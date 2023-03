Hyundai usnadňuje nabíjení, auto k nabíječce umí připojit speciálním robotem

Kombinace autonomního parkování a robotického připojení auta do sítě výrazně usnadní zastávky u nabíječek.

Automobilka Hyundai se pochlubila vývojem speciálního robotického ramene, jehož úkolem je připojit nabíjecí kabel do zásuvky elektromobilu. Novinka označovaná jako „Automatic charging Robot“ (zkráceně ACR) by měla být vhodná pro umístění venku i uvnitř a v současné době už probíhá i její testování, jak ukazuje zveřejněné video.

„ACR pomůže usnadnit a zpříjemnit nabíjení elektromobilů, zejména v tmavém prostředí. Zlepší také dostupnost, zejména pro osoby s pohybovými omezeními, protože nabíjecí kabely budou stále větší a těžší, aby umožnily vysokorychlostní nabíjení,“ řekl Dong Jin Hyun, vedoucí robotické laboratoře společnosti Hyundai Motor Group.

Robot a jeho funkce sice může na první pohled působit jednoduše, jde však o prezentaci poměrně pokročilých schopností, kterých dokáže skupina Hyundai v oblasti robotiky dosáhnout. Robot totiž musí počítat s různými proměnlivými okolnostmi, jako je zaparkování vozu, tvar nabíjecí zásuvky, počasí, možné překážky před portem, hmotnost kabelu, atd.

Na videu přitom můžeme vidět, jak řidička Hyundai Ioniq 6 zaparkuje vůz k nabíječce na dálku, nabíječka si dálkově otevře víčko nabíjecí zásuvky a robot následně připojí nabíjecí kabel, čímž začne nabíjení. Po jeho ukončení by měl robot kabel opět odpojit a dojde i k automatickému uzavření víčka zásuvky.

Pro připojení kabelu do zásuvky musel být vytvořen nový software, který propočítává všechny výše zmíněné proměnné. Navedení robota na zásuvku je pak řízeno pomocí 3D kamery využívající technologii umělé inteligence. Manipulaci s těžkým kabelem robot zvládá díky nové generaci řídící technologie a zřejmě i dostatečně silným motorům.

S ohledem na skutečnost, že je většina nabíječek umístěná venku, museli technici také zabezpečit ACR proti průniku vody a prachu. Pochlubit se tak může certifikací IP65. Díky laserovému senzoru a výstražnému sloupku si navíc ACR hlídá své okolí a varuje procházející lidi před nárazem do robotického ramene.

Nabízí se sice otázka, proč není robot vybaven i koly, aby se mohl přesouvat podle umístění nabíjecího konektoru. Tento problém však podle zahraničních kolegů řeší právě systém autonomního parkování vozu, který by měl vůz navést tak, aby zásuvka byla v dosahu ramene. Díky systému by se navíc u jedné nabíječky mohlo postupně vystřídat několik zaparkovaných aut i bez přítomnosti řidiče.

Automobilka bude nabíjecího robota prezentovat na jihokorejském veletrhu mobility Seoul Mobility Show od 31. března do 9. dubna. Zatím není jasné, zda se ACR dostane i do běžné výroby, rozhodně by se však jednalo o zajímavou inovaci.