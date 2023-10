Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Objem zavazadelníku se u testovaného hybridu mezigeneračně zvětšil o 9 litrů na výsledných 587 litrů, což není vůbec marné. Po otevření pátých dveří s rychlejším a tišším elektrickým pohonem potěší velký nákladový otvor i jednoduché tvary, které umožní kufr využít na maximum. Nová Honda CR-V bohužel nemá chytrý systém Magic Seats, jehož využití neumožnil právě hybridní pohon, zadní opěradla se však dají sklopit téměř do roviny a zavazadelník se zvětší na 1651 litrů. Kdo by ale toužil po ještě větším kufru, může sáhnout po plug-in hybridu.

U zadních sedadel oceníte skutečně velký úhel otevření dveří i spousta místa před koleny či nad hlavou - a to navzdory panoramatickému střešnímu oknu, které je součástí základní výbavy. Automobilka zvětšila prostor pro kolena o 16 mm ve srovnání s předchozí generací a zvýšila rozsah nastavení zadních opěráků o 10 stupňů na celkem 16 pozic. Při své výšce 183 centimetrů jsem si tak mohl naprosto pohodlně sednout sám za sebe a byl jsem až překvapen, kolik prostoru mi zbylo. Komfort navíc podtrhuje vyhřívání zadních krajních sedadel.

Zmínku si zaslouží také panel ventilace s otočnými ovladači a klasickými tlačítky. Výdech ventilace je elegantně integrován do středové linie palubní desky a proudění vzduchu se nastavuje lehce vystouplými kolíčky. V testované výbavě Advance navíc vůz nabízí i ventilaci předních sedadel, čalouněných kůží a poprvé vybavených speciální konstrukcí, která by měla lépe stabilizovat tělo a zajistit pohodlnější nastupování i vystupování. Na kvalitu sedadel si přitom skutečně nemohu stěžovat - s autem jsem během jednoho dne absolvoval kolem 450 kilometrů a cítil jsem se velmi příjemně.

Nová Honda CR-V však nepřináší jen nový design, ale také větší rozměry. Rozvor testovaného vozu s pohonem všech kol narostl o 38 mm na 2700 mm, na délku vůz vyrostl o 106 mm na výsledných 4706 mm. Do šířky narostl o 11 mm na 1866 mm, zatímco výška klesla o 6 mm, takže v případě čtyřkolky na 1684 mm. Pro úplnost dodejme, že světlá výška zůstává u čtyřkolky solidních 200 mm.

Při pohledu z profilu vidíme silnou boční linii a jen decentně oplastované lemy podběhů a prahů. Za zmínku však stojí i vcelku bohaté boční prosklení s úzkými sloupky a níž uchycenými zrcátky, což pomohlo zlepšit viditelnost z vozu. Mimochodem v podbězích najdeme vždy pouze osmnáctipalcová kola, obutá do pneumatik s rozměrem 235/60 R18.

Honda CR-V, jeden z nejpopulárnějších vozů v segmentu SUV, byla v šesté generaci oficiálně představena již v létě loňského roku, ovšem pouze pro americký trh. Na její příchod do Evropy jsem si museli počkat o rok déle, jak už ale naznačovaly první dojmy kolegů zpoza volantu, tohle čekání se automobilce dá snadno odpustit. Na trh totiž přivádí opravdu velmi solidní vůz, který navazuje na pověstnou praktičnost a schopnosti minulých generací.

Motor, jízdní vlastnosti

Ničím vás neobtěžuje

Nová Honda CR-V je na evropských trzích dostupná už jen s elektrifikovanými pohony - fullhybridem e:HEV a plug-in hybridem e:PHEV. My jsme si poprvé vyzkoušeli klasický hybrid, který se ale mezigeneračně dočkal výrazného vylepšení.

Základem je čtyřválcový dvoulitrový zážehový motor, pracující v Atkinsonově cyklu, který dostal vysokotlaký, vícestupňový palivový systém s přímým vstřikováním, nízkoteplotní výkonný aktivní katalyzátor, pevnější klikový hřídel nebo svody s větší plochou. Cílem bylo zvýšení výkonu, ale i vylepšení ekologických schopností či izolace hluku a vibrací.

Elektromotor a generátor navíc nově nejsou ve stejné ose, což umožnilo zvýšit přenášený točivý moment o 6,5 % na 355 Nm. Došlo také ke zvýšení maximálních otáček elektromotoru na 14.500 min-1, díky čemuž se povedlo zvýšit maximální rychlost o 7 % - v případě čtyřkolky tedy až na 187 km/h.

Úpravou ale prošla i převodovka zajišťující přímé připojení motoru ke kolům. Kromě stávajícího vysokého převodového poměru dostala ještě nový nízký převodový poměr, přičemž oba byly optimalizovány pro co nejširší rozsah jízdních scénářů. Došlo tak ke zlepšení hnací síly při nízkých rychlostech, aniž by bylo nutné zvyšovat otáčky spalovacího motoru. V neposlední řadě ale došlo také ke zkompaktnění komponent hybridního pohonného ústrojí, které si ale zachovávají energetickou hustotu a účinnost při omezení velikosti a hmotnosti.

V řeči čísel pak spalovací motor nabízí nejvyšší výkon 109 kW při 6100 otáčkách a nejvyšší točivý moment 189 Nm při 4500 ot./min-1. Elektromotor nabízí nejvyšší výkon 135 kW a 335 Nm točivého momentu.

Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance AWD

Tolik z teorie, jak se ale hybridní Honda CR-V chová v praxi? Upřímně musím říct, že si nepamatuji hybrid, který by působil tak přirozeně a od řidiče vlastně nevyžadoval žádnou změnu přístupu. Systém pracuje nepostřehnutelně a přechody mezi hybridním a čistě elektrickým režimem v nízkých rychlostech mnohdy prozrazuje jen změna grafiky. Kromě naprosto plynulých přechodů má totiž pohonné ústrojí také skvělé odhlučnění, takže ho v nízkých rychlostech snadno přehluší jen puštěné rádio.

Pokud se do plynového pedálu opřete důrazněji, CR-V začne hezky nabírat tempo za decentního zvuku spalovacího motoru, který graduje a nepůsobí jako vysavač. Mimochodem akceleraci z 0 na 100 km/h zvládá hybridní CR-V za 9,4 sekundy a nemusíte se bát ani předjíždění. Dech ovšem neztrácí ani na dálnicích, kdy při 130 km/h v kabině stále panuje příjemná atmosféra a na německých dálnicích zvládne vůz stále příjemně zrychlovat.

Kombinovaná spotřeba by se podle údajů automobilky měla pohybovat kolem 6,7 l/100 km, což k mému překvapení není vůbec nereálná hodnota. Běžně se má spotřeba pohybovala okolo 7,4 l/100 km, nicméně během ranního dojíždění z vesnice za Prahou do centra se na palubním počítači objevilo i rovných 6 l/100 km. Naopak svižnější přesuny po dálnicích či okreskách uměly spotřebu vyhnat do rozmezí 8 až 9 l/100 km. S rozumným přístupem však nebude problém dlouhodobě jezdit kolem 7 l/100 km.

Jistě a pohodlně

Kromě velice příjemného hybridního pohonu však Honda CR-V nabízí i příjemný podvozek, naladěný na parádní kompromis mezi komfortem a sportovností. To je u testovaného hybridu zásluhou především nových amplitudově reaktivních tlumičů, které upravují tlumící sílu na základě vibrací od vozovky.

Mechanický systém je schopen rozpoznat menší a větší otřesy, podle čehož upravuje průtok kapaliny tlumičem. Podvozek tak zvládá velmi příjemně utlumit menší nerovnosti, jako jsou třeba různě záplatované silnice, například při průjezdu zatáček ale umí příjemně ztuhnout a zabránit zbytečným náklonům karoserie. Celkem bez problému si tak můžete užít i lehce sportovnější jízdní styl.

Jistotu za volantem navíc podtrhuje upravený systém pohonu všech kol, stále řešený tradičně kardanem, který se na rozdíl od minulé generace Hondy CR-V umí zapojit i ve vyšších rychlostech. Při důrazném zrychlení i v rychlostech kolem 100 km/h tak můžete na palubním počítači sledovat, jak část výkonu putuje na zadní kola.

Při zpomalování pak potěší dobře dávkovatelné brzdy se slušným nástupem. K plynulému zpomalení je ovšem možné použít i zesílenou rekuperaci, jejíž intenzita se nastavuje pádly pod volantem.

Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance AWD

V neposlední řadě si pak zmínku zaslouží i balíček asistenčních a bezpečnostních systémů Sensing 360, kterým je Honda CR-V vybavena jako první model značky v Evropě. Systém zahrnuje například hlídání mrtvých úhlů či jízdu v pruzích, adaptivní tempomat vás na dálnici bezpečně udrží mezi pruhy i v zatáčkách, při parkování se můžete spolehnout na 360° kamerový systém, atd.