Otestovali jsme Jawu 350 Special: Legenda v novodobém vydání

To byli tenkrát chlapi! Vůbec nechápeme, jak mohli František Šťastný nebo nedávno zesnulý Bohumil Staša pelášit tak rychle na úzkých gumách a dlažebních kostkách, a to i za deště. Technika v šedesátkách značně zlobila, František vzpomínal na riziko nenadálého kousnutí motoru, a proto měl levou ruku neustále nachystanou na spojkové páčce.

Pokud si chcete připadat jak Valentino Rossi z dřevních dob, těžko najdete levnější stroj než Jawu 350 SOHC na snímcích. Má přídomek „Special“, což vystihuje, oč tu běží. Každý rok se celokapotovaných retroraket urodí jen něco přes čtyřicet kusů. Je to tedy tip na zajímavou investici.

Výkonu má třinda tak akorát, aby na ní mohl zalehnout i jezdec, který držel naposledy řídítka kývačky při výletu na koncert Káťáků. Nemusí se ani bát, že by nad nádrž neposkládal bříško vypracované za ty roky pitím piva. Na subtilně vyhlížející motorku se vejde i jezdec vyšší než 180 cm.

Import. No a co?

Jako první z novodobých třistapadesátek přišla před dvěma lety OHC evokující 350/634 alias „Vencovu Konopnici“ ze Slunce, seno, jahody. Od letošního roku se nabízí poloterénní scrambler, který jsme představili před pěti čísly. A loni se ukázala celokapotovaná verze Special, kterou jsme zatím netestovali a vidíte ji teď na snímcích.

Jednoválcová čtyřstovka pochází z Číny a je i v Evropě k mání jako Shineray, polský Romet nebo francouzský Mash. Původně jde snad o starou Hondu 400. Čili výkonově už žádný zázrak, ale rve se o život agilně. Má hutný zvuk a nesmírně snadnou údržbu.

Starý karburátorový motor dostal kvůli evropským emisním normám vstřikování a na výfukové koleno přibyla trochu humpolácky navařená lambdasonda. Bohužel zrovna tohle je nejslabším bodem výsledku, protože u dvou ze tří testovaných jaw v poslední době nám svítila emisní závada. I tady ale platí oblíbené heslo o nulovém vlivu na funkci.

Kotouč i vzadu

Soutěžák `a la šedesátky stojí nejvíc ze třech modelů – 119.900 Kč. Za víc nepřiplatíte, i barva je vždy jen červená. Cenově je o dvacet výš než základní verze 350 OHC, ale jen deset od scrambleru. Technicky je z nich special nejdál, což znamená větší kotouč vpředu a druhý tentokrát i vzadu. Díky tomu má ABS i tam, zatímco další dva modely s bubnem na zadním kole si musí vystačit s citlivým nožním dávkováním. Brzdí o míle lépe než nedávno testovaný scrambler. Tam jsme nejásali ani nad přilnavostí plášťů Yuanxing, které na specialu vystřídaly o něco lepší Kenda. Pokud byste se ale chtěli v zatáčkách podívat blíž k asfaltu, chtělo by to pořád lepší gumy. Motorka se tam i díky tužšímu naladění podvozku vrhá s chutí.

Výkon osmadvacet koní není opticky žádný zázrak, leč na courání po okreskách vlastně stačí. Z optimálních cestovních 110 km/h to ulehnutím vyženete klidně až přes sto čtyřicet. Na dálnici není problém držet dlouhodobě povolený limit. Na čtyřstovku to sice pravda pořád není žádné terno, ale tohle retro na trhání rekordů vážně nebylo myšleno. Navíc ve vysokých otáčkách vibrace dosahují hodnot, které hrozí rozebráním stroje. Starosvětský dojem je tím ale dokonalý – motorky se kdysi také klepaly jako „drahej pes“.

Klíč do dlaní

Ač to nevypadá, i soutěžní replika je pro dva. Ale pokud budete chtít vyvézt mámu na výlet „jako tenkrát“, musíte vzít do ruky nářadí. Bobík zakrývající zadní sedlo drží šrouby. Ani pak si vzadu nebude pasažérka příliš hovět. Pokud i po dětech myslela na tenkou linii, bonus pro oba – vejde se totiž pozadím i před lakovaný kryt a vy nemusíte nic demontovat.

Rovnou ale říkáme, že special na dlouhé cesty vážně není. Tak třeba hned ta popravčí poloha za řídítky. Pokud už vám odvykly necvičená zápěstí a krční obratle, budete se zprvu trápit. Páčka spojky je hodně tvrdá na zmáčknutí, nožní řazení kvůli přepákování k posunutým stupačkám mnohem méně přesné než u dalších dvou modelů. Ani po týdnu jsme nenašli neutrál napoprvé...

Rozum stranou

Special jsme si během týdenního testování zamilovali. Racionálně dává nejmenší smysl ze tří současných modelů Jawy 350. Pokud už si obhájíte myšlenku investovat sto tisíc do motorky s čínským základem a ručním dotvořením v Týnci nad Sázavou, nejpohodlněji se svezete na základní verzi 350 OHC. Nejpraktičtější je scrambler, který je trochu designově ulítlý, ale zato může i do lehčího terénu. Kapotovaná verze Special je nejdražší, nejméně pohodlná a značně nepraktická na delší vyjížďky. Je ale prostě krásná. Dokonce natolik, že bychom si ji klidně postavili do obýváku vedle krbu. A jednou bude nejspíš vzácná. Ani vám neurve kapsu, přestože osmadvacet koníků musíte často popohnat plynem, vidíme spotřebu někde kolem pěti litrů. Pokud už jste se dostali do motorkářské fáze, kdy chcete více vlastnit než jezdit, má special hodně do sebe. Podobného přímého konkurenta ani nenajdete, ostatní kapotované tří- a čtyřstovky jsou jízdně i výkonově jinde.

Plusy

Líbivé retro

Dobrá cena

Solidní jízdní vlastnosti

Nejlepší brzdy z třistapadesátek Jawa

Minusy

Vzhledem k objemu malý výkon

K sundání krytu sedla potřeba klíče