Z1 (Fluid).

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Benzin bývá dražší

Spolu s „ravkou“ je Honda CR-V služebně nejstarším SUV, které se v Evropě prodává. Na předposlední generaci se při uvedení většinou pěla chvála, akorát design nebyl každému po chuti, ačkoliv oproti předchůdci byl rozhodně méně kontroverzní. První ročníky se s puncem novoty prodávaly slušně, ale postupem času přicházela do segmentu nová a stále vychytanější konkurence, nad níž honda vlastně ničím pořádně nevyčnívala. Navíc sebevědomá cenová politika stavěla čtvrtou generaci CR-V v závěru sedmileté kariéry do stále okrajovější role. Nejlevnější ojeté exempláře dnes začínají pod 300 tisíci, na čtyřkolku s rozumným nájezdem ale bývá potřeba o padesát tisíc víc. Atraktivní jsou hlavně benzinové dvoulitry, které si mohou dovolit být i o 50 tisíc dražší než srovnatelná nafta. Do budoucna také budou klesat na ceně nejpomaleji, s rozmachem downsizingu už i v segmentu SUV si totiž bazary začínají osvědčeného železa cenit čím dál více.

Závěr

Čtvrtá generace CR-V nebyla žádný prodejní trhák a i coby ojetina je spíše na okraji zájmu kupujících vozy SUV. Je to však odolné a vcelku spolehlivé auto. Oproti evropským vozům jsou ovšem některé díly dražší a ani servis není tak dostupný. Chybějí nezávislí specialisté, kteří preferují spíše evropské značky.

Plusy

Komfortní jízdní vlastnosti

Nízká hlučnost

Lehké řazení u manuálních převodovek

Plynule řadící samočinná převodovka (zejména pětistupňová od Hondy)

Konečně rychle se připojující pohon zadní nápravy (verze AWD)

Často velmi bohatá výbava

Dodnes vysoká úroveň bezpečnosti

Všechny motory mají bezproblémový rozvodový řetěz

Velmi spolehlivý a úsporný zážehový dvoulitr s nepřímým vstřikováním

Minusy