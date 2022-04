Hromadná svolávačka koncernu VW. Celosvětově svolá 100.000 vozů, problém mají i plug-in hybridy

Informaci, kterou nejprve přinesl na svém webu německý deník Bild, potvrdil podle agentury Reuters mluvčí německého výrobce vozů. U vozidel, která spojují klasický spalovací motor s elektrickým pohonem a dobíjejí se přes zásuvku, hrozí požár kvůli nedostatečně izolované vysokonapěťové baterii, uvedl mluvčí. V samotném Německu se podle Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) už objevilo 16 případů, kdy přesně taková situace nastala.

V Německu bude automobilka svolávat na 40.000 vozů. Budou mezi nimi mimo jiné modely jako Audi Q3, Škoda Octavia a VW Golf, uvádí Bild.

Automobilka Škoda Auto svolává v České republice kvůli nebezpečí požáru do autorizovaných servisů 2028 vozů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb s benzinovými motory 2,0 TSI evo, které byly vyrobeny od srpna 2020 do současnosti. Řekl to mluvčí Škoda Auto Pavel Jína.

Nejvíce svolávaných vozů pochází od mateřské značky VW, do servisu bude muset jít 58.100 jejích vozidel Passat, Golf, Tiguan a Arteon na celém světě. V případě Cupry je to 30.467 vozů, Škoda musí do dílen povolat na celém světě 5636 aut. Poměrně dobře dopadla značka Audi, která povolá 6320 vozů a Seat se 798 vozů.

Bild varuje, že majitelé dotčených vozů budou muset do dílen dvakrát. Při první návštěvě jim technici odstraní vadný kryt tak, aby se co nejdříve zamezilo možné příčině požáru. Nový pak namontují až při druhé návštěvě, podle Bildu zřejmě proto, že nové součástky zatím nejsou k dispozici.

Automobilka Škoda Auto pak svolává v České republice do servisu asi 1000 plug-in hybridních vozů Superb, Octavia iV a Octavia RS iV. V extrémním případě hrozí zahoření vozu od baterie. Žádný takový případ ale Škoda zatím neeviduje, řekli dnes ČTK mluvčí Škoda Auto Pavel Jína a Zbyněk Straškraba.

Zhruba 300 z 1000 svolávaných vozů patří přímo automobilce Škoda Auto. "V extrémním případě, pokud by v té baterii došlo ke zkratu, tak by mohla selhat pojistka, mohlo by dojít k výboji a z toho by mohlo dojít k zahoření auta," řekl ČTK Straškraba. Podle agentury DPA je zatím evidován požár jednoho vozu Volkswagen Golf GTE. V servisu se bude do vozů instalovat izolační podložka.