Hyundai Tucson IV (typ NX4, od 2020) - Nafta se tu nevyplatí

Nošovický Hyundai Tucson poslední generace NX4 čerstvě prošel modernizací v polovině životního cyklu. Nastal čas zmapovat zkušenosti s dosavadním provedením z let 2020-2024. To hlavní prozradíme hned: raději benzin než naftu, z palety hybridů pak nejlépe ten prostřední - full hybrid HEV.

Hyundai Tucson s kódovým označením NX4 vstoupil na trh až v posledním měsíci roku 2020, takže kousků s tímhle datem výroby v inzerci moc nenajdete – přesnější bude se odpíchnout od roku 2021.

Futuristický design je líbivý a nápaditý, jen ne vždy geniálně funkční. Že přesunutí hlavních světlometů dolů do hlubokých šachet v předním nárazníku nebylo nejchytřejší, poznáte v okamžiku, kdy vám v noci protijedoucí vůz ohodí příď mrznoucí sněhovou břečkou. Světlomety samozřejmě ostřikovače nedostaly, studené diodové světlo (u všech tucsonů s výjimkou základní výbavy Start) s roztopením sněhu nepomůže a aerodynamický „samočistící“ efekt v zahloubené kapse zafunguje jen ve vyšších rychlostech, které s osleplým vozem těžko dosáhnete. Podobným tématem jsou zadní směrovky, které se přesunuly ze zadních skupinových svítilen (kde je každý přirozeně čeká) do spodní části nárazníku. Když se vám v městské koloně nalepí těsně za záď kamion, autobus, dodávka nebo SUV s vysokou přídí, pak máte téměř jistotu, že jejich řidič na nízko posazené směrovky nevidí. Pak už schází jen krůček k maléru, při kterém skřípou plechy. Naopak uživatelé si chválí přemístění stěrače zadního okna nahoru pod stříšku. Prospělo to výhledu i životnosti stírací lišty.

Vybavený jen občas

K nejzajímavějším prvkům výbavy, například 360° kamerovému systému, kamerovém sledování mrtvého úhlu či autonomnímu parkovacímu asistentu (dálkově ovládanému přes mobilní aplikaci Bluelink) měly přístup jen nejdražší výbavové linie, kterých v bazarech zas tak moc není. Už tak bude štěstí, pokud mezi levnějšími kusy narazíte na vůz s větším 10“ středovým displejem a integrovanou navigací, která k nižším výbavám Start a Comfort ani nešla objednat.

Ani tucson se prvních ročnících nevyhnul softwarovým problémům. Jen jich nebylo tolik, jako u vrstevníků z VW Group. Z toho, co aktualizace softwaru vyléčit nedokázaly, zůstaly snad občasné funkční anomálie středového dotykového panelu. Někdy má tendence samovolně měnit nastavení klimatizace či rádia a jde to řešit jen jeho výměnou. Originál by vás po záruce stál 80 000 Kč, servisy by však už měly dokázat objednat fabricky repasovaný panel za přibližně 25 000 Kč – pokud bude zrovna dostupný. Důležitá poznámka: Známá pětiletá záruka se na multimediální systémy a infotainment nevztahuje, pro ně platí strop 3 roky/100 000 km.

Diesel raději v předchůdci

Pokud doma chováte předchozí Tucson „TL“ se solidními diesely 1.7 CRDi nebo 2.0 CRDi, tak si je ještě chvíli držte. Tady je jedinou naftovou možností 1.6 CRDi z mladé řady U3 (již s řemenovými rozvody a s AdBlue), proslulé ošklivě drahým emisním systémem – to, co má navěšeno na výfuku, má v náhradních dílech hodnotu čtvrt milionu korun. Ještě horší je, že tehle motor umí spáchat sebevraždu i když se o něj dobře staráte. Jednak tím, že mu v sání během zimních měsíců ráda namrzá vzdušná vlhkost, která pak zákeřně kondenzuje v mezichladiči stlačeného vzduchu (intercooleru). Občas se jí nahromadí tolik, že ji motor nasaje. Po startu se ozve rána a je konec. Kapalina je nestlačitelná, takže škody jsou vysoké, přinejmenším se ohne ojnice a odepíše hlava. Někdy ojnice prorazí blok a to je na vyhození celý motor. Hyundai i sesterská Kia se této události nově snaží předcházet instalací objemnějšího chladiče, který jen pochytá víc vody.

Druhý způsob sebezničení se týká jen 100 kW dieselu, povinně osazeného mildhybridním (MHEV) systémem. To když se zasekne napínací kladka startérgenerátoru (kladka je odlišného provedení než u benzinových variant) a jeho netlumené rozběhy pak lomcují klikovou hřídelí tak mocně, až poškodí hlavní ložiska nebo ustříhnou zajišťovací klínek rozvodového kola. Protočení rozvodů na jednom z nejdráže opravitelných dieselů v mainstreamu si po záruce fakt nepřejte. Aby toho nebylo málo, nápad pohánět olejové čerpadlo dieselu tenkým řemínkem také neslibuje nic dobrého.

T-GDI zcela nové

Prodejně stěžejním motorem stejně byla benzinová 1.6 T-GDI, dostupná jak v nehybridní variantě (jen s manuálem), tak v plné škále hybridizace (MHEV, HEV, PHEV). Důležitou informací je, že jde o jiný motor než v předchůdci. Tahle 1.6 T-GDI má snížené vnitřní odpory (také vyžaduje řidší olej 0W- 20), díky hydroštelům už nevyžaduje kontrolu ventilových vůlí a díky implementaci důmyslného systému časování ventilů CVVD je mnohem vnímavější k lehké noze na plynu – což předchozí motor nebyl.

Problémy také nějaké má, ale proti problémům dieselu jsou to prkotiny. Zjevným slabším místem je externí nízkotlaký EGR okruh, jehož regulační ventil rád odchází (z elektrické příčiny, nikoliv kvůli zanesení). Projevuje se to tak, že na přístrojovce začne svítit kontrolka motoru, ale auto většinou dál jede normálně a nepadá do nouze.

Většina kusů dostane nový EGR ventil v záruce, po záruce počítejte přibližně 9000 Kč za materiál. Práce je pak odvislá od konkrétní varianty. „U verzí s předním pohonem je výměna snadná. U varianty s 4x4 je to složitější, musí se povolit náprava a vytáhnout dělící rozvodovka i kardan, aby mechanik k ventilu vůbec dostal ruce“ objasňuje David Melichar z brněnského dealerství Auto Pokorný. Občas prosakující olej kolem aktuátoru CVVD je naproti tomu podle Melichara už jen drobnost: „Tam je to jen o hodině a půl práce a troše těsnícího tmelu“.

Občas výzva k regeneraci

Uživatelům jezdícím s T-GDI kratší trasy se občas rozsvítí kontrolka částicového fi ltru, nabádající k regenerační jízdě – stává se to hlavně u hybridizovaných variant, kde motor častěji vypíná a chladne. Výrobce to čerstvě zmírňuje upraveným softwarem motoru, z logiky věci však plyne, že nejlepší podmínky ke kontinuálnímu odhořívání sazí ve fi ltru GPF nejsnáze najde motor, který pojede s co nejmenším počtem vypnutí.

Zájemci o tucson s automatem jsou bohužel už vždy povinně nahnáni k hybridům. Z nich dává největší smysl prostřední full hybrid (1.6 T-GDI HEV), který na rozdíl od mildhybridu (MHEV) a okrajového plug-in hybridu (PHEV) nabízí nejlepší kompromis mezi přidanou drahou technikou a dosaženou úsporou benzínu, navíc je i v praxi nejhbitější. Na trakční baterii „velkých“ hybridů HEV a PHEV se vztahuje osmiletá záruka (ale jen na baterii, nikoliv na celý hybridní pohon), na 48V baterii mildhybridu MHEV pak jen pětiletá – ale i to je výhoda, protože třeba sesterská Kia pohlíží na MHEV 48V baterii jako na běžnou 12V, a kryje ji jen dvouletou zárukou.

Servisní prohlídky oscilující mezi 8500 až 10 000 Kč jsou pro benzínové nehybridy i hybridy cenově srovnatelné a vycházejí v průměru o čtvrtinu levněji než intervalový servis dieselu. S volitelnou klasicky řešenou čtyřkolkou s mezinápravovou spojkou tu problémy nebývají, ani úhlové převodovky už neodcházejí, systém není tak přecitlivělý na perfektně srovnané obvody kol.

Jindřich Topol, AAA Auto: Dominují základní verze

V Česku vyráběný Korejec názorně ukazuje obrovský kvalitativní i designový progres, jakým automobilka za poslední dekádu prošla. Aktuální tucson patří k nejúspěšnějším modelům značky, v minulých letech se dokonce stal nejprodávanějším kompaktním SUV v Evropě. Přestože mu táhne na pět let, díky futuristickému designu s neviditelnými předními světly pořád působí docela neokoukaně. Možná i proto je v bazarech velmi vyhledávaný, přestože ceny nejlevnějších kusů začaly klesat pod půl milionu teprve teď. Navíc ani fi nanční úspora oproti ojetému VW Tiguan už není tak významná, jak bývalo zvykem u minulých generací. Trhu dominují hlavně základní verze, v nichž šlo funglovku před příchodem faceliftu pořídit pod 600 tisíc a i díky tomu se nelze divit, že je už po relativně krátké době v české inzerci k mání několik stovek kusů. V nabídce dominuje benzínová motorizace, polovina ojetin je v automatu a zhruba třetina jsou čtyřkolky, kusy s těmito „vymoženostmi“ ovšem zatím pod 600 tisíc k dostání nebývají.

Detailně o motorech

1.6 T-GDI/110 kW (1,6 R4 16V HPI, 110 kW, 250 Nm, 2020-2024): Nová, úspornější benzinová šestnáctistovka z rodiny Smartstream, s chytrým časováním ventilů CVVD a už vždy s fi ltrem částic. Velmi slušná základní motorizace, bohužel výhradně s 6° manuálem. Většinou jde o předokolku, kombinace s 4x4 byla k mání jen na vybraných trzích – u nás ano, v Německu ne. Často problémy s nízkotlakým EGR ventilem, ale neomezují pohyblivost vozu a nejsou přehnaně drahé na vyřešení. Navíc shodně stíhají i odvozené hybridy. Maximum 189 km/h, 0-100 km/h za 10,3-10,6 s.

1.6 T-GDI MHEV/110 kW (1,6 R4 16V HPI + MHSG, 110 kW, 250 Nm, 2020-2024): Varianta doplněná řemenovým startégenerátorem a 48V baterií pod podlážkou kufru. Ušetří pár kapek benzínu a díky elektrické výpomoci zlepší reakci z nízkých otáček, ale platí za to neúměrnou cenou přidané technologie a sníženou praktičností. Pouze předokolka, převodovky 6°iMT nebo 7°DCT. Maximum 189 km/h, 0-100 km/h za 9,6-10,3 s podle převodovky.

1.6 T-GDI MHEV/132 kW (1,6 R4 16V HPI + MHSG, 132 kW, 265 Nm, 2020-2024): Výkonnější verze benzinového mildhybridu s vyšším tlakem turba a schopností nabídnout pohon 4x4 – v kombinaci se skříní 7°DCT. Varianta s předním pohonem povinně s manuálem 6°iMT. Pružnost odspodu je podobná jako u verze 110 kW, dravější zátah je cítit spíš jen nahoře. Maximum 201-205 km/h, 0-100 km/h za 9,0-9,4 s.

Hybrid; 1.6 T-GDI HEV/169 kW (1,6 R4 16V HPI + EM, krátkodobě 169 kW a 350 Nm, 2020-2024): Full-hybrid (HEV), kombinující motor 1.6 T- -GDI/132 kW, startérgenerátor, a 44 kW elektromotor uložený před planetový automat (6°AT). Malá trakční baterie (1,49 kWh) sice auto elektricky postrčí jen pár kilometrů, ale je šikovněji umístěná pod zadními sedadly, takže nezmenšuje objem kufru. Pohon je dobře vyladěný, jízda tichá a příjemně živá i při vyšším obsazení. Výhodou je elektrický kompresor klimatizace, který umí běžet nezávisle na spalovacím motoru. Možnost kombinace s 4x2 nebo s 4x4 (vhodnější), spolehlivost se zatím neliší od nehybridní 1.6 T-GDI. Jak to bude vypadat po letech soustavného trápení ve městě, se teprve uvidí. Prozatím fajn. Spotřeba mezi 5 až 7 l. Maximum 193 km/h, 0-100 km/h za 8,0-8,3 s.

Plug-in Hybrid; 1.6 T-GDI PHEV/195 kW (1,6 R4 16V HPI + EM, krátkodobě 195 kW a 350 Nm, 2021-2024): Nejvzácnější, nejdražší a a nejtěžší plug-in hybrid, kombinovaný výhradně s 4x4. Dává smysl jen tomu, komu do zásuvky teče proud z vlastní fotovoltaiky. Vůz technicky vychází z verze HEV, má však výkonnější elektromotor (67 kW) a podstatně větší a dražší baterii 13,8 kWh, rozdělenou pod přední i zadní sedadla. Na slibovaných 70 km elektrické jízdy dosáhnete jen někdy, v chladných měsících musí vůz co chvíli vrčet motorem, aby dohřál vodu a vytápěl kabinu. Vyšší instalovaný výkon strávila vyšší hmotnost, takže lépe než HEV nejede. Po vyčerpání šťávy z baterie žere nejvíc ze všech tucsonů (obzvlášť na dálnici). Výhledově víc nejistot, nijak zvlášť spolehlivá integrovaná palubní nabíječka, za kterou po záruce dáte 70 000 Kč. Maximum 191 km/h, 0-100 km/h za 8,2 s.

1.6 CRDi/85 kW (1,6 R4 16V CR, 85 kW, 280 Nm, od 2020): Slabší nehybridizovaná verze celohliníkové naftové šestnáctistovky U3, s řemenovými rozvody a velenákladným emisním systémem s AdBlue, mnoha drahými čidly a fi ltrem DPF za 115 000 Kč. Motor, které ve vysokém těžkém autě moc nejede ani nespoří (běžně 6 l nafty) by dával smysl v případě, že by byl neprůstřelně spolehlivý. Což opravdu není. Pouze předokolka s 6°MT. Maximum 175 km/h, 0-100 km/h za 12,1 s.

1.6 CRDi MHEV/100 kW (1,6 R4 16V CR + MHSG, 100 kW, 280/320 Nm, od 2020): Silnější verze dieselu uměla nabídnout čtyřkolku i automat 7°DCT (s ním má 320 Nm, s vzácným manuálem 6°iMT jen 280), ale kvůli povinné kombinaci s mildhybridním systémem MHEV 48V je ve výsledku ještě rizikovější. Maximum 180 km/h, 0-100 km/h za 11,4-11,6 s.

Závady a problémy

Závada EGR ventilu (1.6 T-GDI včetně hybridních verzí). Odchází elektronická část ventilu, jde řešit jen výměnou celku. Zatím vše v záruce, po záruce materiál cca 9 000 Kč + práce.

Prosakování oleje kolem aktuátoru CVVD (1.6 T-GDI včetně hybridních variant). Kritické místo se přetěsňuje tmelem, práce cca na 1,5 hodiny.

Nasádí zkondezované vody z intercooleru (1.6 CRDI v obou variantách). V zimních měsících. Velmi drahá a obtížně předvídatelná závada. Prevencí by snad měla být instalace objemnějšího intercooleru, které výrobce dodatečně zavedl.

Selhání integrované palubní nabíječky (plug-in hybrid PHEV). Pokud nejde o softwarovou příčinu, pak výměna jednotky OBC. Po záruce cca 70 000 Kč + práce.

Únik chladící kapaliny (vzácně). Prasklina v nádržce chladící kapaliny nebo kunami rozkousaná vodní hadice (vratka z turbodmychadla do nádržky).

Opotřebená ložiska klikové hřídele nebo selhání rozvodů (1.6 CRDI s MHEV). Událost je následkem selhání napínáku startérgenerátoru.

Hlučnost kompresoru klimatizace (velmi vzácně). Týká se jen běžných klimakompresorů poháněným řemenem. Při hodně nestandardním projevu se mění v záruce.

Závady emisních sensorů (v běžné míře, obvyklé i u jiných značek). Drahé hlavně u dieselu, kde jsou čidla PM - pevných částic (23 000 Kč) a senzory NOx (2 x 24 400 Kč).

Problémy se středovým dotykovým panelem (vzácně). Nekteré kusy trpěly fantomovými dotyky – nutná výměna panelu (většinou ještě v záruce).

Ceny originálních dílů Tyčka stabilizátoru 2 880Kč Čep předního ramene 2 667Kč Silentblok předního ramene 1 249Kč Přední rameno kompletní 9 624Kč Náboj předního kola 13 596 Kč Přední tlumič pérování (běžný) 7 156Kč Brzdový kotouč přední 4 425Kč Brzdový kotouč zadní 3 750Kč Brzdové destičky přední 4 582Kč Brzdové destičky zadní 4 277Kč Čelní sklo 11 655 Kč Gril čelní masky 13 044 Kč Přední nárazník bez mřížek 6 038Kč Přední blatník 6 353Kč Kapota motoru 14 266 Kč Víko kufru 28 659 Kč Hlavní světlomet LED 28 134 Kč Lampa denního svícení LED 30 764 Kč Dotykový středový panel 79 614 Kč Přístrojový displej TFT 120 789 Kč Jednotka eCall 51 034 Kč Kompresor klimatizace 38 751 Kč Napínací kladka dráž. řemene 19 573 Kč Katalyzátor s GPF fi ltrem 75 740 Kč Turbodmychadlo kompletní 79 490 Kč Aktuátor obtoku turba 14 788 Kč EGR ventil pro 1.6 T-GDI 8 189Kč MHEV startér-generátor 59 376 Kč 48V baterie (pro MHEV) 102 629 Kč 12V baterie 4 802Kč Spojkový set pro 7DCT 50 436 Kč Ceny vč. DPH pro model 1.6 T-GDI MHEV DCT

Servisní rady

1.6 T-GDI (včetně MHEV, HEV a PHEV): rozvody „bezúdržbovým“ řetězem, výměna motorového oleje nejpozději po 15 000 km/1 roce, zapalovací svíčky po 75 000 km/5 letech, vzduchový fi ltr po 60 000 km/4 letech (běžné verze, vhodnější je interval zkrátit na polovinu) nebo 45 000 km/3 roky (verze HEV a PHEV), drážkovaný řemen startérgenerátoru MHSG nejpozději po 105 000 km/7 letech. U HEV a PHEV je předepsána první výměna chladící kapaliny invertoru po 195 000 km/13 letech, pak každé 2 roky.

1.6 CRDi (včetně MHEV): řemenové rozvody s intervalem výměny 240 000 km/8 let a kontrolou v poločase (při 120 000 km), ofi ciální interval na olej 30 000 km/1 rok (v Německu 2 roky). Výměna řemenu startérgenerátoru MHSG (jen u CRDI s MHEV) předepsána pouze při ztížených jízdních podmínkách – pak po 45 000 km/2 letech. Palivový fi ltr po 60 000 km.

Ostatní: Záložní baterie systému eCall se mění každé 3 roky nebo 4 roky (podle verze). Výměna brzdové kapaliny po 30 000 km, stejně jako kapalina aktuátoru spojky u manuálu iMT. O výměnách oleje v převodném ústrojí se zmiňuje pouze plán pro ztížené jízdní podmínky (časté krátké jízdy, nadměrně zatížení atd.) - u planetové 6AT (u HEV a PHEV) po 90 000 km, a po 120 000 km u ostatních. Identický interval pak platí i pro výměnu oleje v rozvodovkách 4x4.

Plusy

Výrazný styl, prostornost, harmonické odpružení

Solidně fungující full hybrid (1.6 T-GDI HEV)

I u hybridů klasicky kardanem řešená čtyřkolka (umí pořádně zabrat i zadními koly)

Výkonná klimatizace s funkcí difuzního větrání celou šířkou palubní desky

Vysoký podíl nefiremní klientely, rozumné servisní intervaly benzinových verzí

Minusy

Asijská filosofie pevně nakonfigurovaných výbav

Automat jen k hybridizovaným motorům

Velmi sporný přínos mildhybridu (MHEV)

Ceny některých náhradních dílů

Umístění hlavní světlometů a zadních směrovek

Nevyzpytatelný a na opravy drahý diesel

Jak šel čas

2020: V prosinci start prodeje. Motorizace: 1.6 T-GDI/110 kW (6MT s 4x2 nebo 4x4), 1.6 T-GDI MHEV/110 kW (6iMT nebo 7DCT s 4x2), 1.6 T-GDI MHEV/132 kW (6iMT s 4x2, 7DCT s 4x4), 1.6 T-GDI HEV/169 kW (6AT s 4x2 nebo 4x4), 1.6 CRDi/85 kW (6MT s 4x2), 1.6 CRDi MHEV/100 kW (6iMT s 4x2, 7DCT s 4x2 nebo 4x4), Všechny motory s fi ltrem částic, diesely vždy s AdBlue

2021: Od léta plug-in hybrid 1.6 T-GDI PHEV/195 kW (6AT s 4x4).

2022: Dočasně končí 1.6 CRDi/85 kW.

2023: Dočasně končí 1.6 CRDi MHEV/100 kW.

2024: Na jaře facelift. Nová palubní deska, návrat dieselů, končí nabídka „chytrého“ manuálu iMT. Nově světlomety LED Matrix. Motorizace: 1.6 T-GDI/118 kW (6MT s 4x2), 1.6 T-GDI MHEV/118 kW (7DCT s 4x2 nebo 4x4), 1.6 T-GDI HEV/158 kW (6AT s 4x2 nebo 4x4), 1.6 T-GDI PHEV/185 kW (6AT s 4x4), 1.6 CRDi/85 kW (6MT s 4x2), 1.6 CRDi MHEV/100 kW (6MT s 4x2, 7DCT s 4x2 nebo 4x4)

Hodnocení Komfort 1,25 Prostornost 1,25 Dynamika 1,75 Pohonné jednotky 1,75 Spolehlivost 2,25 Kvalita 1,75 Servisní náročnost 2,25 Ceny dílů 3,75 Výsledná známka 2 Známka se uděluje od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům

Test ojetiny: Hyundai Tucson 1.6 T-GDI/110 kW MHEV DCT (2021, 40 300 km, 580 000 Kč) - Daň za chvilky plachtění

Mildhybrid spoří nanejvýš po kapkách, zatímco jeho nevýhody zůstávají citelné a permanentní. Ale naneděláme nic, nejlevnější cesta k tucsonu s automatem vede přes něj.

Díky vysokému podílu soukromé klientely není problém sehnat tucson s rozumnými kilometry. Tenhle tříletý exemplář se 40 000 km a střední výbavou Smart patřil s cenou 580 000 Kč k těm nejlevnějším, které jsme v AAA Auto toho času našli. Není to žádná láce, zvlášť v kontextu s aktuálním doprodejem skladových předfaceliftových tucsonů, které lze pořídit od 590 000 Kč za funglovku. Samozřejmě za tu základní, s halogenovými světlomety, plechovými koly a nehybridní variantou 1.6 T-GDI s manuálem...

Žádné zásadní opotřebení u takto mladé ojetiny nečekáme, prohlídka ve značkovém servisu je spíš rutinní. Auto vzorně servisované, pouze s pár oděrkami na přídi. Víc nic. Z elektroniky vše funguje, zákazníka „odjinud“ překvapí snad jen to, že ještě i ve střední výbavě se tucson staromódně startuje klíčem. Teprve přicházející faceliftový model s kompletně novým interiérem má bezklíčový přístup i startování vždy.

S DCT rozhodně lepší

Mildhybridy (MHEV) šlo doposud pořídit i s takzvaným inteligentním manuálem iMT, který letos vypadl z nabídky. Technicky šlo o běžnou manuální skříň, ovšem s tím rozdílem, že spojkový pedál tu fungoval pouze jako vysílač signálu. Spojku reálně „šlapala“ elektrohydraulická nástavba, která uměla rozpojit spojku i bez pokynu řidiče a tím tím umožnit plachtění s odpojeným motorem při sundání nohy z plynu.

Naše zdařilejší (i častější) kombinace s dvouspojkovým automatem DCT samozřejmě plachtí taky, ale technicky chytřejším způsobem (nepřetěžujícím spojku) a hlavně bez nutnosti zabývat se řazením. Tohle DCT díky suchým spojkám a kompletně elektromechanickému ovládání ani nepotřebuje žádné tradiční výměny oleje, neboť ten zde maže pouze ozubená kola a hřídelová ložiska – jako u manuálu. Řadí moc hezky a chytře, pouze po studeném startu s vyšším volnoběhem vyráží z místa trochu zbrkle (chrání spojky před dlouhým prokluzem). Ve stísněnějších prostorech je proto lepší dát studenému motoru nejdřív půlminutu na zklidnění volnoběhu a teprve pak zavelet k odjezdu.

Jednoduše nesmysl

Mildhybrid MHEV je nejmenší, nejlevnější a také nejzbytečnější hybrid – tady rozhodně. Spořící plachtění zažijete jen v režimu Eco, navíc jen někdy - podle toho, kolik šťávy je v 48V baterii a jak je vyklimatizovaná kabina (MHEV mají ještě běžný klimakompresor, potřebující běžící motor). Takže někdy plachtíte bez motoru, jindy s motorem ve volnoběhu, a někdy vůbec – když se třeba systém vyšťavil opakovanými starty v městské koloně.

Elektrická výpomoc při zrychlování je trochu cítit jen v neplachtících režimech Normal a Sport. V nich ale vůz zase maří takové množství kinetické energie přehnanou rekuperací, že by z toho člověk brečel. Při jízdě z kopce dolů tak musíte držet plyn jako v traktoru, ke křižovatkám pravidelně dojíždíte jako pitomci s dvojím trojím dodatečným přidáním plynu, protože auto pokaždé rekuperací zpomalilo jinak, ale vždy víc než zrovna potřebujete. V kufru krabice za 103 000 Kč (obsahuje 48V baterii, větráček a řídící elektroniku MHEV), pod kapotou startérgenerátor za 60 000 Kč. Aby to celé pak ve výsledku dalo tabulkovou úsporu 0,3 l/100 km. Bože! Vrať nás zase zpátky! Alespoň o 10 let...

Nutné investice

Žádné.