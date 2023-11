Honda CR-V 2.0 e:HEV AWD vs. Nissan X-Trail 1.5 e-Power e-4orce – Tady jde o princip

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dle trendů napříč celým světem to vypadá, že budoucnost bude elektrická. Současnost je ale pořád velmi fosilní a produkuje řešení snažící se vyhovět všem. Tedy i zákazníkům myslícím to se životním prostředím vážně (ať už to znamená cokoliv), ale i lidem, kteří netouží prostát minuty a hodiny u nabíječek.

Řešení přechodného období leží v hybridech, na papíře obzvlášť v těch sériových. To jsou takové, kde motor slouží primárně k nabíjení baterie, která poté elektromotory roztáčí kola. Teorie proklamuje, že lépe to snad ani nejde – motor pracuje vždy ve svých nejefektivnějších otáčkách, uživatel navíc získává bryskní reakce a masivní zátah hnacích elektromotorů.

Radikální koncepce se chopili dva významní celosvětoví hráči. Počáteční výkop si přivlastnila Honda v předchozí generaci populárního CR-V, a než stihla přijet aktuální, šestá generace, pohání sériový hybrid již téměř celou její modelovou paletu v Evropě. Svůj podíl z trhového koláče v segmentu C-SUV by si ale rád ukrojil i Nissan, jehož X-Trail e-Power je překvapivě rafinovaným kusem techniky. Nyní jsme konečně dostali možnost postavit oba vozy proti sobě a zjistit, kdo se koncepce ujal lépe.