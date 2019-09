Hyundai i30 Fastback N Performance – Nikam nepatří, ale je skvělý

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Jinak ale opravdu není moc co vytknout. Hyundai i30 N má skvělé sedačky, které jsou pohodlné, ale díky výraznému bočnímu vedení udrží vaše tělo v té správné pozici, i když budete s autem blbnout. Volant s tlustým věncem se dobře drží, pěkně do ruky padne i řadička. Před sebou máte přístrojový štít s klasickými budíky, které jsou hezky čitelné.

S tímhle kouskem se to má totiž tak, že v karoserii typu liftback nabízí charakter ostrého hatchbacku. A jiné podobné auto na trhu prostě neexistuje. Jasně, je tu Škoda Octavia RS , ale i když oba vozy fakticky patří do nižší střední třídy, ve skutečnosti je mladoboleslavský liftback o výrazný kus větší.

Motor, jízdní vlastnosti

K omezovači!

Základ auta zůstává shodný s hatchbackem i30 N. Také fastback je tudíž poháněný turbodmychadlem (twin-scroll) přeplňovaným benzinovým dvoulitrem, který je dostupný ve dvou variantách. Základní (na kterou hned zase zapomeňme) poskytne 184 kW a silnější Performance, tedy ta testovaná, nabízí 202 kW. Točivý moment činí v obou případech 353 N.m, při využití funkce overboost pro krátkodobé zvýšení plnicího tlaku až 378 N.m. Poháněná jsou přední kola, a to prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky.

Nebudu vás ale zdržovat dlouhými řečmi. Motor je jednoduše skvělý. Dojem z něj ovlivňuje zvolené nastavení, ale ať už vyberete jakékoli, na výše uvedeném hodnocení to nic nezmění. Chování motoru v jednotlivých módech totiž dává dokonalý smysl.

V normálním režimu je dvoulitr příjemně kultivovaný a nenucený. Při každém přidání cítíte, že máte k dispozici solidní sílu, ale motor vám ji nijak nenutí. Pohrajte si však s nastavením, vyberte ostřejší setup a z kliďase se najednou stane divoch.

Dvoulitr náhle přímo žadoní, abyste si s ním hráli. Láká na bleskovou odezvu na plyn a následný masivní zátah – a pozor, dokonce s gradací výkonu. Pošlete ho nad pět tisíc otáček a budete jen zírat, co dovede a jak se mu to líbí. A líbit se to bude i vám.

Zážitek navíc podporuje výfuk s aktivní klapkou, který do světa vypouští příjemný zvukový doprovod. A když u omezovače dáte nohu z plynu, přidá i rošťáckou „střelbu“.

Ještě než se vrhneme na jízdní vlastnosti, pojďme si rychle odbýt spotřebu. S i30 N Fastback Performance jsem najezdil přes 500 kilometrů s průměrem rovných 12 l/100 km. Je vám určitě jasné, že konzumace benzinu u takového auta hodně závisí na tom, jak ho používáte. Jistě půjde jezdit i pod 9 l/100 km. Ale třeba i za patnáct.

Dvě tváře

V předchozích řádcích jste několikrát narazili na slova jako „nastavení“, „režim“ či „setup“. U i30 N jsou to opravdu důležité věci. Možnost měnit jízdní módy nebo charakter jednotlivých částí vozu nabízí spousta aut, ale v rychlém Hyundai jsou rozdíly mezi nastaveními obrovské.

Kromě zvuku či tlumičů si můžete pohrát i s nastavením svornosti elektronicky ovládaného mechanického samosvorného diferenciálu nebo vypnout automatické meziplyny. Jinými slovy, auto si dokonale přizpůsobíte, aby vám vyhovovalo.

Můžete z něj mít poměrně kultivované, pohodlné, ale pořád rychlé „gé-téčko“ na delší cesty nebo do města, ale také tvrdý „sporťák“, u jehož řízení se docela nadřete. Já jsem strávil nejvíc kilometrů s nejostřejším nastavením – jen podvozek a řízení jsem hodil do „normálu“.

Ve sportovním nastavení mi totiž řízení připadalo až moc tuhé, postrádal jsem v něm cit. A podvozek? Ten je zase příliš tuhý, což se projevuje neustálým drncáním a natřásáním, dokonce i na vcelku hladké silnici. Vzpomněl jsem si na dětství, jak jsem jako kluk sedával na ždímající pračce. Tak asi jsem si občas připadal. Na běžné silnici mi prostě tohle nastavení přišlo už přehnané, skoro jako by vůz neměl odpružení.

Ale „normál“, to je jiná. Podvozek na poměry hot-hatchů (pardon) i s 19palcovými koly výborně žehlí nerovnosti, aniž by to bylo na úkor stability. Ostatně stabilita, to je výraz, po němž bych sáhl, kdybych měl i30 N pospat jedním slovem. Je neuvěřitelné, jak moc se na tohle auto můžete spolehnout, ať už s ním jedete jakkoli rychle a na jakémkoli povrchu.

Můžete se spolehnout, že nebude odskakovat, že se nebude vzpírat pod brzdami, že podrží stopu a že na výjezdu za to můžete vzít, aniž byste se museli prát s volantem. Samosvor totiž také funguje parádně, pod plynem se kola prostě zakousnou do asfaltu a nepovolí. Přitom je to tak hladké.

A komplimenty nekončí – přesné a strmé řízení poskytuje úžasnou zpětnou vazbu a hezky se pracuje také s řadičkou. Samotné řazení je precizní a mechanické.

Jako celek je Hyundai i30 Fastback N Performance sladěný báječně. Přitom i při opravdu rychlé jízdě působí nad věcí, řízení ve vysokém tempu vypadá strašně jednoduše a samozřejmě.

Nejde jen o to, že je auto mimořádně stabilní a čitelné. Vezměte si například zmíněné automatické meziplyny, což je funkce, která výrazně usnadňuje podřazování. Můžeme nad ní ohrnovat nos, že kazí zábavu, ale na druhou stranu automatické meziplyny jízdu usnadňují. A zrychlují vás.