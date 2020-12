Hyundai i20 1.0 T-GDI MHEV DCT – Překvapivě dospělý prcek

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Ještě působivější je ale prostor na zadní lavici. Při svých 183 centimetrech jsem si pohodlně sedl sám za sebe a stále mi zbýval dostatek prostoru nad hlavou i před koleny. Díky nárůstu milimetrů do šířky navíc zbývá i dostatek prostoru pro ramena, takže ani cesta ve čtyřech by neměla být problém. Prostor pro pátého cestujícího bych ale bral vyloženě jako nouzovku.

Začněme od základu, tedy platformy GB, která je převzata z minulé generace. Jenže to je asi tak jediné, co má předposlední a poslední generace i20 společného. Nová i20 totiž nabízí delší rozvor (+10 mm), je delší (+5 mm) a také širší (+16 mm). Milimetry se ubíraly pouze v oblasti výšky (-24 mm), což ale pomohlo podtrhnout výrazný dynamický design.

Motor, jízdní vlastnosti

Elektrifikovaný silák

Pod kapotou testovaného Hyundai i20 byla uložena zatím vrcholná motorizace (tedy až do oficiálního zahájení výroby ostrého modelu s označením N), kterou je mild-hybridní benzínový tříválec s označením 1.0 T-GDI MHEV. Ten bývá standardně spojen s inteligentní šestistupňovou manuální převodovkou iMT, která má elektronicky ovládanou spojku, v testovacím voze byl však kombinován s příplatkovým sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DCT (+40.000 Kč).

Benzínový litr s označením Kappa II pracuje s přímým vícebodovým vstřikováním, zajímavější je však jeho 48V mild-hybridní systém, který pracuje s tradičním startér-generátorem a v kufru uloženou baterií s kapacitou 0,44 kWh. Ta se nabíjí během brzdění rekuperací, jejíž sílu si vůz nastavuje samostatně v závislosti na řadě proměnných (např. nabití 12 i 48V baterie, rychlosti, otáček motoru, atd.). Při rozjezdech či akceleracích pak elektromotor pomáhá spalovacímu motoru výkonem cca 12 kW.

Systémový výkon přitom dosahuje 88,3 kW (120 k) při 6000 otáčkách a 200 N.m točivého momentu v rozmezí 2000 až 3500 otáček za minutu. Vozu s provozní hmotností v rozsahu 1190 až 1300 kg to stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h v čase 10,1 sekundy a maximální rychlost by měla dosahovat až 185 km/h.

Na první pohled to nemusí být zrovna oslnivá čísla, v praxi ale i20 s touto motorizací působí krásně živě. Motor má kultivovaný chod a poměrně příjemný zvuk, což je vzhledem ke slabší zvukové izolaci rozhodně fajn. Vadou na kráse je ale skutečnost, že se vůz po každém nastartování přepne do Eco režimu, ve kterém působí motor vyloženě mrtvým dojmem. Reakce na plynový pedál jsou mdlé, převodovka řadí extrémně brzy a jízda je neslaná, nemastná. Po přepnutí do režimu Comfort, případně Sport, ale motor opravdu výrazně ožije. Zlepší se reakce, převodovka se nebojí vyslat ručičku otáčkoměru do vyšších míst a jízda začne být velmi příjemná.

Prozatím vrcholná motorizace se přitom nebojí ani dálnic, kde při povoleném maximu točí cca 2800 otáček na sedmý rychlostní stupeň. Ani z těchto rychlostí přitom nemá problém pružně zrychlovat, při dynamičtější jízdě se ale ukazuje lehká nejistota automatické převodovky, která občas delší dobu váhá nad tím, jaký převodový stupeň vlastně použít.

Poněkud zvláštní je pak i naladění systému rekuperace. Jak už jsem zmínil, intenzitu brzdění si auto nastavuje samo v závislosti na řadě proměnných. Nástup brzdného účinku se tak dostavuje pokaždé v trochu jiné chvíli a intenzitě. Jakmile už se ale auto rozhodne brzdit rekuperací, je brzdný účinek až překvapivě silný. Někdy se tak můžete dostat i do situace, kdy budete sjíždět kopec s nohou na plynovém pedálu.

Zajímavý paradox se pak vztahuje i k funkci plachtění s vypnutým motorem, která já dostupná pouze v Eco režimu. Podle automobilky by totiž tato funkce měla být vyhrazena pouze pro modely s inteligentním manuálem iMT, jak nám ostatně potvrdilo české zastoupení. Jak ovšem vtipně poznamenal jeden můj kolega – je škoda, že o tom automatu nikdo neřekl. Při jízdě konstantní rychlostí po rovných úsecích v Eco režimu totiž i automat několikrát zobrazil hlášku „Plachtění“ a ručička otáčkoměru spadla na nulu. A to jak na okreskách, tak při dálničních rychlostech.

Navzdory silné rekuperaci, plachtícímu hybridu a asistenci elektromotoru přitom nejsilnější mild-hybridní i20 nevykazovala zrovna ukázkovou spotřebu. Zatímco automobilka hovoří o kombinované spotřebě v rozmezí 4,3 až 4,7 l/100 km, můj nejlepší výsledek byl 5,9 l/100 km. To jsem se ale musel opravdu hodně hlídat, protože běžné jsem se pohyboval spíše okolo 6,5 l/100 km. Celkem paradoxní je přitom fakt, že minimálně podle tabulkových hodnot by měl vrcholný tříválec nabídnout nejlepší spotřebu ze všech nabízených motorizací.

Slušný základ zkazila výbava

Jak už jsem zmiňoval v úvodu, nová generace i20 podědila platformu po svém předchůdci. Podvozek tak nabídne přední nápravu McPherson s příčným stabilizátorem a zadní nápravu s vlečnými rameny a zkrutnou příčkou. Naladění podvozku je ale kompletně přepracované a výrazně dál.

Už při prvním setkání působila i20 tvrdším dojmem, i díky tomu je však vůz stabilní, karoserie se příliš nenaklání a jako celek působí hezky agilně. Na kvalitních silnicích je přitom auto i poměrně komfortní a drobné nerovnosti mu nedělají problém. Testovaný kousek ale bohužel dostal již výše zmiňovaná 17“ kola s nízkoprofilovými pneumatikami o rozměru 215/45, což na rozbitých okreskách nedělá dobrotu. Zejména od zadní nápravy se tak občas ozvala nepříjemná rána a občas si podvozek i lehce uskočil. Pevně ale věřím, že o palec menší ráfky pomohou vlastnosti podvozku výrazně zlepšit a neublíží ani estetice.

Hyundai i20 1,0 T-GDI MHEV DCT

Technologie vyšších segmentů

Velmi působivá je také nabídka bezpečnostních a asistenčních systémů, která odpovídá větším modelům z vyšších segmentů. I malá i20 totiž může mít autonomní nouzové brzdění s varováním před čelním nárazem, sledování mrtvého úhlu, asistent pro odvrácení kolize s vozidlem ve slepém úhlu nebo skvěle fungující aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA, který v kombinaci s adaptivním tempomatem výrazně usnadní cesty na delší vzdálenosti. Jistě ale nemusím zdůrazňovat, že sofistikovanější „aktivní“ asistenti jsou vyhrazeni pro vyšší výbavové stupně, případně jsou součástí paketu Premium.