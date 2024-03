Hyundai N má novou prioritu: levný a zábavný elektromobil

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nedávná zpráva o konci velmi schopných ostrých hatchbacků Hyundai i20 N a i30 N je samozřejmě pro nadšené řidiče smutná, ovšem uvolněná kapacita divize N znamená, že se bude moci pustit do něčeho jiného. A to má být cenově dostupný, avšak vysoce výkonný elektromobil.

Podle zakladatele, někdejšího ředitele a současného technického poradce divize N Alberta Biermanna nyní probíhá hledání možností, co a jak by šlo s dostupnou technikou vytvořit. „Tento proces běží na plné obrátky už nějakou dobu. Pro mě je teď nejdůležitější věcí přijít s menším, cenově dostupnějším elektrickým vozem N,“ řekl Biermann médiím při uvedení ioniqu 5 N do prodeje v Austrálii.

Ten je prvním elektrickým sportovním autem divize N, ovšem je velký, těžký a také pochopitelně drahý – v Česku začíná na 1,8 milionu korun. „Potřebujeme vůz N v menším segmentu a po zbytek času, který strávím u Hyundai, je mojí absolutní prioritou přijít s konceptem auta či dvou, u kterého bychom dokázali nabídnout skutečné vlastnosti N v dostupnějším segmentu, ale zároveň se stejnou nebo větší mírou zábavy,“ přiblížil Biermann.

Příští generace elektromobilů Hyundai (a tedy patrně i značek Kia a Genesis, ale to spekulujeme) má místo současné platformy E-GMP stát na novém základu jménem IMA, Integrated Modular Architecture. Ta podle automobilky představuje velký pokrok oproti stávající platformě – a právě na ní mají stát i vozy divize N.

Hyundai tvrdí, že IMA je tak flexibilní, že na ní mohou stát „vozidla téměř všech tříd“. Baterie, které v nich mají pracovat, mohou mít nikl-mangan-kobaltové (NMC) i lithium-železofosfátové (LFP) chemické složení.

Divize N si uvědomuje, že vytvořit dostupný a řidičsky zábavný elektromobil bude velkou výzvou. Také proto neurčila žádný časový rámec, kdy bychom se takového vozu mohli dočkat na silnicích.

N Vision 74 zůstane konceptem

Vývojáři také nebudou tříštit svou pozornost a finance na to, aby vznikl showcar z konceptu N Vision 74. „Vždycky je hezké mít nějaké auto, které by utvářelo značku, něco exotického jako N Vision 74, ale kolik jich postavíte? Kolik zákazníků si bude takové auto užívat každý den? Kolik jich uvidíte na silnicích?“ hledá Biermann možnosti využití takového vozu v produkční formě.

„Jsme Hyundai N. Nestavíme auta na show, chceme stavět auta pro děti, pro nadšence, a ta musí být dostupná a schopná se účastnit okruhových dnů. Když máte auto za 200, 300, 400 tisíc dolarů, jak moc na hraně budete jezdit po závodním okruhu?“ táže se Biermann.

„Byli bychom na titulních stranách dva týdny, dva měsíce, na internetu by to byly tři dny nebo pět dnů, a to je všechno. Chci vidět vozy N na silnicích v co největších počtech, v té šílené světle modré barvě, to na silnicích potřebujeme – ne auto na titulní strany, určené pro hrstku lidí, kteří ho schovají do garáže,“ dodává.