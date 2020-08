Hybridní Ford Bronco poodhaluje parametry, zamíří i do Evropy?

Nový Ford Bronco byl představen pouze s konvenčními spalovacími motory, bývalý ředitel značky Jim Hackett však již v minulém roce potvrdil, že se dočkáme i elektrifikované verze. Její vývoj pak před pár týdny připomnělo video, ve kterém se na chvíli objevil přístrojový štít s informacemi o elektrické pohonné soustavě.

Tou dobou se na internetu vyskytovala řada spekulací o podobě hybridní pohonné soustavy nového Bronca, více světla však do situace až nyní vnesl web TFL Cars, který zveřejnil informace získané od jednoho z insiderů pracujících na projektu. Informace tak sice nejsou oficiální, přesto jde zatím o to nejlepší, co máme k dispozici.

Podle zdroje TFL Car by mělo být hybridní Bronco osazeno desetistupňovou modulární hybridní převodovkou, která má být spojena s 3.0 litrovým šestiválcem EcoBoost. Tuto motorizaci přitom Ford využívá již v několika modelech (Explorer, Lincoln Aviator nebo Continental), kde je naladěna na výkon v rozsahu cca 261 kW až 368 kW (355 k až 500 k). Nejsilnější verzí je přitom osazen plug-in hybridní Lincoln Aviator.

Ať už ale bude naladění samotného 3.0 litrového šestiválce jakékoliv, podle zákulisních informací by měl být spojen s elektromotorem o výkonu cca 35 kW (cca 48 k). Stejný elektromotor přitom již v současnosti využívá Ford Explorer Hybrid (nabízený i v Evropě) a do budoucna by se ho měl dočkat i Ford F-150 Hybrid.

Pokud by se přitom Ford rozhodl naladit hybridní Bronco na výkon hybridního Exploreru (kombinovaný výkon 336 kW/457 k, 825 N.m), existuje malá šance, že bychom se ho mohli dočkat i na evropských trzích. Emise CO 2 hybridního Exploreru se totiž pohybují na úrovni 71 g/km (dle WLTP), díky čemuž plní i přísné emisní normy Euro 6.2.

Hybridní Bronco by se navíc na evropských trzích mohlo směle utkat s dalšími hybridními konkurenty určenými do náročnějšího terénu. Již brzy bychom se totiž měli dočkat představení elektrifikovaného Jeepu Wrangler 4xe PHEV, poháněného elektrifikovaným 3.6 litrovým šestiválcem Pentastar, a elektrifikaci se nevyhne ani nový Land Rover Defender.

Na rozdíl od dvojice výše zmíněných konkurentů si však na elektrifikované Bronco budeme muset počkat o něco déle. Podle informací TFL Car se totiž představení nového Bronca Hybrid dočkáme až v průběhu příštího roku.