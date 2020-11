Honda N-One je po úpravě hodně nazlobenou krabičkou. Nás se ale netýká

Standardní Honda N-One je zástupcem kategorie Kei car, což je japonská specialita těch nejmenších automobilů. Vznikla v roce 1949 a cílem byla výroba malých, cenově dostupných městských vozů, které se následně v provozu dočkají zajímavého zvýhodnění díky svým žlutým registračním značkám (černým pro užitkové vozy). Japonské úřady přitom mají jasná pravidla o tom, který vůz může být do kategorie zařazen. Od roku 1998 může být takové auto maximálně 3,4 metru dlouhé, 1,48 m široké a 2 metry vysoké. A výkon pohonné jednotky nesmí překročit 47 kW.

I dnes se Kei cars těší v Japonsku velké oblibě a Honda N-One jednoznačně patří mezi ně. Věděli jste, že v tamní motoristické soutěži dokonce takováto vozítka závodí? A ne jen tak někde, dějištěm jednoho z podniků je i slavná trať Suzuka, na níž se prohánějí monoposty formule 1.

Klasická Honda N-One však na první pohled nevypadá jako kdovíjak agresivní autíčko, má decentní rysy a spíše roztomilý vzhled. Společnost Mugen by to však ráda změnila a coby úpravce automobilů se okamžitě pustila do práce. Kdo říká, že vůz s maximálním výkonem 63 koní nemůže vypadat pořádně naštvaně?

A tak model N-One vybavuje agresivnější přídí, zadním spoilerem, jinými koncovkami výfuku či speciálními hliníkovými koly. V interiéru už změn není tolik, ostatně nás úpravce do kabiny nenechává ani nahlédnout. Informuje však, že kousek dostává třeba sportovní pedály. Tak co, jste fandy podobných roztomilých nesmyslů, nebo jde podle vás o absolutní zbytečnost? Buď jak buď, jedno je jisté. Podobného výtvoru se na evropských cestách určitě nedočkáme.