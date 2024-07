Honda Prelude se vrací jako hybrid. Koncept se ukáže v Goodwoodu

Koncept znovuzrozené prelude, kterému do produkčního stavu chybí jen registrační značky, bude středobodem oslav výročí hybridů Hondy na Festivalu rychlosti v Goodwoodu.

Goodwoodský Festival rychlosti bude místem evropské premiéry konceptu nové Hondy Prelude. Ovšem, hovořit o konceptu může být příliš opatrné – vůz vypadá, že by stačilo na něj upevnit registrační značky a sundat černé fólie z oken a mohl by vyrazit do provozu. Navíc, automobilka rovnou hovoří o „sériovém modelu slavného jména“.

Letošní Goodwood bude pro Hondu ve jménu oslav 25 let svých hybridních technologií; prvním hybridem bylo kupé Insight, představené v roce 1999. Právě prelude bude v sériové verzi také oslavou – podle automobilky má „přinášet radost z jízdy prostřednictvím dokonale vyvážené jízdní dynamiky a palivové účinnosti“.

Koncept sám o sobě už zas takovou novinkou není, ukázal se už loni na veletrhu Japan Mobility Show. S přísnými evropskými emisními pravidly však nikdy není jisté, jaká na druhém konci světa odhalená auta přijdou na starý kontinent, prelude ovšem ano – v podobě „hybridního elektromobilu“, jak píše automobilka.

Jak to bude se sportovními výkony nové prelude, samozřejmě zjistíme, až se dostaneme za její volant. Můžeme-li ale hádat z nového civicu, jehož jízdní vlastnosti jsou až šokujícím způsobem skvělé, máme se opravdu na co těšit.

„Aby si tento model zachoval své sportovní geny, propojili jsme účinnost a ekologický aspekt elektrifikované jízdy s podmanivým zážitkem z řízení. Radost z jízdy tak odpoutává uživatele od každodenního života,“ řekl Tomojuki Jamagami, hlavní inženýr a vedoucí velkých projektů společnosti Honda. Dodal, že prelude „je klíčovým krokem k naplnění našeho závazku, aby 100 % nových prodaných vozidel bylo do roku 2040 poháněno akumulátory nebo vodíkovými palivovými články“.