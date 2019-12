Honza Dostál z Fichtlpůjčovny: Fichtla jsem chtěl od třinácti

Za nenápadnými vraty v Papírenské ulici na Praze 6 najdete ráj pro všechny milovníky starých československých motorek – také se jmenuje výstižně Czechoslovakia moto. Uvnitř to vypadá jako ve staré stodole, všude staré motorky na renovace, náhradní součástky, díly z lakovny a staré plakáty či černobílé fotky. Hned za dveřmi stojí zaprášený stojan čerpací stanice, který prý bude zase brzy funkční.

Místo má takovou patinu, až redakční fotograf Jirka Pekárek jásá a baví se všemožnými kompozicemi. Není divu, že si dílnu půjčuje na workshopy i jeden známý výrobce fotoaparátů. „Dokonce i paní majitelka žasne, že jsme tady teprve od začátku roku,“ baví se naším nadšením spolumajitel a zakladatel dílny Honza Dostál (33).

Neskrýváme nadšení, tohle je místo pro chlapy – Honza hrdě ukazuje tabulku „Kouření povoleno“. Když není vývrtka, otevře se láhev vína vrtačkou a v rohu je gauč se stolkem pro pohovoření s přáteli. Prostě garáž snů.

Životní škola USA

Ačkoli nikde cestou neuvidíte poutače ani nic, co by vedlo na místo, dílnu znají i cizinci z druhého konci planety. Může za to neotřelá služba se všeříkajícím názvem „Fichtlpůjčovna“. Na pár hodin nebo celý víkend si můžete půjčit stroj, a klidně i s průvodcem po metropoli a okolí. „Volají nám cizinci, že nás našli na internetu, jsou to motorkáři a chtějí si Prahu projet stylově na jawě nebo pionýru. Nejčastěji si je půjčují na půlden, v ceně je i přilba a palivo,“ vysvětluje princip půjčovny Honza Dostál. Zkušenosti se silou sociálních sítí má z tříleté práce pro brašnářství Tlustý, které začínalo jako malá dílnička a dnes ho zná kdekdo.

Ještě před pár lety se přitom jeho kariéra ubírala úplně jiným směrem. Absolvent dopravní průmyslovky z Havířova na prahu dospělosti vyrazil do USA. „Dělal jsem tam během čtyř let úplně všechno. Rukama na stavbách, pak jsem řídil a nakonec založil malou transportní firmičku. Auta mě provázejí celý život, vystřídal jsem jich tam asi třicet,“ zubí se Honza.

Po návratu do Čech po letech okusil třeba práci pro nadnárodní korporát, až zakotvil na manažerské pozici v hotelu Hilton. A byl by tam i zůstal, kdyby před třemi lety neslavil třicetiny. „Od třinácti jsem chtěl fichtla. A když jsem před kulatinami přemýšlel, co bych opravdu rád, rozhodl jsem se konečně splnit si tenhle dětský sen. Koupil jsem za osm tisíc v Mikulově vrak, cesta mě vyšla pomalu na víc. Přes zimu jsme motorku s kamarádem renovovali a já na ní začal jezdit do práce. Myslel jsem, že mě to brzy pustí, ale naopak mě to bavilo čím dál víc a auto stálo v garáži,“ vzpomíná.

Jsme první!

Před dvěma lety při pohledu na pionýr zaparkovaný před luxusním hotelem pronesl prý kamarád kuchař Přemysl památnou větu: „Bylo by skvělé, kdyby se dal fichtl někde jen tak půjčit!“

Toho se Honza chytil a zjistil díru na trhu, která těží z recese nebo nostalgie. Rizika poškození motorky jsou vysoká, nikdo stroje pořádně nepojistí. A jak počítat třeba amortizaci? Přesto do toho s přáteli šel. Zatím jen pozvolna současně při práci. Motorky půjčovali zájemcům na parkovišti před bytovkou. Ale nebylo to ono. „Tak jsem dal výpověď ze skvěle placené práce a šel dělat něco, čemu vůbec nerozumím,“ krčí Honza rameny. Začínali před dvěma lety na Strossmayerově náměstí v budově, kde se točil seriál Sanitka. Prostory ale brzy nevyhovovaly, a tak se zkraje letošního roku přestěhovali do Bubenče. Současnou dílnu si pochvalují, protože má duch místa i pro další návštěvníky. Se svým společníkem Janem Lemfeldem už Honza nadchl čtrnáct spolupracovníků.

Zájem mají i firmy

Kromě půjčovny nabízejí komentované vyjížďky s průvodcem, například po tajemstvích staré Prahy. A to i cizojazyčně. Samotné půjčovné by provoz dílny nepokrylo, žije hlavně z renovací a oprav motorek. Zatím nevydělávají, ale už aspoň nedotují dílnu z uspořených peněz na rozjezd.

Napřesrok chtějí půjčovat deset malých motorek, tři babetty a tři velké motorky Jawa 250 a 350. Připravují už také tatran, plánují rovněž velorex a výhledově snad ural se sajdkárem.

„Původně jsme si mysleli, že k nám budou jezdit jednotlivci. Ale nejčastěji přijde skupina přátel a vyrazí na půlden na Karlštejn. Často turisté anebo firmy, které si půjčí stroje skupinově jako team building,“ vypočítává Honza s tím, že už chystají i babettu pro něžné polovičky. Muž si vypůjčí motorku a ženě moped s automatickou převodovkou. Zájem by prý byl. Úplně levné to není, ale to staré československé motorky už také ne. A retro dnes frčí. Možná o chlapcích z Czechoslovakia moto nečtete naposledy.

Kolik stojí půjčení? Jawa 20,21,23 den/6 hod 2500/1250 Kč Fichtlem na rande 3,5 hodiny 890 Kč Záloha 5000 Kč

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.