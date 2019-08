Hybridní BMW s logem M? Ostrá M140e by mohla nabídnout až 400 koní

Elektrifikace je hlavním tématem snad všech automobilek, včetně BMW. Tradiční mnichovská značka by podle informací webu Automobile měla do roku 2023 nabídnout hned 25 vozidel s různou úrovní elektrifikace – tedy od tradičních hybridů až po elektromobily. A i když většina z nich bude zaměřena především na snižování emisí a spotřeby, jeden by mohl být zaměřen i na tradiční radost z jízdy: plug-in hybridní jedničková řada M140e, pod jejíž kapotou by se mohlo ukrývat až 400 koní.

Mohlo by se tak jednat o zajímavou náhradu řady 1 z produkce divize M, jehož výroba je podle dřívějších vyjádření automobilky krajně nepravděpodobná. BMW totiž nepovažuje výkonné hatchbacky za globální záležitost a z obchodního hlediska tak pro ni nejsou zajímavé tolik, jako třeba rozrůstající se segment SUV.

Dosud nejvýkonnějším modelem jedničkové řady je tak BMW M135i xDrive, které nabízí sympatických 225 kW (306 k) a 450 Nm točivého momentu. Již v příštím roce bychom se však mohli dočkat představení plug-iny hybridní varianty, jejíž výkon by se podle magazínu Automobile mohl vyšplhat až na 400 koní.

Základem novinky by se měl stát 2.0 litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu přes 300 koní s točivým momentem okolo 400 Nm, kterému by měl sekundovat elektromotor o výkonu cca 80 koní. Kombinovaný výkon by se měl pohybovat okolo 400 koní a 500 Nm točivého momentu. Baterie by měla mít kapacitu okolo 35 kWh, což by mělo stačit na čistě elektrický dojezd okolo 80 až 112 km.

Zatím se jedná pouze o spekulace, model s podobnými parametry by však jedničkové řadě rozhodně slušel. Značce by navíc mohl přilákat nové zákazníky, kteří hledají vyvážený poměr mezi sportovností, zábavou za volantem a ekologickým provozem bez ohledu na omezený dojezd elektromobilů a jejich zdlouhavé nabíjení.

Z avizovaných pětadvaceti elektrifikovaných modelů BMW, které prý značka v následujících letech představí, by pak 12 modelů mělo být hybridních a 13 modelů čistě elektrických. A chybět by mezi nimi neměly ani vozy z produkce značky MINI.