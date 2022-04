Smart #1 se představuje jako stylové elektrické SUV s dojezdem až 440 km

Značka Smart měla namále, nakonec ji ale společnost Mercedes-Benz zachovala spojením s čínskou společností Geely, čímž vznikl další čínsko-německý automobilový podnik. Společně s novou vlastnickou strukturou navíc značka přichází s novým stylem a nabídkou, která bude více mainstreamová.

To ostatně ukazuje nový přírůstek v nabídce, kterým je čistě elektrické SUV Smart s jednoduchým označením #1. Koncept vozu byl představen již v loňském roce a jeho produkční verze se celkem drží původních tvarů, což platí jak pro exteriér, tak pro interiér.

Smart #1 je kompaktním SUV s délkou 4,27 metru, šířkou 1,82 metru, výškou 1,64 metru a rozvorem dlouhým 2,75 metru. Hmotnost vozu by se měla pohybovat kolem 1.820 kilogramů. Design zaujme zaoblenými tvary, propojenými předními i zadními světly, bezrámovými dveřmi, zapuštěnými klikami nebo panoramatickou prosklenou střechou.

Pod kapotou je ukryta NCM (nikl-kobalt-hořčíková) baterie s kapacitou 66 kWh, která napájí elektromotor s nejvyšším výkonem 200 kW a 343 Nm točivého momentu. Elektromotor roztáčí zadní kola a je schopen vůz dostat až k maximální rychlosti 180 km/h.

Pně nabitá baterie by měla vystačit k dojezdu v rozmezí 420 až 440 kilometrů – a to podle WLTP. Nabíjení z 10 na 80 % je díky podpoře rychlonabíjení výkonem až 150 kW (DC) otázkou méně než 30 minut, zatímco na nabíječce s výkonem 22 kW (AC) by mělo trvat cca 3,5 hodiny.

Interiér svým pojetím palubní desky vzdáleně připomíná koncepci moderních vozů Mercedes-Benz, přesto značka v duchu svých tradic sází na ještě minimalističtější přístup. Důraz byl ovšem kladen na technologie, včetně 3D uživatelského prostředí (založeného na umělé inteligenci) a funkce ovládání hlasem.

Infotainment má úhlopříčku 12,8 palce, digitální přístrojový štít pak 9,2 palce. Vůz navíc podporuje i funkci bezdrátových aktualizací, které jsou schopny modernizovat až 75 % řídící jednotky vozidla. Do budoucna by tak mělo být možné na dálku i zvýšit dojezd, případně jinak vylepšit jeho funkce.

Automobilka zatím neupřesnila, kdy zahájí prodej nového Smart #1. Vzhledem k výrobě v Číně se však předpokládá, že první dodávky zamíří právě na čínský trh. Teprve následovně by měly první vozy zamířit do Evropy. Zveřejnění cen pak očekáváme až s blížícím se zahájením prodejů.